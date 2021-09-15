鞋子收納｜日本人妻讓鞋櫃空間激增200％　大讚3件小物方便易提取

全球疫情持續，這也代表著大家待在香港的時間會越來越長，無論願不願意都要有長期抗戰的心理準備。如果這個消息讓你感到恐慌，不如跟著儂編一起從改造居家環境開始，看看近期爆紅的「日本鞋子收納法」，如何用3個小道具讓鞋櫃空間激增200％！



風靡日本的收納達人

近期一位日本人妻Nanako在網路上爆紅，每週她都會在Instagram上分享獨特的收納技巧，在短短幾個月就迅速累積到7.2萬的粉絲，其中近期分享的鞋子收納大法更是引起超高討論度，所以儂編特別幫大家簡單摘要一下，如果想看原圖的話，就到她的IG上瀏覽喔～

學識日本人妻Nanako的200％鞋子收納技巧，以後終於可以開心買鞋，唔開心都買鞋喇~（誤）（點擊放大閱讀）▼▼▼

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擴充空間的3樣小物

1. 頂天立地架

首先，第一步是增加收納空間，礙於居家環境坪數的限制，我們唯一能做的就是往上發展，這時就是層板出馬的好時機，找到一面空的牆面，擺放完全不怕傷牆面的頂天立地架，讓你輕鬆打造符合個人需求的層板，騰出地板空間，放置要隨手拿取的物品，或展示收藏品簡約又實用，可儲物或當作展示架使用。

2. 山型曬鞋架

如果租屋處沒有多餘牆面，則可以改用山型曬鞋架。山型造型雙鉤曬鞋架，最大的特色就是能一邊掛一隻鞋， 讓鞋子能夠得到充分的晾曬，因此用於鞋子收內納能維持鞋款不變形，只要把每個鞋架以垂直方向勾成一串就能節省空間、方便掛取。

3. 可調式鞋子收納架

可調收納架一直是各大網購平台的熱銷商品，主要是透過隔板把鞋子堆疊起來。能自由調整的傾斜角度，適用於各種鞋款，就連儂編自己也是愛用者，根據自身經驗只要將它們依序排在鞋櫃裡，再將鞋子放入，就能使鞋款一目了然能準確拿取，使用起來完全零技巧、快速不費力，輕鬆節省空間告別凌亂。

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