英女王逝世│哈里王子趕不及見最後一面　因梅根令嫲孫關係破裂？

英女王逝世︳英國王室白金漢宮宣布，英女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於9月8日駕崩，安祥離世，享年96歲，王儲查理斯即時繼位。在白金漢宮公布英女王正接受醫療監護的消息時，愛德華王子、安德魯王子和威廉王子等王室成員馬上趕往巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）陪伴英女王。然而，經已脫離王室的哈里王子卻趕不及見英女王最後一面，在前往巴爾莫勒爾堡的路上接到英女王逝世的消息。

英女王向來都十分疼愛哈里王子，但自從哈里王子結婚後關係開始變差，之後更宣布與太太梅根一同脫離王室，令外界不少人都認為梅根是導致英女王與哈里王子關係破裂的導火線。



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白金漢宮於9月8日發聲明表示英女王正接受醫療監護，健康狀況令人擔心，同時又指一眾王室成員已接獲通知，愛德華王子、安德魯王子和威廉王子等直屬親人均立即停止行程趕往巴爾莫勒爾堡陪伴英女王。當時正於歐洲進行訪問的哈里王子亦馬上停止行程，趕赴蘇格蘭，而梅根則是留在倫敦，沒有同行。

然而，綜合英國《太陽報》及《新聞週刊》報導，身穿黑色西裝及打領帶的哈里王子在離開亞伯丁機場機場，乘車前往巴爾莫勒爾堡途中就已經接獲英女王逝世的消息，神情一臉沉重，雙手抱頭。最終，他在白金漢宮宣布英女王去世後大約一個小時才抵達巴爾莫勒爾城堡，趕不及見英女王最後一面。

哈里王子在前往巴爾莫勒爾堡的路上接到英女王逝世的消息（Getty Image）

英女王與哈里王子的嫲孫關係傳出走下坡是由哈里王子與太太梅根結婚後開始，梅根性格高調又揮霍，在服飾及行為上經常違反王室規矩，與重視王室體面的英女王的行事作風大為不同，因此一直有傳英女王與梅根不和。而當中最出格的舉動就是與哈里王子宣布一同脫離王室，並卸下王室成員的職務，嚴重有損王室的面子及家族間的感情。

一直有傳英女王與梅根不和（Getty Image）

在哈里王子與梅根脫離王室後，梅根繼續高調的行事作風，更在接受訪問時不時大爆料，多次發表大膽言論。過往，梅根就曾公開表示壓迫的王室生活令她曾經想過自殺，又指責王室對她有種族歧視，更因此令她與哈里的兒子阿奇（Archie）無法擁有王子頭銜。上述的驚人言論引起全球嘩然，令王室陷入公關危機，英女王震怒，並發聲明反擊梅根言論，表示：「雙方記憶可能各有所別（recollections may vary）」，加深與哈里王子一家關係的裂痕。

梅根不滿兒子阿奇（Archie）無法擁有王子頭銜（Getty Image）

而英女王最後一次與哈里王子一家見面是在6月的白金禧慶典活動，慶祝英女王登基70週年。白金禧慶典期間，哈里王子特意讓兒子阿奇（Archie）把握機會與曾祖母英女王相處，同時更首次向英女王介紹以她的暱稱命名的1歲女兒莉莉貝特（Lilibet）。不過，是次返英哈里王子一家與英女王僅見面15分鐘，遺憾成為了最後一次，再次見面英女王就已經與世長辭。