吳美珩嫁富豪老公入豪門生活低調　專注家庭拒復出　無悔為愛息影

吳美珩剛剛踏入了50歲，她於2001年嫁給台灣富商王華麟，婚後育有1子1女，在誕下大女兒後就決定為愛息影，專注照顧家庭！吳美珩不經營社交平台，又很少出席公開活動，所以有關她的近況鮮為人知，最近鄭裕玲（DoDo姐）就上載了跟吳美珩慶祝生日的照片，在相中見到吳美珩保養得宜，外貌完全不像年過半百，不少網民也大讚她是「凍齡女神」，不愧為昔日的「古裝美人」！



現年50歲的吳美珩是昔日TVB花旦，於1996年參選國際華裔小姐競選獲得亞軍而入行，並在同年參演《真情》而開展她的演戲之路！憑著別緻的外貌及獨有的典雅氣質，令她在時裝劇及古裝劇中都有不少發揮空間，特別是在《楊貴妃》中飾演的梅妃、《楚漢驕雄》中飾演的虞姬等，都令觀眾對她留下深刻印象，更被封「古裝美人」及「吳美人」稱號。

現年50歲的吳美珩是昔日TVB花旦，於1996年參選國際華裔小姐競選獲得亞軍而入行！（《楊貴妃》劇照）

吳美珩嫁百億富豪曾隱婚6年 只為低調地繼續在演藝圈發展

吳美珩憑著其仙女氣質及踏實的演技，令她得到越來越多拍劇的機會，事業也漸漸登上高峰，成為紅極一時的當家花旦！入行多年，吳美珩不會博上位，也不會特意討好高層，只默默地演好每個角色，她亦一向低調處理自己的私生活，沒有負面新聞及緋聞纏身。於2001年，吳美珩跟拍拖多年的台灣百億富貴王華麟結婚，榮升為「有錢闊太」！

吳美珩憑著其仙女氣質及踏實的演技，令她得到越來越多拍劇的機會，事業也漸漸登上高峰，成為紅極一時的當家花旦！（《妙手仁心》劇照）

吳美珩在婚後並沒有放棄演藝事業，為讓吳美珩可以低調地繼續在演藝圈發展，她與丈夫一早約定了不會公開婚訊，一如既往地如常工作，事業更上一層樓，其中有份參演的劇集《女人唔易做》更是全年收視之冠！婚後6年，吳美珩的婚訊都一直沒有公開，直到2007年，她在拍攝《妙手仁心III》時發現懷孕，才令隱婚多年的消息曝光！

為讓吳美珩可以低調地繼續在演藝圈發展，她與丈夫一早約定了不會公開婚訊！（《九五至尊》劇照）

吳美珩在事業高峰為愛好隱退 全心全意照顧家庭

吳美珩在事業高峰期為愛隱退，於2007誕下女兒後，為公司拍攝最後一套劇集《太極》就決定息影，當一位全職媽媽，全心全意照顧家庭，其後在2011年誕下兒子湊成個好字，息影15年，她專注相夫教子，一家四口過著幸福美滿的家庭生活。

不過吳美珩婚後生活低調，又甚少出現公開活動，所以她的近況沒太幾人知道，最近鄭裕玲上載了跟她慶祝生日的照片，令網民們難得地見到她的近照，相中見到吳美珩的外貌身材也保養得宜，網民大讚她是「凍齡女神」、「這麼多年還是這麼美」！

吳美珩｜最近鄭裕玲（DoDo姐）就上載了跟吳美珩慶祝生日的照片，在相中見到吳美珩保養得宜，外貌完全不像年過半百！（do_do_cheng＠IG）

吳美珩｜吳美珩不經營社交平台，又很少出席公開活動，所以有關她的近況鮮為人知！（do_do_cheng＠IG）

吳美珩被指撞樣太妍 凍齡保養靠3招

曾經有網民指吳美珩的外貌跟少女時代的太妍長得很相似，即使已年過半百，亦是兩孩之母依然保養得宜，原來她是靠著這3大凍齡保養法！吳美珩曾分享指，她會特意請導師在家教自己做瑜伽修身，又會不時諮詢營養師意見，透過營養餐單來控制飲食，難怪她的身材完全沒有走樣！另外，因為以前經常要捱夜工作，令皮膚變差，所以現在要多喝水及多敷面膜來保養皮膚。

曾經有網民指吳美珩的外貌跟少女時代的太妍長得很相似，即使已年過半百，亦是兩孩之母依然保養得宜！（《楚漢驕雄》劇照）

吳美珩專注照顧家庭拒復出 無悔為愛息影

吳美珩過往有不少作品也深入民心，演技備受肯定而且很有觀眾緣，就算大家想不起「吳美珩」這個名字，但相信對她的樣子也並不陌生！息影了15年，不少網民都希望吳美珩可以再次參與幕前演出，但事實上確實有監製曾經游說過她復出，更指會盡量遷就為她騰出家庭時間，但吳美珩最後也因為希望專注照顧子女而拒絕了！

吳美珩過往有不少作品也深入民心，演技備受肯定而且很有觀眾緣！（《鳳舞香羅》劇照）

息影了15年，不少網民都希望吳美珩可以再次參與幕前演出！（《刑事偵緝檔案》劇照）

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