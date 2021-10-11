婚姻失敗後再患癌　親友陪剃光頭　 33歲單親媽學會感恩不再自憐

張寶儀兒時父母離異，自己16歲結婚、17歲離婚，一度陷入長時間的憂鬱。好不容易找到人生的方向，卻不幸患上第四期淋巴癌。現年33歲的她，前半段人生幾乎都在委屈難過中含淚度日；然而在抗癌後，她的性格有了180度變化，她不再浪費時間沉溺在負面情緒中，而是努力過好每一天。



在Vlog影片中，張寶儀笑著面對鏡頭，性情開朗，很難想像她在好幾年前，會是截然不同的樣子。經歷了早婚、產子、離異，從18歲到25歲那段時期，她的情緒一直起伏不定，經常哭，也封閉自己。「婚姻失敗讓我感到自卑，時常覺得自己很可憐，妹妹就拉著我去報讀美妝課程。」她續說，「在那裡，我找回了自信和夢想；因為沒有人批判我的過去，人也變得開朗了。」

27歲時她與夥伴合作創業，正準備大展拳腳時，身體卻出了問題。2017年的一次肚子疼痛，張寶儀以為是工作忙碌吃不定時而引起的胃痛，但在打針吃藥後疼痛加劇。緊急送院後發現胰臟充滿膿液，臉也突然腫大。

後來得知胸上腔靜脈長有腫瘤，抽樣檢查結果顯示是良性胸腺瘤，但為安全起見，她決定做更詳盡的身體檢查。最終正電子掃描（PET Scan）報告指，她的身上有3顆腫瘤，確診急性淋巴癌第四期。

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親友以行動支持 約好一起剃光頭

「為什麼是我？」這個問題一直在張寶儀心中盤旋，好不容易走出離婚陰影，正要開始全新人生，老天偏偏在這時候給了她如此大的打擊。最終在妹妹的陪伴下，張寶儀從馬來西亞柔佛前往吉隆坡馬大醫院接受治療。

7次的化療，讓惜髮如金的張寶儀開始脫髮。她也知道，日後就算完成治療，也不能再漂染頭髮做造型了。「家人朋友知道我捨不得自己的頭髮，當時有24個朋友，包括我的妹妹和表妹都陪著我一起剃光了頭，這讓我很感動。」

她續說：「患癌後，我才赫然發現自己其實很幸福。」小時候張寶儀和妹妹關係一般，但在生病時妹妹二話不說停工，全程照顧她。「有一次妹妹趁我睡著時偷拍我的照片傳送給好友，說她害怕我就這麼離開了。我感受到她對我的愛，我也學會更加珍惜和家人朋友在一起的時間。」

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胸上腔靜脈損傷無法根治

如今雖已完成抗癌療程，但張寶儀的身體留下了永久性的損傷。由於太遲發現病灶（編按：一個局限的、具有病原微生物的病變組織），胸上腔靜脈被腫瘤擠壓至阻塞損壞，無法透過心臟手術根治。這個後遺症改變了她的日常，但凡會影響上半身和血液回流心臟的活動，如瑜伽、潛水等，一概無法進行，就連平躺也是一種奢侈。

對此，她感慨地說：「這件事只怪我自己，身體明明出現了那麼多症狀卻選擇無視，延誤治療。」她奉勸大家，如果身體出現小病痛，一定要儘早就醫，避免導致無可逆轉的局面。

調整好心情後，張寶儀透過社交媒體分享抗癌經歷。原本只想告知親友自己的現況，希望他們不要一直追問妹妹，卻沒想到那個帖文受到了網友的轉發和關注，也有癌症患者及家屬私訊詢問她關於癌症的治療。

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只要走下去 就會有出路

張寶儀知道，很多人和自己一樣，在還沒了解癌症和化療之前，心裡充滿極度恐懼和排斥。透過分享個人經歷，她鼓勵了許多癌友積極接受治療，而讓她印象深刻的是一個年輕女孩。「這位妹妹成功被我說服去接受治療，雖然最後還是敵不過病魔走了，但我很記得她臨終前捉著我的手說，她盡力了。」張寶儀希望自己能夠像那位妹妹一樣，勇敢對抗癌症，那麼走到人生最後也能不留遺憾。

因為分享抗癌經歷，無形中幫助了有需要的人，張寶儀於是在社交媒體中的抗癌群組更為活躍地分享文章，也開了優管頻道採訪了癌友。「有人說過我一直拿生病來說事，但我一點也不介意，因為我知道自己在做對的事。」她想告訴走在生命邊緣的人，一定要堅持下去，「不管什麼路，走下去都是路。」

如今的她依然淚點很低，但不再是自怨自艾。「以往我總覺得自己可憐，是上天辜負了我。生病後才了解到除了婚姻失敗，我的人生是幸福的，我有一群愛我的家人和朋友。29歲以前我花太多時間去為小事而執著，已經夠了，現在我想珍惜擁有的一切。」聽到歌動人的旋律、電影裡觸動心弦的台詞，甚至抬頭看到寬闊的藍天白雲，她都會不自覺落淚；這些淚水並不是因為難過或悲哀，而是歷經一切難關後，對於生活的小確幸心懷感恩。「世界很美、時間太寶貴，我不會再花時間為難自己。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【抗癌】大病一場學會珍惜擁有張寶儀：我的人生是幸福的！】