英女王逝世｜英女王鍾情一款手袋藏原因　以手袋位置向助手發暗語

英女王逝世｜英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世在當地時間星期四（8日）下午，於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡安詳離世，享年96歲。不少人除了懷念英女王一生對全球的貢獻、她在世時的至理名言之外，她高貴的造型，充滿特色的鮮艷色彩套裝、禮帽，都令人懷念，但其實早在幾年前，有人發現英女王只鍾情一款黑色手袋，而且並非是Hermès或大家熟悉的世界超級名牌，原來箇中是有原因，而且還有專家發現，英女王手袋放不同位置，也在表示她的心情、想法。



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英女王逝世｜英女王伊利沙伯二世多拿黑色手挽袋，竟不是出於Hermes或大家熟悉的世界超級名牌？(Vcg.com)

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英女王逝世｜英女王的專屬手袋 對同一品牌情有獨鍾？

英女王的套裝打扮永遠成焦點，Pantone甚至在英女王登基60周年時，推出Pantone Queen在讚嘆英女王的色彩穿搭學問。但要是你細心發現，彩色套裝的背後，英女王永遠都會挽著一個黑色手袋。而這手袋，不是來自什麼超級名牌，而是英國品牌Launer London，近年她更特別鍾情於品牌的經典黑色漆皮Traviata Bag，幾乎沒有轉換過其他品牌，非常忠誠。

說到對品牌的熱愛，始於1968年，當時品牌設計師Sam Launer向英女王致送了一個手袋，其款式與牛皮材質深得英女王喜愛，故決定親自授予Launer London皇家權證，為王室打造各款高質的手袋。

而Launer London老闆Gerald Bodmer指出英女王至今已訂制了超過200個手袋，每個手袋款式都是為她的喜好與習慣度身設計，價格大約為1,550英鎊（約HK$16,000港元）。由於英女王希望更容易伸手拿取袋中的物件，故從不會看到有拉鍊的款式，只有前方的釦子，同時附隨一個相同款式的錢包和鏡子。而且基於考慮到英女王四處到訪時需要與其他領袖或貴賓握手，亦特別將手抽位延長，方便握手。

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英女王逝世｜英女王伊利沙伯二世習慣用手袋向身邊人發放信息。(Vcg.com)

英女王逝世｜英女王的心思？利用手袋向助手發出信息

除了因為傾情於品牌的款式而將手袋影影不離外，英女王亦習慣以手袋向身邊的人（尤其是她的助手）發放信息，根據皇家歷史學家Hugo Vickers的說法，英女王非常依賴她的手袋，即使是在正式的晚宴上她也不會放棄用上手袋。而每次用膳時她都會將手袋掛在桌下的掛鉤上，不會隨便把它放在地上，當她用膳完畢後，她會將手提包放在桌子上，讓助手知道派對即將結束，並向她表示準備離開的意思。如果桌子上還剩下食物，則希望助手能在5分鐘的時間內將其包裝好，以免造成浪費。

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相反，如果英女王將手袋轉移到地上，代表她對同坐客人的談話並不開心，表示等待旁人能夠出手救援。而同時當英女王站立與他人對話的過程中，將手提包換到另一隻手時，意味著她想完結那場的談話。如此的行為，代表英女王習慣以身邊的物件向身邊人暗喻其他意思，果然有著與眾不同的風範。

▼▼▼【按圖看】英女王逝世｜英女王的手袋還收藏著什麼秘密的隨身物件？▼▼▼

（資料來源：PopSugar, Reader's Digest, The Telegraph）