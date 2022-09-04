蘭茜暫代獎門人再現幕前　蛻變成氣質才女　不忘本向曾志偉表謝意

【蘭茜／獎門人】「獎門人」曾志偉因確診而缺席《開心無敵獎門人》錄影，節目就找來了蘭茜（簡詠嫻）暫代主持。蘭茜當年在《獎門人》中憑「刨西瓜」神技成功令觀眾留下深刻印象，後來淡出娛樂圈，直至近年才再現幕前。闊別多年，蘭茜竟由當年的「醜女諧角」轉型成今天的氣質藝術家，去年更舉辦了個人書畫展，亦有不少網民大讚她變靚了！雖然蘭茜在鏡頭前的搞笑形象令人刻骨銘心，但私下的她卻是個不忘本、好學的氣質才女！



【蘭茜／獎門人】雖然蘭茜在鏡頭前的搞笑形象令人刻骨銘心，但私下的她卻是個不忘本、好學的氣質才女！（vanijerjer@IG）

蘭茜「刨西瓜」神技成經典場面

蘭茜（簡詠嫻）於90年代加入叱咤903擔任DJ正式入行，憑主持廣播劇《蘭茜夫人劇場》而廣為人知，後來，蘭茜在「獎門人」系列中擔任嘉賓，以其搞笑形象成功為節目營造出不少效果，她的「刨西瓜」神技更成為了「獎門人」中其中一幕經典場面，令觀眾留下了深刻印象，其後更被「獎門人」曾志偉賞識，獲邀成「獎老」之一！

【蘭茜／獎門人】蘭茜當年在《獎門人》中憑「刨西瓜」神技成功令觀眾留下深刻印象！（《天下無敵獎門人》截圖）

蘭茜淡出幕前進修增值自己 好學精神獲中大碩士學位

在「獎門人」系列之後，就好像沒有再見到過蘭茜的蹤影，原來她在2006年開始就淡出了娛樂圈重返校園，在2013年成功取得香港中文大學人類學系碩士學位，後來又在香港大學修讀輔導課程碩士學位，同時又學習珠寶鑑定等等，不斷進修增值自己相當好學！

【蘭茜／獎門人】蘭茜在2006年開始就淡出了娛樂圈重返校園！（dumbelle323＠IG）

蘭茜由搞笑諧角蛻變成氣質才女 不忘本公開對曾志偉表達謝意

不要看蘭茜在鏡頭前總是擺出一副大癲大肺的形象，私下的她卻是個氣質才女。蘭茜喜愛藝術，跟隨老師學習書法及字畫，亦習畫近二十年，於去年更在文化中心舉辦了首個個人書畫展《茜茜個人書畫展》，一眾圈中好友包括阮小儀、楊詩敏、吳家樂等都有到場支持！

去年曾傳出蘭茜獲曾志偉親自邀請她復出擔任其秘書的消息，不過當時蘭茜並沒有正面回應傳聞，指容後再淡，但蘭茜就公開感謝曾志偉一直願意給她機會，「感恩有他在生命入面出現過，多謝曾生！」由當年擔任「獎門人」嘉賓至成為「獎老」，到今日邀請她復出，曾志偉為蘭茜給予了不少機會，蘭茜也無疑是透過這些機會令知名度大大提升，而她公開地對曾志偉表達謝意，看得出她是一個不忘本的人。

【蘭茜／獎門人】不要看蘭茜在鏡頭前總是擺出一副大癲大肺的形象，私下的她卻是個氣質才女。（sai_volution@IG）

蘭茜終回應秘婚傳聞：「我未結過婚」

蘭茜當年突然淡出娛樂圈，有傳聞指是因為她嫁給了圈外富商所以淡出幕前，惟蘭茜就一直未有公開回應，最近她就首度開腔感謝大家的祝福，但原來她從未結過婚，更表示「一個人精彩生活，我覺得非常之享受！」眾人一直以為相關傳聞屬實，蘭茜又一直未有否認，被問到為甚麼多年來一直不回應，她就指：「不是事實的，我覺得不需要回應」，這霸氣的回應備受網民讚賞！

闊別多年，蘭茜在今年初亮相於ViuTV劇集《940920》，劇中客串飾演由劉俊謙飾演的「余家聰」姨媽，不少網民大讚她漂亮了很多，蛻變成氣質女神，被質疑樣貌是否曾整容「加工」，蘭茜就笑指：「一定要多謝我的牙醫，另外我覺得大家內心美麗，所以看到我現在靚了！」

【蘭茜／獎門人】蘭茜由昔日的「醜女諧角」蛻變成氣質女神。（donaldtong@IG）

經過多年，與當年「刨西瓜」的蘭茜相比，今日的蘭茜帶給人完全不一樣的感覺，蘭茜就認為「其實都是每一個人成長的經歷」、「我想活到一把年紀的時候，你就會隨心而發，你希望可以在人生入面，成就一些你追求的事，我現在做的事，是我自己喜歡的！」