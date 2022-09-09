英女王逝世｜英女王鍾情一款手袋藏原因 以手袋位置向助手發暗語
英女王逝世｜英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世在當地時間星期四（8日）下午，於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡安詳離世，享年96歲。不少人除了懷念英女王一生對全球的貢獻、她在世時的至理名言之外，她高貴的造型，充滿特色的鮮艷色彩套裝、禮帽，都令人懷念，但其實早在幾年前，有人發現英女王只鍾情一款黑色手袋，而且並非是Hermès或大家熟悉的世界超級名牌，原來箇中是有原因，而且還有專家發現，英女王手袋放不同位置，也在表示她的心情、想法。
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英女王逝世｜英女王的專屬手袋 對同一品牌情有獨鍾？
英女王的套裝打扮永遠成焦點，Pantone甚至在英女王登基60周年時，推出Pantone Queen在讚嘆英女王的色彩穿搭學問。但要是你細心發現，彩色套裝的背後，英女王永遠都會挽著一個黑色手袋。而這手袋，不是來自什麼超級名牌，而是英國品牌Launer London，近年她更特別鍾情於品牌的經典黑色漆皮Traviata Bag，幾乎沒有轉換過其他品牌，非常忠誠。
說到對品牌的熱愛，始於1968年，當時品牌設計師Sam Launer向英女王致送了一個手袋，其款式與牛皮材質深得英女王喜愛，故決定親自授予Launer London皇家權證，為王室打造各款高質的手袋。
而Launer London老闆Gerald Bodmer指出英女王至今已訂制了超過200個手袋，每個手袋款式都是為她的喜好與習慣度身設計，價格大約為1,550英鎊（約HK$16,000港元）。由於英女王希望更容易伸手拿取袋中的物件，故從不會看到有拉鍊的款式，只有前方的釦子，同時附隨一個相同款式的錢包和鏡子。而且基於考慮到英女王四處到訪時需要與其他領袖或貴賓握手，亦特別將手抽位延長，方便握手。
英女王逝世｜英女王的心思？利用手袋向助手發出信息
除了因為傾情於品牌的款式而將手袋影影不離外，英女王亦習慣以手袋向身邊的人（尤其是她的助手）發放信息，根據皇家歷史學家Hugo Vickers的說法，英女王非常依賴她的手袋，即使是在正式的晚宴上她也不會放棄用上手袋。而每次用膳時她都會將手袋掛在桌下的掛鉤上，不會隨便把它放在地上，當她用膳完畢後，她會將手提包放在桌子上，讓助手知道派對即將結束，並向她表示準備離開的意思。如果桌子上還剩下食物，則希望助手能在5分鐘的時間內將其包裝好，以免造成浪費。
相反，如果英女王將手袋轉移到地上，代表她對同坐客人的談話並不開心，表示等待旁人能夠出手救援。而同時當英女王站立與他人對話的過程中，將手提包換到另一隻手時，意味著她想完結那場的談話。如此的行為，代表英女王習慣以身邊的物件向身邊人暗喻其他意思，果然有著與眾不同的風範。
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（資料來源：PopSugar, Reader's Digest, The Telegraph）
英女王鍾情什麼品牌手袋？
英女王只鍾情一款黑色手袋，而且並非是Hermes或大家熟悉的世界超級名牌，是 英國品牌Launer London。
英女王會利用手袋發出什麼暗語？
根據皇家歷史學家Hugo Vickers的說法英女王非常依賴她的手袋每次用膳時她都會將手袋掛在桌下的掛鉤上，不會隨便把它放在地上，當她用膳完畢後...詳情請參閱內文