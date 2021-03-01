撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-01 21:00

【金球獎】珍芳達（Jane Fonda）獲頒發2021年金球獎終身成就獎，再次肯定這位83歲的奧斯卡影后對電影的貢獻。珍芳達歷3段婚姻，曾自殺、曾被出軌、也曾4度被捕。她帶領80年代的健身操；80歲也大談「性」經，更把健身操帶到IG與抖音，傳奇一生，愈活愈精彩。

珍芳達（Jane Fonda）獲頒發2021年金球獎終身成就獎，再次肯定這位83歲的奧斯卡影后對電影的貢獻。 (Jane Fonda@Facebook)

比華利山的悲慘童年：被性侵 曾隨母親自殺

珍芳達一生經歷許多起起跌跌，一頭裁進愛情中有柔情，參與社會活動時的剛烈，離婚時的幽默應對⋯⋯總之珍芳達就是與柔弱扯不上關係。可很多人卻不知道，在比華利山長大、生活富足的珍芳達其真實有一個不幸的童年。

珍芳達在比華利山長大、生活富足的珍芳達其真實有一個不幸的童年。（Jane Fonda@Facebook）

▼▼▼點圖即看｜珍芳達在比華利山長大，出身演藝世家，沒人想到她的童年十分不愉快，更嘗試隨母親自殺，卻曾因拒絕「出賣身體」而丟失工作▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

珍芳達曾在接受《The Edit》訪問分享，指受到性侵或失去工作，她開初都以為是不是她做錯了甚麼，或說錯了甚麼。不過，後來她明白了這不是她的錯，希望與同路人分享．

金球獎｜珍芳達（Jane Fonda）在80年代推出健身教學錄影帶風靡一時，堪稱健身明星先驅，她共推出23套健身錄影帶，近年更把健身操帶到抖音，（《Jane Fonda Collection》劇照）

珍芳達曾歷3段婚姻 離婚3日即再結婚：我沒有太多時間後悔

很多人談到珍芳達的愛情與單身，卻很少人談到她的母親。

我媽媽自殺了，因此我會覺得女人應該是輸的那一邊。我十分習慣在各方面配合男人。 珍芳達

珍芳達形象百變，是鄰家女孩，也是性感女神。她在28 歲嫁給法國導演Roger Vadim，二人似是金童玉女的一對，可二人在8年後離婚，離婚後3天她嫁給政治家Tom Hayden；卻因丈夫出軌，而結束了約17年的婚姻，後來她又與Ted Turner結婚，這段關係維持了8年。

她回憶，當她與Roger Vadim一起時，有天他的朋友跟她說：「我的天，Jane！你簡直跟我們一樣。」而珍芳達指：「那時我把這當成是讚美。」可是當她結束第3次婚姻，並決定不再結婚時，她卻說：

當我離開Ted時，我可以感覺到，我慢慢變回我自己了，我不再是雙面人了。 珍芳達

後來她又跟音樂人 Richard Perry走在一起，共度8年的美好時光。

珍芳達在離婚後也遇過不同男人，可也無疾而終。即使是個「失婚婦人」，她卻沒有自怨自艾，她在《Page Six》的訪問中說：「若問我這生沒有完成的事，大概就是一段成功的婚姻⋯⋯但我沒有花太多時間後悔，我有3段十分美好、有趣的婚姻。對這，我是十分感恩的。」

金球獎｜珍芳達於2019年在國會示威，要求各界正視氣候變化問題，她曾第四次遭警方拘捕。當時還表明準備好每周都被逮捕。（Getty）

跟珍芳達學習優雅地老去：智慧是適時放手

另一道問題，往往便是，那她想結婚嗎？單身是逼於無奈，還是選擇？

珍芳達在《Page Six》的訪問中說：

我不想⋯⋯我從沒想過我可以活這麼久，但當我走到人生暮年，便發現餘下的人生要怎樣走，完全取決於我。 珍芳達

珍芳達享受單身生活，她在訪問時談到：「當我跟男人在一起時，我放棄了自己。」而沒有男人的生活，反而令她更貼近自己，她說最簡單的自由便是電視選先哪一台。

智慧，是知道不需甚麼而放手。 珍芳達

30而立，40不惑，50知天命，60而耳順，那珍芳達卻說，她人生的第3幕在60歲才展開，還有許許多多新奇的事情要做，還要好好照顧自身，勤做運動；83歲的珍芳達，告訴我們，單身一人老去，也可優雅，絕不悲傷。

參考資料：Refinary29,Page Six、The Edit

同場加映：

▼▼▼第78屆金球獎（Golden Globe Awards）金球獎電視劇組最佳女主角竟然由首次入圍的新星Emma Corrin奪得|點擊看Emma Corrin是誰，富家女高材生才能演活戴安娜王妃？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼只有25歲的Emma Corrin在Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）中飾演年輕版戴安娜王妃，在劇中的精湛演技一直備受關注。｜點擊看戴安娜王妃由毛衣到「復仇晚裝」，11個造型如何反映她的掙扎與無奈？還原真實對比▼▼▼