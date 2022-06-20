鍾嘉欣懷孕曬孕照獲讚最美孕婦！零贅肉身材靠產前日跳10分鐘彈床

鍾嘉欣懷孕／鍾嘉欣瘦身｜鍾嘉欣早前在社交網路與網民分享最新近照，身穿黑色緊身上衣的鍾嘉欣，大方秀出懷孕約5個月的巨肚，更留言表示：「I'm getting pretty BIG! （我變得相當大） #babynumber3」。鍾嘉欣不少圈中好友如周家怡、方力申和趙希洛等人亦留言送上祝福，亦有網民大讚鍾嘉欣四肢纖幼，臉龐容光煥發不見水腫問題困擾。身材窈窕有法的鍾嘉欣，原來在孕前最愛每日抽出10分鐘，做這個運動？



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鍾嘉欣懷孕／鍾嘉欣瘦身｜鍾嘉欣早前在社交網路與網民分享最新近照。(chungkayanlinda@IG)

鍾嘉欣瘦身靠每日做「10分鐘彈床運動」

現年38歲的鍾嘉欣在生日當天，同步宣布懷孕，喜懷第三胎的喜訊，而鍾嘉欣成為媽媽之後更注重身體健康，平日飲食習慣主要以清淡健康為主；另外，鍾嘉欣即便成為母親，但對於產後的身材管理或平日護膚步驟亦相當看重。在護膚方面，她會多讓皮膚休息，平日盡可能以素顏示人，令肌膚有足夠時間休息；即使皮膚狀態差，也避免於工作以外的日子塗粉底，僅會輕塗一層遮瑕膏與拍上碎粉，避免加重皮膚負擔。

鍾嘉欣懷孕／鍾嘉欣瘦身｜在身材管理上，鍾嘉欣表明自己不會刻意減肥，但會選擇在家裡做運動以保持身型。(chungkayanlinda@IG)

在身材管理上，鍾嘉欣表明自己不會刻意減肥，但會選擇在家裡做運動以保持身型，誕下二胎後的鍾嘉欣表示她最常做的運動便是跳彈床運動，親證對於修身十分有效，對於平日想瘦身或令身體線條更結實的女生，也是一個不錯的選擇。

鍾嘉欣懷孕／鍾嘉欣瘦身｜鍾嘉欣表示彈床運動有助刺激淋巴，可促進血液循環，排出體內老廢毒素。(鍾嘉欣@YouTube截圖)

鍾嘉欣表示彈床運動有助促進血液循環，刺激淋巴，令身體可排出老廢毒素，達至瘦身又排毒的效果，加上跳彈床較平日在地上彈跳不會那麼的傷害膝蓋。跳彈床運動亦是一項有氧運動，輕鬆可以燃燒脂肪之餘，在家裡開著冷氣進行亦相當輕鬆。同時，鍾嘉欣亦建議女生們可同時搭配手部與腿部的簡易運動動作，便可以重點訓練鍛鍊身體不同部位。或許不少女生對於「跳彈床」都在腦海中聯想起是複雜又高難度的運動，但鍾嘉欣分享的「跳彈床」活動卻只需要一張迷你的彈床，不會佔家中太多位置，而鍾嘉欣更在YouTube上拍片教大家「10分鐘彈床運動」的動作及要訣，想輕鬆瘦身的女生，不妨參考一下吧！

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鍾嘉欣最喜歡甚麼的瘦身活動？ 在身材管理上，鍾嘉欣表明自己不會刻意減肥，但會選擇在家裡做運動以保持身型，誕下二胎後的鍾嘉欣表示她最常做的運動便是跳彈床運動，親證對於修身十分有效。 鍾嘉欣建議跳彈床運動對於身體有甚麼的好處？ 鍾嘉欣表示彈床運動有助刺激淋巴，可促進血液循環，排出體內老廢毒素。加上跳彈床較平日在地上彈跳不會那麼的傷害膝蓋。

資料來源 :10 mins Trampoline Work Out | Linda Chung