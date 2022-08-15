84歲健身操教母珍芳達為H&M Move代言 5大維持完美體態法則公開

有健身操教母之稱的珍芳達（Jane Fonda），除了曾兩度獲奧斯卡最佳女主角獎及多座金球獎肯定，並不遺餘力地為社會發聲而成為女性的偶像外，她數十年來身材仍然姣好如初，令不少人驚嘆。近日珍芳達為 H&M 運動服系列 Move 擔任代言人，現年84歲的她在廣告中展現俐落且凹凸有緻完美身形，原來早在40年前珍芳達推出第一支 VHS 健身錄影帶後，珍芳達都一直保持用以下5大守則去維持身材。



珍芳達（Jane Fonda）擔任H&M Move系列代言（H&M官網圖片）

全新H&M Move系列特別找來有健身操教母之稱的珍芳達（Jane Fonda）擔任代言，雖然她已經84歲，但身材依然十分苗條。數十年來珍芳達仍然維持健身的習慣，即使為H&M拍攝廣告時穿上MOVE印花運動內衣和長褲，仍可見到她緊緻且俐落的身形，而且身體的柔軟度及靈活度驚人，令不少人不得不驚嘆。原來自從她在40年前推出第一支 VHS 健身錄影帶，將健美、豐滿的活力帶入主流社會後，她一直都治用以下5大法則維持身材。

珍芳達年過80仍堅持做運動。（IG@janefonda）

無論你想做怎麼樣的鍛鍊，一定具備這3種運動類別：帶氧、重訓及拉筋。

由80年代開始，珍芳達將「有氧舞蹈」帶入主流社會，當時她的 VHS 健身錄影帶一出，不論男女都紛紛「舞動」起來做運動。其實珍芳達從小學習芭蕾舞，後來一次因為拍攝電影《大特寫》時出現意外，不小心摔傷了腳，令她不能再跳芭蕾舞之後，她就開始用「有氧舞蹈」健身，更意外打開自己的另一門事業，成功令「有氧舞蹈」的熱潮席捲全美國，甚至衝出世界，據悉當年珍芳達一共賣出1,700萬支 VHS 健身錄影帶。

珍芳達認為年紀愈大就應該要減少攝取高熱量、高糖份的食物。（IG@janefonda）

人如其食，這句話很重要

珍芳達曾經說過：「人如其食。」意思是指你所吃下肚子的食身，絕對會從你身體反映過來。要知道修身減肥只是3分靠運動，7分靠飲食，珍芳達多年來都堅持要自己食得健康，她也認同老年病學專家的看法，認為年紀愈大就應該要減少攝取高熱量、高糖份的食物，也不要吃加工食品、含飽和脂肪的食物，千萬不要酗酒，但可以喝適量的酒、吃適量自己喜歡的食物，這樣才是令自己最健康的方法。

珍芳達建議每星期運動3次，每次半小時（IG@janefonda）

最好的運動量是每星期做3次，每次做半小時。

珍芳達在曾健身錄影帶曾說過，運動的次數和時間都很重要，但所抽出來的時間並不是想像中困難，只要每星期做到3次半小時的運動便可。

熱愛健身的珍芳達，年過80仍保持住健美身材。（Getty Images）

一個痴迷於瘦身、節食和鍛鍊的媽媽不會成為一個很好的母親。

珍芳達小時候其實是一個體型略胖的女孩，而她會因為父親不時稱她為「胖女孩」而感到難過，再加上社會大眾過去都會利用不同的媒界宣揚「女生愈瘦就愈美」的觀念，令她發奮做運動減肥。不過，對於曾經飽受傳統審美觀而被批評的珍芳達，長大後終於明白運動的真正目的不是要迎合大眾審美觀，而是為了自己的健康，才可以讓自己變得更有自信。

在多年的轉變裡，Jane Fonda活力與剛強的女性氣質，仍然保持不變，同時讓大家回望了她最具代表性的時尚風格。（IG@janefonda）

我一輩子都在運動，但現在已經不是因為怕胖，而是要維持身體的活動功能。

年紀愈大，新陳代謝會自然減慢，身體機能也會漸漸衰退，但要維持健康的體魄，就要有做運動的習慣。珍芳達多年來堅持健身，而做運動的習慣也為她帶來不少好處，因為運動可以強化骨骼、減緩大腦萎縮，同時也有助深層睡眠，現時年過80的她雖然不會做太劇烈的運動，但她仍然會做簡單的心肺訓練、重量訓練等等，當然也不少得拉筋的動作以保持身體的柔軟度。