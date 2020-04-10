新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延，只好減少社交接觸，近日一幅插畫在社交網站上成討論熱話。在畫中，居民在兩楝大廈之間，各留家中找樂子，卻又不失交流，其實是英國插畫家在1933年以《理想的家》系列為題的畫作，仿如今天的真實寫照，成了最強預言？

這插畫是英國插畫家Heath Robbinson在1993年「理想的家」系列的作品之一，放在2020年，引起共鳴，難道這就是「在家隔離」下的理想生活？（THE CHRIS BEETLES GALLERY）

英國插畫家1933年「理想的家」：趁隔離期間學過好生活？

這插畫是英國插畫家Heath Robinson在1993年「理想的家」系列的作品之一，放在2020年，引起共鳴，難道這就是「在家隔離」下的理想生活？

而這「理想的家」（The Ideal Home）系列其實是出版在他的「如何⋯⋯」（How to……）系列之中。當中包括《何生活在一個公寓裡》（1936年）、《如何成為一個完美的丈夫》（1937年）。在畫中之中，他對日常生活的運作充滿了懷疑，卻又滿是熱情，甚麼小工具可使家居生活更加舒適？那時的建築與設計又有甚麼問題？畫作荒謬又可愛，荒謬在於那些天馬行空的想像；可愛在於對日常的懷疑。

相隔約90年，《理想的家》系列引發大家共鳴，這樣又可算荒謬？

日常生活光怪陸離？點圖看更多Heath Robbinson的畫作，有否似曾相識＝＝＞

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《備用室》（1933年）：空間不足，也要保持觀，就把床組裝在上層吧。（HEATH ROBINSON MUSEUM）

畫中可愛的小機器 諷刺可悲的官僚制度：我們找到自己嗎？

《理想的家》系列出自英國畫家William Heath Robinson之筆，他的作品十分經典，在英國更有博物館專門展覽他的作品，據博物館的介紹，他是英國文化遺產不可或缺的一部分。他在1872年在倫敦出生，他的父親與哥哥同是插畫家，而他也緊隨他們的步伐，在皇家學院受訓後，便成為了一位插畫家。起初，他為童書、為莎士比亞的《仲夏夜之夢》等著作作畫，不過，他最有名的還是他以幽默的筆觸，畫出可愛，又貼合時宜的畫作。諷刺時弊，卻不憤世嫉俗。

Heath Robbinson的畫作，以古怪的小機械聞名，它們常常以打結的繩子綁在一起。他把複雜的機械裝置比喻成官僚主義與人們發明的「神秘」過程。他的畫作大多都是以人為中心，人的弱點與自我的重要。

追逐愛情之餘 生活實在有重整之必要？Heath Robbinson的畫作用色看起來非常窩心，絕非諷刺，反而是一種提醒，提醒我們可以天馬行空的去思考生活的可能性。身邊不少女生朋友，這段時間也沒有再呻結交男朋友的煩惱，忽然覺得耳根清淨了不少，居家期間大概會減少新朋友認識聚會，從而轉投時間到生活之整理如執屋。翻出舊物之時，你又有否想過你的生活曾經想怎麼過？或許愛情是重要，但認真看待、追尋自己想過的生活，其實同樣重要。

參考資料：Ｈeath Robinson Museum