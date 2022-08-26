同事輕生驚覺人生短暫　40歲旅遊作家走訪逾60國家　只做想做的事

環遊世界是許多人心中的夢想，卻很少人有勇氣和決心，踏出自己的舒適圈；反觀旅行作家雪兒，她在 30 歲那年，毅然決然地放下上班族身分、為自己而出走，短短 5 年間就踏遍 7 大洲的 60 多個國家，用行動活出屬於自己的人生。



僻靜巷弄的咖啡店裡，剛從外地旅行回來的雪兒，指著 Google 地圖上一個個紅色小座標們，滔滔不絕地分享著 2022 上半年剛完成的「疫後 98 天環歐之旅」。因為疫情關係睽違兩年才出行，即便台灣仍要隔離，但這位「熟齡少女」的旅遊魂早已按耐不住。

雪兒的facebook粉專上分享著一張張旅遊照片，法國蔚藍海岸、義大利米蘭主教座堂、瑞士少女峰和阿爾卑斯山，這些震懾人心的風景名勝，引起粉絲們的熱烈討論，紛紛留言：「好羨慕哇！」「好久沒出去玩了，下次一定要去！」「謝謝雪兒分享，太美了！」

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其實，雪兒從小就是高敏感族與內向者，成長過程中總是順著他人鋪好的路走，即便心中有懷疑，也不敢尋找答案，直到 2015 年，因為同事突然自殺，受到巨大衝擊的雪兒感受到生命的短暫，才決心放下上班族身分，踏上屬於自己的旅途。

時間久了，她還笑稱自己「不是在旅行的路上，就是在回家的途中」，出門在外的時間甚至比待在家的時間還多。截至 2020 疫情爆發前的五年間，她就獨自踏遍七大洲、拜訪了六十多個國家，許多人因此羨慕她三十幾歲就能四海雲遊。

「真正踏出去之後才明白，環遊世界真的沒有那麼難，難的是你是不是真心想要，並且把它當成你人生中的重要目標。」雪兒清秀的臉上透著紅潤，一雙清澈的眼睛彷彿看穿一切。

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擁抱挫折、體悟意想不到的人生風景

成為旅行作家後，人們常問她：「這樣一趟（旅行）要花多少錢？」「其實旅行不用花很多錢，一旦踏出去之後，接下來就只需要解決當下的問題，例如：吃什麼、睡哪裡，就跟過生活是一樣的。」「如果你把注意力放在『要有多少錢才能出去』， 這件事情就會變得很難，因為你再怎麼努力賺錢，都會覺得錢不夠用。」

雪兒主張，不管是旅行還是其他想做的事，如果是真心想要，可以把它們定位為必須完成的人生任務，「試著用手上僅有的資源去完成它，即使過程中發生很多事情、經歷很多挫折，這份經驗也永遠會是你的。」接著，她以近期剛完成的歐洲之旅為例。

旅行至丹麥時，她用來工作的筆電被偷了。「沒辦法，在歐洲東西被偷，很難找得回來。我只能先跟手邊的合作方說明情況，他們也很能同理我，還要我專心旅行別擔心，工作的事情等回台灣再說。」

物品遺失已不是第一次，當下除了錯愕，雪兒沒有花太多心力糾結，心想資料再做一次就有了。意想不到的是，同樣的情況在瑞士又在發生了一次。在火車上，她專注地欣賞沿途美景，直到下了車，她才發現自己置放護照、信用卡和現金的重要小包不見了。

這回她真的慌了，除了求助站務人員，她還打電話到上車前她休息的星巴克確認。店員說，確實有一個與她描述相似的小包包，不過裡面已經空了，什麼都沒有。聽到噩耗的她，只能用心如死灰來形容，也默默做好最壞的打算，想辦法解決眼下的問題。

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幾天後，她準備搭火車前往下一個目的地，碰巧遇上了先前的站務人員，對方叫住了她，告訴她他們在火車上撿到了一個小包包，請她確認。「看到包包的瞬間我差點哭出來，裡面的東西全都在，真的是太幸運了，只差沒抱著站務人員在月台上跳舞！」雪兒激動地說著，「當下讓我感動的也不是什麼山川美景，而是失而復得的快樂！」

這段經歷，再次印證雪兒在新書《立志把生活過成喜歡的樣子》裡分享的內容：「錢能解決的，都不是大問題；錢不能解決的，時間肯定可以解決；時間跟金錢都不能解決的，肯定不是我的問題，既然不是我的問題，那就不需要去解決。」

而對雪兒來說，每一趟旅行不僅是人生的片段，也是體驗生活的方式。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：專訪旅行作家雪兒：40 歲不婚不生、環遊世界，只做真心想做的事！】