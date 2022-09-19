單親閨密媽合租生活互相照應　約定未來買屋︰沒有男人也能活得好

所謂「養兒一百歲，常憂九十九」，母親之所以偉大，不僅僅因為要承受十月懷胎的煎熬與生產過程帶來的莫大痛苦，還有多年的養育之恩。媽媽辛苦不用多說，單親媽媽就更不用說了。除了生活洗費只能靠一雙手賺回來之外，還要一手包辦孩子的起居飲食，實在不容易。不過，紐西蘭一位單親媽媽卻因此得到了意外收穫，還開展了一段奇妙的關係和緣分。



Lauren和Samantha成了好閨蜜。

這位來自紐西蘭的單親媽媽Samantha育有一名4歲兒子Kaelin，雖然她與前夫共同撫養孩子，但Samantha卻要面對前所未有的生活壓力與經濟負擔。原先在律師事務所工作的她，為了多花時間陪伴兒子，改而成為收入不穩定的社交媒體創作者。生活看似不太順風之際，卻結識了同樣是單親媽媽的好閨蜜Lauren。

Lauren和Samantha各自育有一孩子。

四人展開同居生活，互相照應。

Lauren的處境和Samantha非常相像，育有一個6歲女兒Haidyn。生活既然艱苦，兩人又體會對方的難處，就提議兩家人一起展開生活。這對好姊妹一起找到了合適的房子合租，大大減輕了兩人的經濟壓力。而Samantha亦成功找到一份高薪的工作。兩家人除了合租外，最大的優點就是可以互相照應。當其中一人沒有時間照顧孩子的時候，另外一人就可以幫忙。

Kaelin和Haidyn非常投契，情同親姊弟。

最令人欣慰的莫過於是雙方的孩子非常投契，情同親姊弟一樣，難得的成為青梅足馬，成長之中亦不再感到孤獨。Samantha又指Kaelin有姐姐的帶領下學會了獨立，成長了不少。由於Samantha與Lauren的興趣及想法非常一致，同居生活基本上完全沒有磨擦，力證即使沒有男人也能活得好好的。她們甚至約定了如果將來一直單身，就計畫買房子繼續同居生活，即使未來找到了另一半也要住在附近。