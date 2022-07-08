患乳癌末期才學會接受不完美　職場虎媽不求100分　只望女兒快樂

「這癌症就像是上天送給我的禮物，讓我放下執著，學會聆聽自己，愛自己。」 曾小思

今年43歲的曾小思在去年確診患上乳癌末期，發現時癌細胞已從乳房擴延到骨頭。「患病前，我是一個希望每件事情都可以做到100分的人。」沒有喘氣的空間，她直言：壓力很大，卻放不下。



「因為壓力，我的肩膀長期都處在強硬的狀態，腰痠背痛。」雖然身邊朋友、家人常會試圖叫她放鬆，但她說：「當時的自己根本聽不下去。」因為不允許自己有犯錯的空間，所以她也會希望身邊的人也可以跟上她的步伐。「無論是我的女兒、丈夫還是下屬，面對我，他們其實都很有壓力。」

因為長期承受巨大壓力，腰痠背痛是她的日常，進而讓她沒有及早意識到是癌症症兆。「我的肩膀其實痠痛了將近半年，但我都沒有去理會，直到發現胸部有腫瘤，才甘願去看醫生。」醫生初診便表示患癌的可能性很高。不出所料，報告證實了確診的事實。

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「我打了通電話給我的媽媽，媽媽表現異常冷靜，而我卻是放聲大哭。」不過她說，媽媽的冷靜絕對是一種掩飾。「我知道她其實也很難過…..」 曾小思

她來自馬來西亞砂拉越，大學時期與丈夫來到吉隆坡升學，隨後更留在吉隆坡工作、生活。「老實說，我和媽媽的關係其實不太融洽，因為她自小對我的要求很高，管的特別嚴謹，久而久之就會有很多摩擦。」但當她得知自己患癌的那一刻，第一個不是打電話給老公，也不是打電話給女兒，而是打電話給媽媽。

「我們雖然不是那種把愛說出口的母女，但我知道我們是深愛彼此的。」她認為，因為媽媽不曾受過教育，只能從事簡單的車衣工作，一直對於無法給予孩子更好的生活而感到內疚。「所以她會希望我們課業上考取好成績，過更好的生活。」

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生病只是一個過程，不是生命的結束

結束和媽媽的通話後，曾小思擦乾眼淚，沒有太多遲疑，直接選擇接受醫生為她安排的治療，包括6次化療、切除胸部、卵巢手術，以及20次放射治療。

「根據最新的正子掃描（PET SCAN）顯示，目前的身體狀況是無癌狀態（Cancer Free）。」雖然成功把癌細胞擊敗，但「革命」還沒結束。「目前仍需要每3個月到醫院注射藥物，抑制癌症生長，同時因為卵巢被切除後，需要長期服用荷爾蒙藥。」值得慶幸的是，卵巢切除後並沒有為她帶來太多的副作用。

訪問當天，眼看她臉色也是相當好。「心態要很正確，不要一直覺得自己是病人，就每天躺在床上。」她說，生病只是一個過程，而不是生命的結束。「抗癌期間，我並沒有請假，我還是繼續工作，只是學會了放手，也把工作搬回家處理。」不過她坦言，化療並沒有為她帶來太多副作用，除了味覺受影響和人很累、很虛弱之外，基本上她都能負荷。「吃什麼都有生鏽的味道，很噁心，所以會吃比較重口味的東西。」她笑說，自己在患病期間沒有戒口，包括椰漿飯、快餐等等。

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不進行乳房重建 「能夠活著比什麼事都重要」

患癌這件事，讓曾小思學會接受不完美的自己，同時也在不完美的生活中，看見最好的自己。「我把我的左邊乳房切除了，雖然醫生建議可以進行乳房重建手術，但我拒絕了，因為我不想承受另一個風險。」她說，自己都活到43歲了，身體健康、能夠活下來已經比什麼事都重要。「我老公也非常支持我的決定。」

患病是「不幸」，但她說，幸運的是在她患病期間，她身邊出現都是貴人。「我遇到很好的醫生、遇到很通情達理的上司、遇到對我關懷備至的丈夫以及十分乖巧的女兒。」她說，化療會導致身體很熱，而丈夫堅持每星期到市場購買最新鮮的椰子水給她喝。「兩個女兒也很聽話，知道我不舒服，都會自動自發把自己的事情做好，不會讓我擔心。」

最讓她感動的是，胸部被切除後，她的手臂無法抬起來。「當我要上樓洗澡時，我大女兒竟然表示要幫我搓背。」

她說，以前的自己會特別緊張女兒的功課，甚少會關心她們的心情、感受。「現在的我會問她們：今天你們過的快樂嗎？」因為現在的她認為，快樂、健康比一切都來得重要。

她同時說道，從前的她甚少會把時間留給自己，大部分時間都在工作，下班後就是與女兒的親子時間，根本沒有太多時間留給自己。「以前的我會覺得把時間留給自己很對不起女兒。」但患病後，她說，每天即使再忙碌也要留一點時間給自己，成就自己也愛，疼愛自己也好，那段屬於的時間，只為自己。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【抗癌】學會接受不完美的自己 乳癌患者曾小思：快樂、健康比一切更重要】