竜樹諒《我所看見的未來》神預言311、新冠病毒！2025迎大災難？

每個人都一定有做過夢，有些我們醒來以後就已經忘記了；有些則深深刻在腦海裡，起床後情緒也久久不能平復；有些可能剛醒來還記得，但刷完牙就忘記了。而一位日本女漫畫家「竜樹諒」習慣以自己的夢境作為創作靈感，所以經常將筆記本放在旁邊，以便立刻作紀錄。當時她卻並不知道，她的夢將一個一個地實現，也就是所謂的「預知夢」。1999年，她整理出自己15個預知夢，編成一本漫畫叫作《我所看見的未來》。



《我所看見的未來》完全版。

1976年的時候，22歲的竜樹諒開始記錄自己的夢。她強調「我沒有靈異體質，但我能看見未來」，只是把自己夢裏面所看到的畫出來而已。《我所看見的未來》明確記載了她做夢的時間，和夢裡所發生的事件。她的第一個「預知夢」在同年11月作的，夢裡面她在看電視新聞，正在報導皇后樂隊的主唱因為得到某種傳染病去世了。十年之後，11月28日，她再次夢到皇后樂隊，夢裡面所有隊員都在，唯獨主唱不在了，變成一尊銅像。再過了5年以後，也就是1991年11月24日，皇后樂隊主唱因為愛滋病引發的肺炎離世了。

這本漫畫當中最有名的莫過於是311大地震。這個夢是她在1996年3月11日作的，15年後的同一天剛好是311大地震發生的日子，不過她的夢裡面只看到其發生的時間是2011年3月，並沒有明確的日子。2006年，她又做了同一個夢，這次她看到了災難發生的地點－東日本。這兩個夢的共同點除了是具影響力的國際新聞之外，還是真實發生的悲劇。最重要的是箇中的規律是一致的，這兩件事件發生的時間點剛好落在作者夢後的15年之後，而第一次做夢的十年之後會發第二次同樣的夢，像極了一個提醒和確認。

不過也不是每個夢與現實發生的事件之間也存在著相同規律的，譬如：1992年8月31日，竜樹諒夢到了戴安娜王妃的死，而在五年後，1997年8月31日戴安娜王妃在巴黎因車禍過世。1982年4月25日，她再次夢到一位名人的死，這次是日本一位搖滾歌手死了，而在10年後的1992年4月25日，日本著名搖滾歌星尾崎豐突發身亡，年僅26歲。當時她並不認識這位歌手，因為這位歌手是1983年出道的，作者夢到他的時候，他還未出道。

1995年1月2日，竜樹諒連續夢到了3個夢。第一個夢她夢到神戶的大地裂開了，這個夢也清楚列在《我所看見的未來》的封面上。短短15天之後的1月17日阪神發生了大地震。再來是她夢到了2020年日本出現了一種未知的病毒，瘟疫大規模肆虐，並且在4月到達頂峰，過後便慢慢消退了，這是與現實有落差的部分，不過事實上2020年的4月中，東京的新冠肺炎每日感染人數一度破200宗，的確達到季度以來的高峰，而5月初感染人口已大幅回落至50以下。夢的下半部更預示了這個病毒會在10年後捲土重來，不過這我們暫時就不得而知了。

（網站：stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp）

竜樹諒作家的預言那麼神準，看到這裡大家最好奇的應該是未來的日子，她有沒有預言到什麼？在她的預知夢裡面，還有3個是還未發生的。其實在1981年之前，竜樹諒沒有詳細記錄夢的日子，因為當時她並不知道這些夢居然一個個地應驗了。在1981年的夏天，她夢見早上5時多的時候，橫濱發生了海嘯。而她剛好是在橫濱出生的，那個是她熟悉的地方。她夢到海嘯把她吞沒，然後就醒了。另外一個夢1991年8月20日，她夢到富士山發生大規模火山爆發。

按照日本史料記載，富士山在1707年之前，不到一千年之間噴發了17次，平均每50年噴發一次，屬於非常活躍的火山，因此有隨時爆發的可能性。而且由於對上一次火山爆發是在315年前，內藏物質囤積已久，一旦再次爆發，有可能是毀滅性的。火山爆發對於日本人來說可能比地震更恐懼的原因是，火山噴發的破壞性是持久的，火山灰可以在空中飄上半年，落在地上植物也會死掉，整個食物鏈也可能崩掉，每天呼吸著有火山灰的空氣也嚴重危害身體健康，更有可能誘發地震和海嘯。

其實在竜樹諒推出2021年的完全版之前，發生了一段小插曲。2011年，有一個人建立了推特帳號，冒充竜樹諒，並跟大家交流超過10年，而且有問必答。直到2021年，日本出版社找來帳號的主人幫忙出新書，對方也答應了，並寫了一堆預知夢，原定在7月出版的。結果6月真正的竜樹諒致電出版社，出版社才知道竜樹諒是一位女性。竜樹諒本人並不會用電腦，手機也還在用翻蓋的，她的夢是寫在本子上。後來那個冒充竜樹諒的男人澄稱自己雖然是假的，不過強調自己也能看到預知夢，而且跟真的竜樹諒所見的一模一樣。在新版的《我所看見的未來》裡面，貼上了竜樹諒最原始的夢日記草稿。

收錄在《我所看見的未來》完全版裡面的夢日記草稿。

2021年10月，竜樹諒透過飛鳥新社推出了《我所看見的未來》的完全版，兩版本的封面都是女孩反手蓋住左眼，其實這是有特別含意的。日本漫畫有一潛規則－「左右眼規則」，左眼代表過去，右眼代表未來。而日本漫畫裡的獨眼形象，例如用白布包裹左眼、或者一邊頭髮遮起來、面具蓋住了，或者有一條大疤痕把眼睛縫起來的感覺，均代表著這些角色有些耐人尋味、不為人知的過去和不可告人的秘密的形象，而掀開就代表他要暴露這段過去了。

完全版的封面和原先1999年的長得很像，但不盡相同。女孩沒有在流淚了，反而露出一點點感動的微笑。女孩的手掌紋也出現了一些變化，作者解釋自己的手掌隨著年齡增加多了一些線條，她只是按照自己的手相畫出來而已。完全版記載了1999年以前的預知夢，加上她及後做過的預知夢，直至她夢到自己的死為止。

封面也預告了真正的災難會發生在2025年，1999年7月1日，出了《我所看見的未來》最後一版後的第4天，作者再次作了噩夢，看到日本和菲律賓之間的海上發生了巨大爆炸，把海底炸裂了一個縫，裡面噴湧出大量岩漿到天空去，並引發了高百米浪的大海嘯。夢裡日本人是穿著短袖的，她因此推斷災難發生的時間點是夏天。2021年7月5日，她一如既往作了「追加夢」，顯示了災難發生在2025年7月。現年67歲的竜樹諒曾夢過過自己的葬禮就在7月15日，因此推斷自己是死在那一場大災難。不同人也紛紛猜測可能是直徑超過一公里的隕石墜落所致，而墜落在俄羅斯車裡雅賓斯克、直徑只有17米的小隕石，已經損毀了4千多棟房子和波及了1500多人，可見若2025年的災難發生，威力會更加強大。