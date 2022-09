Cara Delevingne疑再受情緒病困擾　曾坦承患抑鬱靠寫詩走出陰霾

英國超模 Cara Delevingne 近日在公眾地方被傳媒拍到精神萎靡的模樣、怪異的行徑,不少人都懷疑她精神健康出現嚴重的問題,情況令人擔憂。原來早在2015年,Cara Delevingne 正值當紅的時候,她曾經在「世界婦女高峰會(Womenin the WorldSummit)」上,公開表示自己在15歲時已飽受精神問題影響,在她剛入模特兒圈時更罹患抑鬱症,令她一度崩潰。



英國超模 Cara Delevingne 以古靈精怪的一面,深得時尚界的歡心,也曾得到老佛爺的提攜,成為 Chanel 御用模特之一,她其後也曾參演《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad)以及《紙上城市》(Paper Towns)等電影。去年 Johnny Depp 與前妻 Amber Heard 的官司中,曾被質疑與 Elon Musk 及 Amber Heard 「玩3P」。縱使有著這樣的指控,仍不減 Cara 的人氣。

不過,近日Cara Delevingne在公眾地方的怪異行徑令人相當擔憂。有傳照片釋出之後 Cara Delevingne 的家人也忍不住要出手,據外媒《The Sun》透露 Cara Delevingne 的姊姊 Poppy Delevingne 已前往妹妹的住所,希望可以協助 Cara 恢復健康。

Cara Delevingne在公眾地方的怪異行徑令人相當擔憂。(IG@caradelevingne)

近日 Cara Delevingne 疑似故態復萌,情況令她的家人及粉絲擔心,不禁令人回想起 Cara Delevingne 在2015年時為「全球婦女高峰會(Womenin the WorldSummit)」擔任嘉賓,她在訪問上公開談到自己患上抑鬱症的經過及心路歷程,並希望她可以記起自己當初是如何走過情緒的關口。

這世界很大、很美妙,有很多東西等我們去探索,但最重要的是我們如何經歷自己的內在變化,去尋找真理和什麼會讓妳快樂。我們從小被教導成如果我們很漂亮、很瘦、很成功、很有名、可以融入社會且每個人都喜歡我們的話,那我們就會快樂,但是這並不完全正確。 Cara Delevingne

Cara Delevingne 坦承在入行前曾有過輕生的念頭。(IG@caradelevingne)

Cara Delevingne 在訪問中坦承15歲那年曾有過輕生的念頭,她希望透過在學校的表現去取悅父母、家人,她透露自己根本不在乎學業,但十分在乎別人對她的看法:「我覺得自己非常孤單,雖然我同樣了解到自己是多麼地幸運能擁有這麼好的家庭和朋友,但那都不重要。我只希望這世界把我吞沒,對我來說沒有什麼是比死亡更好的事了。」

Cara Delevingne曾經是 Victoria's Secret 御用模特兒之一。(Getty Image)

後來 Cara Delevingne 在17歲時認為自己的精神健康已經撐不下去,認為自己需要離開學校換個新環境,於是她開展了她的模特兒事業,不過她並非我們表面看來一帆風順。外表亮麗的 Cara Delevingne 也曾經被狠批不夠瘦、不夠美、不夠高,而這些負評令她失去信心,她更透露有不少攝影師會利用職權向年輕女孩下手,又指不少攝影師想做這行就是為了與嫩模睡。

這些女孩也不會站出來捍衛自己,因為你會覺得好像就是應該被利用,因為那就是模特兒們會做的事。 Cara Delevingne

Cara Delevingne 獲老佛爺的提攜。(Getty Image)

一年後,Cara Delevingne 拍攝 Burberry 廣告,令原本寂寂無名的她成為當代搶手的模特兒之一,再加上得到老佛爺的提攜,令她的工作接踵而來,在沉重的壓力下影響了身體免疫系統,令她患上銀屑病(俗稱牛皮癬/psoriasis),深受皮膚病的折磨令她情緒更加低落。

你會覺得自己很像外星人、很噁心。這種想法當然不好,對於當時的我來說,我覺得自己比以前更加破碎,而這種感覺其實一直都存在。 Cara Delevingne

Cara Delevingne透露當年靠Kate Moss拉她一把。(Getty Image)

當Cara Delevingne的身體響起警號,身邊的人只是把她送院,用藥物控制,但這一切對 Cara 而言都只是治標不治本, 直到她遇上 Kate Moss:「最後我決定說不,並聽從Kate Moss的建議先休息一陣子,是她拉了我一把。」

Cara Delevingne 在2022年的Met Gala上不畏懼展示出自己身上的牛皮癬。(Getty Image)

後來Cara Delevingne靠寫作去了解自己的想法和感受,也曾經為自己寫下一首詩去描述患上精神疾病後的內心世界:「寫作絕對是拯救我生命的事!完成後我會閱讀自己寫的東西,然後覺得好像是別人在對我說話。」她也坦言自己從小都不喜歡哭,認為哭只是一種軟弱的表現,並且覺得看起來十分愚蠢,但她後來透過瑜伽釋放自己的情緒,終於明白哭是一個釋放壓力、悲傷的最佳方法。

不需要因為有心理疾病而感到羞恥,我也希望當時我能知道其實別人也會經歷我經歷的事,這樣我才能跟他們聊聊,並告訴我「你不孤單」、「你不奇怪」。要記得無論如何都要接受自己,接受你的缺點,因為缺點才是讓我們更特別的原因。 Cara Delevingne

Cara Delevingne在訪問中也讀出自己在低潮時期作的詩,並希望她和其他受情緒病困擾的人,都可以透過自己的寫作與自己的內心對話:

Who am I? Who am I trying to be?

Not myself, anyone but myself.

Living in a fantasy to bury the reality

Making myself the mystery,

A strong facade disguising the misery.

Empty, but beyond the point of emptiness,

Full to brim with fake confidence,

A guard that will never be broken,

Because I broke a long time ago.

I’m hurting but don’t tell anyone.

No one needs to know. Don’t show or you’ve failed.

Always okay, always fine, always on show.

The show must go on.

It will never stop. The show must not go on,

But I know it will.

I give up. I give up giving up.

I am lost. I don’t need to be saved, I need to be found.



我是誰?我想成為誰

誰都可以,但不會是我

活在一個幻想世界裡會埋葬現實

讓自己成了謎

表面上假裝堅強地隱藏了痛苦

很空虛,但除了空虛

還得假裝自己自信滿溢

這是永遠無法突破的防衛

我放棄了,我放棄了放棄

我迷失,我不需要被拯救,我需要被找到

因為我早已將它打破

別告訴任何人我很受傷

沒有人需要知道,千萬不要表現出來,否則妳會失敗

永遠都不錯,永遠都很好,讓表演繼續閃耀

表演得繼續

永不中止,表演不得繼續

但我知道它無法停止



