飾物收納4大好物推介　扭蛋殼、廁紙筒0元製作戒指、頸鍊首飾箱

飾品好像永遠都少一項，買多了卻不知道該怎麼收納？



其實利用我們生活中的東西就能創造出飾品的收納小物，有些可以方便帶出去旅行，有些除了易取外還能掛在牆上當裝飾品，其實做起來一點都不難，還非常實用。

日常生活中容易取得的4個飾物收納好物推介，耳環、髮圈從此不會亂糟糟！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4個飾物收納好物推介

一、扭蛋殼先別丟！

收納第一招就是利用扭蛋殼來收拾戒指或是鍊狀飾品，特別是有些比較小的扭蛋特別適合，可以將每條項鍊分開不打架，戒指也不怕壓壞，而且有些是一半透明一半有顏色的殼，可以分門別類、一目瞭然。

二、藥盒分類最厲害

再來就是使用許多長輩都有的超大藥盒，可以拿來收納戒指及耳環，一格一個飾品容量不少又能分門別類，扁平的藥盒容易堆疊、不讓灰塵落到飾品上，出門遠行帶著也很方便，當然還有半透明的那種款式，一看就知道什麼放在哪裡。

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三、畫框改造

如果有很多耳環、長頸鍊，可以找看看家裡有沒有不要的畫框，或是去可以去材料行或市場買繡框，畫框鑽幾個洞轉上小鉤子就可以拿來掛頸鍊了。掛在牆上不但不占空間還能當裝飾品，繡框則是完全不用針線，直接拿一塊孔洞空隙大的紗或是蕾絲布，可以從家裡有小孩穿不下的小衣服剪下來，剪成比繡框稍大 2 公分左右的大小，再將繡框打開把布塞進去平整，如此就能得到掛耳環的裝飾品。

四、廁紙、保鮮紙捲筒展示髮圈

最後一個則是收納髮圈的好方法，當然如果你的髮圈不是很多，可以找個可愛的小籃子來放，簡約又大方，但是如果它們實在太多、看起來很亂的話，找來捲筒式廁紙、保鮮紙等等用剩的紙筒，可以將大腸圈一個一個套上去，如此一束一束的看起來不會雜亂、也能分顏色在櫃子裡站好。

Dappei 結語：

以上幾個簡單又好取得的收納小物你學會了嗎？不過如果你很講究想為紙筒、扭蛋殼上色的話一定要記得噴一層保護膜，否則白顏料、阿加力膠特別容易放久了沾在你的大腸圈上、或是扭蛋在攜帶的碰撞中會斑駁讓你的袋子或行李箱有白白的碎片，很難清理。



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原文：飾品太多亂糟糟？善用「飾品收納小物」讓戒指、項鍊一目瞭然，扭蛋殼、衛生紙捲筒都超好用！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】