Starbucks咖啡師為「棕圍裙」瘋狂　榮譽背後望大眾了解咖農辛酸

在他們身上我找到了愛咖啡的理由。



上海漕河涇的一家 Starbucks（ 星巴克 ），晚上6：30，店裏送走了最後一批客人。Zoey突然緊張起來，反覆擦拭著咖啡機和杯子，又從口袋裏拿出一張皺巴巴的A4紙，一遍遍默背自己的講稿。

她今年32歲，是 Starbucks 臻選上海烘焙工坊的資深咖啡師。這一屆 Starbucks 咖啡師大賽，她通過全國海選，一路殺進決賽。緊張歸緊張，但當比賽正式開始，Zoey立刻進入了狀態。短短3分鐘內，稱重、裝豆、磨粉、萃取、打泡……Zoey一氣呵成，穩穩做出一杯完美的天鵝拉花拿鐵（Latte）。每天在門店裏重複上百次的動作，已經形成了肌肉記憶。

今年， Starbucks 中國「咖啡師大賽」走到了第9屆。12日，總冠軍揭曉，天津夥伴賈子熠拿到代表全國公使的「棕圍裙」。這是每個 Starbucks 咖啡師夢寐以求的榮譽。而對於Zoey和她的夥伴們來説，這並不是旅途的終點。對咖啡的熱愛，會陪伴著他們一直走下去。

咖啡師 Zoey、Charlie 和 Jacky 透過一杯看似毫不起眼的咖啡，表現出他們喜愛咖啡的初心和追求極致風味的熱情。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 讓更多人認識雲南咖啡

是她9年不變的初心Zoey和咖啡結緣，始於一場雲南之旅。2013年，她剛從一份不喜歡的工作離職，跑到麗江古城散心。玩了兩個月，身上的存款花得差不多了，就在當地找了家咖啡店打工。在此之前，她完全不瞭解咖啡，連喝都很少。

而這家店不僅給了她啓蒙，也讓她第一次接觸到自己的摯愛——雲南咖啡。當時，雲南咖啡的出品還不穩定。店裏有時烘一些豆子作為特產賣，也不怎麼受歡迎。所以Zoey一開始並沒有把它當回事。直到跟著老闆去了保山和普洱的咖啡莊園，親眼見到咖農對待每一顆豆子的用心，Zoey才徹底改觀。

有一次，她跟著咖農們一起爬山，六七十度的陡坡讓她膽戰心驚。但每個採收季，咖農們都要在這個坡上往返無數次，身上還揹著滿滿一筐咖啡豆。

我第一次知道，咖啡是非常來之不易的。我希望讓更多人認識雲南咖啡，讓咖農的努力被看見。 Zoey

2017年，咖啡界發生了一件大事：位於上海南京西路的 Starbucks 臻選烘焙工坊開業了。Zoey的朋友飛去參觀，拍了很多照片回來。「當時我覺得這個真是太厲害了，我「有生之年」一定也要去看看。」一年後，Zoey夢想成真。在那裏，她看到了咖啡從生豆到杯中的全過程。「因為我自己接觸過種植，去過雲南的農場，所以我知道讓大家瞭解咖啡的「前半生」是多酷的一件事。」「吧枱裏的店員非常熱情，每個人腰板都挺得直直的，對我笑。那種狀態吸引了我，我也想成為和他們一樣的咖啡師，把對咖啡的愛帶給顧客。」Zoey第一時間投遞簡歷，成為了上海烘焙工坊的一員。

來到 Starbucks ，對Zoey來説最大的驚喜之一，就是有更多機會可以瞭解雲南咖啡。Starbucks 曾多次將雲南咖農請來工坊，向夥伴和顧客分享他們的經歷。Zoey因此認識了在雲南深山種了10多年咖啡的葉萍姐姐，兩人成為了好朋友，不時會在微信上聊聊天。

不僅如此， Starbucks 每年都會在中國推出幾款臻選雲南咖啡豆，口感一年比一年好。Zoey忍不住笑著感嘆：「我算是一路見證了雲南咖啡的成長。」而這份對雲南咖啡的感情，她也在努力傳遞給更多人。每次 Starbucks 新上了臻選雲南咖啡豆，遇到來問的客人，她都會不遺餘力地介紹和推薦。很多顧客對雲南咖啡的印象還停留在多年之前，認為絕對比不上埃塞等產地的豆子。Zoey就耐心地從種植講起，把自己在雲南的經歷、葉萍姐姐的故事、這些年看到的發展都分享給對方。

有的顧客聽了心動，會點一杯嚐嚐。也有的毫不動搖。Zoey會在端上對方點的飲品時，送一小杯雲南咖啡給他。「不管喜不喜歡，我都希望大家能先嚐試一下，別急著否定。」不少老客都説，他們是在Zoey的感染下，第一次喝雲南咖啡。如今，她剛入行時的熱愛始終未變，那是她的初心：給客人做一杯滿意的咖啡，並傳遞背後的故事。

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2. 一週內喝幾百杯咖啡不瘋魔不成活的匠心

同樣來自上海的門店，Jacky和Zoey一樣，也是從咖啡小白成長起來，一路披荊斬棘才成為公使的。7年前，Jacky還是一名國企員工。因為想換一份離家近的工作，歪打正著遇上了 Starbucks 。那時，他對咖啡並沒有多少了解。直到店裏的一位夥伴找他組隊參賽，在趕鴨子上架似的練習中，他才第一次發現了做咖啡的樂趣。他開始明白，每杯咖啡都是自己的舞台，都應該做到極致。

