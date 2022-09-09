英女王逝世｜英女王最疼愛親妹瑪嘉烈公主　萬千寵愛卻得不到愛情

【英女王逝世／瑪嘉烈公主】英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II ）離世，享年96歲。說起英國王室人氣最高的成員，不少人都會想到是戴安娜王妃和凱特王妃，而威廉王子和哈里王子的表妹中也有不少被世人稱為是「最美王室成員」，但其實王室最早時期就有一位被世人遺忘的美人，這位就是英女王伊利沙伯二世的親妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）！這位皇室公主曾是國王的掌上明珠，更是英女王最疼錫的妹妹！



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【英女王逝世／瑪嘉烈公主】英女王伊利沙伯二世的親妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）曾被譽為是王室最美公主。（gettyimages）

瑪嘉烈公主的命運也是曲折離奇，她是喬治六世的小女兒，從小就集萬千寵愛於一身，性格開朗熱情，當英女王成為了皇位繼承人之後，她的生活更是無拘無束。年輕時候的瑪嘉烈公主擁有美麗動人的外貌，有網民表示她甚至比戴安娜王妃更要漂亮，有顛倒眾生的傾城美貌。

【英女王逝世／瑪嘉烈公主】瑪嘉烈公主是喬治六世的小女兒，從小就集萬千寵愛於一身。（gettyimages）

年輕的瑪嘉烈公主擁有貴族公主般的高貴氣質，容貌精緻亮麗，被王室和外界讚譽為「最美公主」，由於國王非常寵溺這位小女兒，所以她從小就自由自在，也導致長大後出現叛逆的性格。性格奔放的瑪嘉烈公主除了有美豔的外表之外，她還能歌善舞，彈得一手好琴，甚至在經典電影《羅馬假期》中的傳奇女神柯德莉夏萍Audrey Hepburn飾演的「安妮公主」也是以瑪嘉烈公主為創造原型，瑪嘉烈公主可以說是當時最受民眾喜愛的公主，也是第一位被記者追訪的王室成員。

【英女王逝世／瑪嘉烈公主】有網民表示年輕的瑪嘉烈公主甚至比戴安娜王妃更要漂亮，有顛倒眾生的傾城美貌。（gettyimages）

瑪嘉烈公主更是50年代最受人追崇的潮流Icon，她擁有前衛的時尚觸覺，每次出席活動穿上的服飾都能成為焦點，雖然身材嬌小，但卻一點都不影響她的穿搭。瑪嘉烈公主從15歲的時候就很喜歡打扮自己，最愛的就是碎花洋裙配上珍珠項鍊，再加上一對紅色高跟鞋，簡單又時尚。

長大後的瑪嘉烈公主最愛的就是Dior的高訂服裝，而且對於鮮艷大膽的顏色她也配搭得宜，非常符合她活潑熱情的個性。瑪嘉烈公主在21歲生日時穿上的Dior的露肩晚裝，是她最愛的晚裝，就連Christian Dior先生都曾經稱讚她是真正的童話公主。當時不少的時尚雜誌報章都盛讚瑪嘉烈公主的衣著品味，可以說是當時的KOL。

【英女王逝世／瑪嘉烈公主】瑪嘉烈公主更是50年代最受人追崇的潮流Icon！（gettyimages）

不過備受喜愛的瑪嘉烈公主卻因為一個有婦之夫成為了受人唾罵的女人，她16歲的時候遇上了32歲的侍從官兼退役上校Peter Townsend，這位溫柔、穩重又英俊的男人雖然已經有了家庭，但是也陷入了瑪嘉烈公主的魅力中，兩人發展出了一段禁忌之戀，Peter Townsend甚至和原配離婚並向瑪嘉烈公主求婚，瑪嘉烈公主也答應了。

但是這樣的戀情並不被當時的社會和王室接受，當時的英國教會規定，王室成員不能和曾經離婚的人結婚，如果瑪嘉烈公主想要和Peter Townsend一起，就要放棄王室的一切，過著平民的生活，從小嬌生慣養的瑪嘉烈公主也不願放棄現在的生活，加上忍受不住四周的壓力，所以最後還是和Peter Townsend分手，更被媒體稱為「愛情背叛者」。

【英女王逝世／瑪嘉烈公主】瑪嘉烈公主愛上了32歲的侍從官兼退役上校Peter Townsend，他也是一名有婦之夫。（gettyimages）

瑪嘉烈公主最後選擇嫁給了貴族出身的攝影師Antony Armstrong-Jones，據說瑪嘉烈公主在接受Antony Armstrong-Jones求婚的前一晚收到Peter Townsend的婚訊，然後就突然宣佈了結婚的消息，她們的婚禮更成為了全球第一個在電視上公開直播的王室婚禮。但是瑪嘉烈公主心中仍然記掛著Peter Townsend，又或者是種種原因，導致兩人最後離婚收場，瑪嘉烈公主也成為了首位公開離婚的王室成員。

【英女王逝世／瑪嘉烈公主】瑪嘉烈公主最後選擇嫁給了貴族出身的攝影師Antony Armstrong-Jones。（gettyimages）

【英女王逝世／瑪嘉烈公主】瑪嘉烈公主和Antony Amstrong Jones育有一子一女。（gettyimages）

離婚後的瑪嘉烈公主鬱鬱寡歡，開始寄情於煙酒，縱情玩樂，身體健康也每況日下，她在民眾心中的形象也是一落千丈，最後在2002年逝世。這位瑪嘉烈公主雖然一生為情所困，但是她的迷人風采相信在當時是無與倫比的，也是民眾心中曾經風華絕代的一代公主。