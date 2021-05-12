岑杏賢懷孕｜曾患甲亢誤服藥致腫脹樂觀克服：接受這是生命一部分

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-12 12:00

岑杏賢懷孕｜岑杏賢於母親節（5月9日）在社交平台宣布懷孕5個月，釋出與丈夫的甜蜜合照，並說：「我與老公等待，做好BB詳細檢查，知道一切正常，才分享這一份喜悅。」又指會以媽媽為榜樣，好好學習。過去，岑杏賢曾患上甲狀腺亢進症因藥物而引致全身腫脹，走過低潮，一直勇敢積極面對，終於病情穩定，如今更懷孕，她也是女生的榜樣，只要抱著正面的態度，總會有好事發生。

岑杏賢在社交平台宣布懷孕5個月。（IG@jenniferjshum）

【按圖看】岑杏賢在社交平台宣布懷孕5個月，釋出多張幸福照。

岑杏賢參加《2012年香港小姐競選》奪得「最上鏡小姐」，其後加入娛樂圈，她與袁偉豪的3年戀情為人熟悉，二人於2016年分開。岑杏賢於2017年患上甲狀腺亢進症，那是她第2次病發，不同的是，當時已從事幕前工作，病發服藥導致全身腫脹，身形看似暴肥，別人以為她沒好好管理身材，一切有苦自己知。

甲亢復發服藥過量「暴肥」 努力運動無法減退

第1次發病是在大學時期，當時功課壓力太大，食量大增、頭暈、手震等，驗血後確診甲狀腺亢進症。「當我知道自己再復發，身體狀態開始轉差，真的崩潰了。」岑杏賢曾接受媒體訪問時分享，復發後她立即求診，可是醫生開藥的劑量過重，每次服用8粒藥，一睡醒身體浮腫，做運動也無法改善。她用盡各種方法，隔天就去健身房鍛鍊，無論付出多少汗水，腫脹都不退，只會愈來愈腫。

▼▼▼【按圖看】岑杏賢身形腫脹時的情況：▼▼▼

「做幕前工作，當你全身腫脹，大家不會覺得你生病，只會覺得你沒有好好保持身形。」面對外界的不解，她沒有公開病情，只積極為自己找出路。後來她到訪陳法蓉介紹的甲狀腺專科醫生診所，才發現自己一直服用過量藥物，導致「暴肥」。專科醫生把她的藥量從8粒調整至2粒，服用1年後開始改以自然療法，逐漸舒緩病情，如今已完全康復。

抗病期間雖有崩潰及情緒低落時，但岑杏賢仍積極面對。（IG@jenniferjshum）

轉型心理輔導師：分享正向思維

在1年多的抗病過程，岑杏賢有感要是病情持續，她難以勝任幕前工作，從而思考轉行。她本身修畢心理學學士課程，其後再修讀諮商與輔導文學碩士課程，有意向心理輔導工作發展，現在，她於職道生涯規劃輔導協會任職心理輔導師，並於個人網上直播節目《心理急救室》上分享正向思維。

▼▼▼【按圖看】岑杏賢人緣甚佳，除了獲得陳法蓉介紹醫生，又有黎諾懿夫妻陪伴她去中醫針灸：▼▼▼

一個疾病，看似不好，卻引發出她更多的可能性，同時感染別人。「現在我學會樂觀面對一切，要接受這是我生命的一部分。」她曾在社交平台分享：「我想鼓勵正在經歷甲亢的同路人，要勇敢同堅強，因為保持情緒健康同穩定是關鍵！現在我的生活重回正軌，病情穩定不用再食藥，但即使有一日我再度病發，都會覺得自己並不弧單。」

▼▼▼【按圖看】回顧岑杏賢於家人與好友的見證下，於酒店簽紙出嫁，婚禮的幸福瞬間▼▼▼

2020年2月，岑杏賢公開新戀情，同年11月結婚，6個月後宣布懷孕，幸福接踵而來，也為她高興。擁抱正念走過低潮，總會看到曙光。

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