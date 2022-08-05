陳妙瑛棄影轉戰商界1點望復出　黑幫前度曾捲入「梅姐被摑」慘亡

陳妙瑛｜TVB數一數二的經典劇集絕對不能沒有《無頭東宮》，日前杜大偉接受訪問時大爆劇中母親陳妙瑛戲癮爆發萌生復出的想法。現年49歲的陳妙瑛入行不久後，憑著多套劇集隱坐大台花旦之位。正在事業上升期之際毅然淡出幕前，轉戰商界發展，亦建立了自己的「美容王國」年賺過千萬。



陳妙瑛｜杜大偉接受訪問時大爆劇中母親陳妙瑛戲癮爆發萌生復出的想法。（IG@do.david）

陳妙瑛｜《無頭東宮》皇兒大爆望復出

近日杜大偉接受TVB節目《星光路上》訪問時大爆陳妙瑛有意復出拍劇，當年拍攝《無頭東宮》杜大偉夥拍當紅花旦陳妙瑛，劇中飾演皇兒「凌丹」，因拍劇而跟陳妙瑛結緣並成為好友。他在訪問中表示當年陳妙瑛拍完《無頭東宮》後，就棄影從商。他大爆陳妙瑛淡出多年想復出過戲癮，杜大偉表示：「之前叫佢嚟《愛·回家之開心速遞》客串兩三集，佢有少少心郁嘅，佢私下同我講過有啲監製都曾經想佢出嚟玩吓，佢都心大心細……」雖則陳妙瑛淡出從商，但仍會不時跟杜大偉時刻保持聯絡。

陳妙瑛｜當年拍攝《無頭東宮》杜大偉夥拍當紅花旦陳妙瑛，而跟陳妙瑛結緣並成為好友。（IG@do.david）

陳妙瑛港姐入行曾一度受父親反對

當年年僅20歲的陳妙瑛參選1993年的香港小姐競選，可惜五強止步未能晉身三甲，但仍備受大台力捧，入行不足一年已被獲邀拍攝《天降財神》、《隋唐群英會》、《緝私群英》、《西遊記》及《O記實錄II》、《洗冤錄》、《花木蘭》等多套經典劇集，隨後更成功得到女一的演出機會，星途可謂一路都一帆風順。

不過入行前期父親卻不太支持並有微言，相反母親支持自己勇敢追夢。其後由參選港姐到成為大台旗下女藝員，靠著個人魅力及努力，她一步一步走上女一之位。再憑為人深刻的經典劇《無頭東宮》，不惜化身醜女於劇中跟向海嵐有大量對手戲，相當引人入勝，更因此劇令陳妙瑛獲《萬千星輝頒獎典禮2002》最佳女主角提名，其後轉戰商界發展終跟獎項無緣。

陳妙瑛參選港姐入行曾一度受父親反對。（《1993年香港小姐競選》截圖）

陳妙瑛入行不足一年已被獲邀拍攝《天降財神》、《隋唐群英會》、《緝私群英》、《西遊記》及《O記實錄II》、《洗冤錄》、《花木蘭》等多套經典劇集（《無頭東宮》劇照）

陳妙瑛曾是社團大佬女人？

在香港80、90年代不少黑道都靠演藝圈來洗黑錢，當時不少電影都會以古惑仔為題材。至於外界都會得知當年陳妙瑛曾跟社團大佬交往一事，有指該社團大佬正是電影角色「陳浩南」其中一個原型「陳耀興」。據傳是當年香港三合會新義安骨幹成員，掌管香港灣仔一帶，而其女友就是陳妙瑛。

陳妙瑛曾是社團大佬女人。（電影《古惑仔》劇照）

梅艷芳「掌摑事件」疑跟陳妙瑛男友有關

陳耀興是三合會人士，他跟圈中不少藝人都相熟。據知圈中轟動一時「梅姐被摑」一事是跟陳耀興有關，當年梅艷芳遭社團人士黃朗維邀梅姐即場獻唱，但遭梅艷芳婉拒，梅姐被人打一巴掌後便離去。此事相當哄動，事後不久黃朗維被刀手伏擊至死，而陳耀興亦因黃朗維被殺一事而被警方拘捕等待候審，在擔保期間陳耀興亦被槍手伏擊身亡。之後有電話影想出有關陳耀興的自傳《醉生夢死之灣仔之虎》，而陳妙瑛正正出演了該齣電影的女朋友。

陳妙瑛｜梅艷芳「掌摑事件」疑跟陳妙瑛男友有關。（《梅艷芳》花絮片段截圖）

陳妙瑛｜當年梅艷芳遭社團人士黃朗維望邀梅姐即場獻唱，但遭梅艷芳婉拒，梅姐被人打一巴掌後便離去。（《梅艷芳》花絮片段截圖）

陳妙瑛轉戰商界 建立「美容王國」

陳妙瑛自拍完《無頭東宮》後，毅然宣佈全面淡出幕前，轉戰商界成為女強人，並建立了屬於自己的「美容王國」，創立健康國際有限公司及Beauty Tech美容學府。多年間得到不少貴人幫助，使她的生意辦得有聲有色，之後又再進軍飲食界開設餐廳。

陳妙瑛轉戰商界 建立「美容王國」（IG@anneheung）

我是鍾意做一些別人猜測不到的事，好似無人會估我去做生意！ 陳妙瑛

開展從商之路後，陳妙瑛多方面都做得非常出色，外界更傳出她年賺千萬，手握約過億物業，由昔日的當紅花旦搖身一變成商界女強人。另外，2006年陳妙瑛更獲得美國哈姆斯頓大學頒授世界傑出華人，兼獲頒榮譽博士學位，果然是才貌雙全。

【陳妙瑛 Q&A】