咖啡的藝術是日常的積累，如果長時間不去做，手就生了。所以在門店裏端給客人的 Latte 拉花，我也用比賽的標準要求自己。 Jacky

這股勁頭也體現在Jacky對沖煮的鑽研中。2020年，Jacky參加了沖煮比賽，雖然拿到了這個項目的上海總冠軍，但他始終有個心結：因為操作過程中產生了一種不太好的風味，他的評分表上有一個刺眼的減分項。「從那時起，我更強烈地感覺到，咖啡有非常大的魅力，因為很多微小的調整就會導致口感上的截然不同。我下定決心，一定要把每一款咖啡都調到我想要的狀態。」

一般情況下，沖煮的水粉比都是1:14、1:15。而在這次的公使大賽中，Jacky為了追求在咖啡中萃取出所有好的風味，把沖煮時的水粉比調整到了幾乎不可能的1:4，爾後加水來調整稀釋咖啡的濃度，堪稱「極限操作」。

最「瘋魔」的時候，他在一週之內喝了幾百杯咖啡，夥伴都怕他身體吃不消。曾經懵懂的咖啡新人，如今已經是上海區公使。問起他心態的轉變，Jacky卻並不覺得比賽和日常有什麼區別。對他來説，無論哪種身份，都是以赤誠的匠心，全力以赴做好手中的每一杯咖啡。

3. 追隨偶像的棕圍裙是榮譽，更是傳承

和機緣巧合走上公使之路的Jacky不同，青島女孩Charlie，一直有著穿上「棕圍裙」的夢想。Charlie剛入職 Starbucks 時，有一次在培訓的界面上看到一張圖，是綠、黑、棕3種顏色的圍裙連在一起。當時她身邊不是綠圍裙就是黑圍裙，她知道綠圍裙代表「初級」，黑圍裙代表「進階」，但棕圍裙呢？於是好奇地去問夥伴。

夥伴告訴她，棕圍裙是全國咖啡公使，每年只有1個。而青島剛好出過1個這樣的「大神」，叫作Celine，現在去北京工作了。還是新人的Charlie一下子就有了偶像，在心裏埋下了棕圍裙的種子。想不到沒過多久，Celine回到青島，還成為了Charlie所在門店的經理。「我這個「腦殘粉」終於見到女神了！」

Celine對Charlie最大的觸動，是她對咖啡的熱情。以前，Charlie都是照著卡片講解各種豆子的特色。自從Celine來到門店，經常帶著夥伴們一起做杯測，還告訴大家，要愛上「玩」咖啡，自然就會記住每款咖啡的風味，有自己的感悟，也能更好地和顧客互動。在Celine的影響下，Charlie越來越重視與客人的交流。

印象最深的一次，有位客人在其他夥伴那裏點了瑰夏，拿到後嚐了一口，説不值這個價。店員重做了一杯，客人還是不滿意。Charlie聽説後，走過去耐心地詢問，才知道客人是覺得咖啡太酸了。Charlie調整了沖煮策略，告訴客人：「雖然不是 Starbucks 標準的沖煮方式，但我想你可能會喜歡的。如果你覺得好喝，我可以把這個策略寫下來，以後你去別的門店，讓人家照這樣沖就行。」

這一回，客人喝完什麼都沒説，Charlie也沒再見過他。但幾周後，她去另一家店借東西，那裏的夥伴告訴她，人家真拿著她寫的卡片過來找他們沖了，還説這樣好喝。這件事讓Charlie特別高興。「我真的很享受聽到大家説，因為我的分享而喜歡上咖啡。」Celine將她的咖啡夢想種在了Charlie心裏，而Charlie如今也在影響著更多人，一起加入對咖啡的探索中。這份咖啡公使之間的傳承，有著比冠軍頭銜更寶貴的意義。

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4. 每一杯咖啡都是他們的舞台

Starbucks 咖啡師比賽的傳統由來已久，從美國延伸到中國、韓國、日本……已成為 Starbucks 文化的一部分。早在2009年， Starbucks 中國就舉辦了第一屆「咖啡公使杯」大賽，是國內較早的咖啡品牌內部比賽。但這樣一項競爭激烈的賽事，最終目的並不是給咖啡師排出名次，而是想慶祝他們對咖啡的熱愛，為他們提供一個交流和展示這種熱愛的平台。

十多年來，咖啡行業飛速向前發展， Starbucks 的咖啡師比賽賽制也在不斷改良。2013年，隨著拉花成為咖啡的新日常， Starbucks 舉辦了首屆Latte藝術賽。2018年，手沖咖啡漸漸普及， Starbucks 又有了手工濃縮咖啡師冠軍賽和咖啡沖煮冠軍賽。

今年，首屆Latte藝術尖峯冠軍賽也應運而生，指的是用缸嘴更細的小奶缸，製作更精緻的拉花圖案。而咖啡公使杯大賽，作為綜合性比賽，今年在考驗手沖、拉花、創意飲品的基礎上，又增加了即興演講環節「公使時刻」，考查選手的咖啡知識和表達能力。

回顧每一個項目，會發現這是一個來自日常、而又迴歸日常的比賽。它所模擬的，都是咖啡師們在門店中經常遇到的場景：做好手上每一杯咖啡，向客人分享咖啡背後的故事。也正因如此，咖啡師們在比賽中收穫的成長，也將帶回他們的工作場景中，帶給每一位顧客。

這一屆咖啡師比賽，雖然因為疫情延期兩年，轉為了線上，但大家的熱情不滅。除了Zoey、Charlie和Jacky，還有很多懷揣著夢想的咖啡師，他們都將手中每件小事做到了極致，把自己的熱愛和信念傾注到了咖啡中。只要心中有火，全力以赴，每一杯咖啡，都會是他們的舞台。在浮躁的時代中，保持這樣的初心，或許才是 Starbucks 咖啡師比賽最想傳遞的精神。