珍芳達宣布患淋巴癌 為自殺母親推動女性平權：性侵並非自己的錯

繼澳洲歌后奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John)於上月癌病離世後，現年84歲奧斯卡影后珍芳達 (Jane Fonda) 於美國時間周五在社交網站發布患癌的消息，證實患上非霍奇金氏淋巴癌 (Non-Hodgkin Iymphoma)。珍芳達一向注重健康生活，無奈家族有患癌史，包括其已故奧斯卡影帝父親亨利方達 (Henry Fonda) 曾患上前列腺癌，其弟彼德方達 (Peter Fonda) 則患上肺癌，並於2019年離世。



84歲奧斯卡影后珍芳達於美國時間周五在社交網站發布患癌的消息，證實患上非霍奇金氏淋巴癌。（IG @janefonda）

現年84歲的珍芳達在1972年《花街殺人狂》中，因為飾演一位狡猾的應召女郎一角而廣為人知，在同年更獲得奧斯卡影后。1978年珍芳達憑藉《榮歸》獲得第二座奧斯卡影后。近年更獲美國電影學會（AFI）頒發「終身成就獎」和威尼斯影展「榮譽金獅獎」。成就非凡的珍芳達沒有就此停下來，反而藉著自己的名氣，一生致力推動反戰爭、女性平權及氣候抗爭等多個社會議題。在31歲那年，珍芳達更曾想過放棄演藝事業，全職推動女權運動。

珍芳達在社交平台曾樂觀留言：「這是可治愈的癌症，有80%患者可活下來。」（IG @janefonda）

珍芳達在社交平台曾樂觀留言：「這是可治愈的癌症，有80%患者可活下來。」她更表示癌病不會影響其她在氣候問題上發聲。不過珍芳達一路走到今天絕不容易，前幾年她接受英國精品購物網站Net-a-Porter線上雜誌「The Edit」的訪問時，大方談及自己童年時被性侵的經歷，以及因拒絕上司提出性要求而被解僱一事。她表示，過去一直以為是自己做錯了什麼事，或者表達不當。而珍芳達身為女權運動的推動者，她認為女性運動實現最棒的一件事是能鼓勵女性勇敢發聲，讓受害者明白被人性侵，並非自己的錯。

珍芳達提到自己患有「討好別人的病」。（IG @janefonda）

珍芳達指自己從小被教導應如何取悅他人，認為父權社會對女性傷害甚大。據「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，與珍芳達一同受訪的奧斯卡影后、Marvel隊長布麗拉森（Brie Larson）問她什麼時候認定自己是名女權主義者時，珍芳達提到自己患有「討好別人的病」。她說：

我認識一些曾被強暴的年輕女孩，她們甚至不知道那是強暴。她們心想：「肯定是因為我沒有清楚地拒絕。」 珍芳達 (Jane Fonda)

珍芳達向來是洛杉磯強姦基金會和治療中心活躍人士，在一次出席「強姦基金」（Rape Foundation）主辦的慈善活動時，她在台上發言時指出其亦為影星的母親法蘭西絲．西摩爾．波卡（Frances Seymour Brokaw）年輕時亦曾慘遭性侵，因而精神崩潰，要進入精神病院治療。在1950年10月，母親以刀片割喉自殺身亡。其母遭性侵之時，她只有8歲，至其母自殺時，她也才12歲。2005年她撰寫《珍芳達回憶錄》（My Life So Far）的時候搜集過相關資料，當時她才得悉母親自殺的原因，因而大受打擊，覺得女人是輸的那一方，總習慣在各方面配合男人，她更因而曾企圖自殺。

珍芳達經歷過3段婚姻，更曾試過離婚3天後再結婚。（IG @janefonda）

珍芳達經歷3段婚姻失敗

珍芳達經歷過3段婚姻，更曾試過離婚3天後再結婚。她接受《Page Six》的訪問時道：「若問我這生沒有完成的事，大概就是一段成功的婚姻，但我沒有花太多時間後悔，我有3段十分美好、有趣的婚姻。對此我是十分感恩的。」即便珍芳達在愛情路上跌跌碰碰，她不但沒有自怨自艾，反而更加清楚自己不需要男人。珍芳達揚言不想再結婚，她也表示從沒想過自己可以活這麼久，而當她走到人生暮年，便發現餘下的人生該怎樣走是完全取決於自己的，笑言最簡單的自由便是電視選先哪一台。

當我跟男人在一起時，我放棄了自己。 珍芳達

珍芳達揚言不想再結婚，發現餘下的人生該怎樣走是完全取決於自己的，笑言最簡單的自由便是電視選先哪一台。（IG @janefonda）

珍芳達的人生精彩絕倫，經歷過高低起伏，終於發現自己渴求的是什麼。即使患癌也未有退縮，堅強面對。每個人一生的追求也不盡相同，但珍芳達的人生價值觀卻成為了很多人的鼓勵與祝福。