英國懷孕媽分享產後比堅尼照被攻擊 反擊：這是女性最天然的模樣

女性誕下新生命是既艱鉅又神聖的任務，除了十月懷胎經歷的各種不適與小心翼翼，生產的過程更是痛苦至極。身體承受如此巨大的負擔，固然會變得格外虛弱。肚皮的鬆弛和妊娠紋更讓媽媽們異常自卑尷尬，不敢再穿著露腰衣服。然而，英國一位稍有名氣的博主兼懷孕媽媽briannas_day不理會世俗眼光，在社交平台IG分享不少產後比堅尼露出妊娠紋的照片，惹來大批酸民的抨擊。



她被網民人身攻擊，直指其身材醜陋。(IG @briannas_day)

其中一些網民更人身攻擊，直指其身材醜陋，以後不應該在放比堅尼照上來，有些還暗諷她是否覺得別人會喜歡看妊娠紋等等，令人髮指。不過這位媽媽心靈強大，且EQ極高，不但沒有因此退縮刪除貼文，還親自回應和反駁眾人對她的侮辱。她指出，這是女性孕育下一代後十分正常和天然的樣子，不解為何要受到某些人的岐視和異樣眼光。這位媽媽認為，對女性的美態不應該只有一種，不要把批評女性身材合理化，更不要把單一的審美觀套用到每個人身上。

她於IG寫道：「當你發現有瑕疵只是因為你是人，你將開始生活下去。」(IG @briannas_day)

When you realize ‘flaws’ are actually just what make you human, so you start living. IG @briannas_day

她激勵其他女性以身作則做榜樣。(IG @briannas_day)

她表示自己也曾經覺得難以接受和擁抱自己的身體，這可能是基於媒體對女性身體形象的塑造，令她一度失去自信，沉迷於與他人比較，感覺自己不夠「女性」。但是她後來覺得自己可能錯了，可能大部分女人都有它們（那些瑕疵），可能這才代表自己在經歷。所以她激勵其他女性，每當你穿上泳裝，你將展示給其他女生，包括那些站在泳池邊已經在擔心自己外表的年輕女孩們，那些因為身材而感到乏力的老婦人們，告訴她們，她們也可以的。她補充，可能你並沒有發覺，但僅僅是做自己已經可以聚集力量，積少成多。（「Being yourself can move mountains your unware of.」）