俄羅斯少女患病左臉天生大片紅色胎記　被家人安撫獲自信成模特兒

「一白遮三醜」，在世俗眼光裡面，一個人的皮膚狀態或者顏色是判定其美不美的決定性因素。中學的時候，大家身邊應該也不乏臉上長了一顆青春痘就要戴口罩遮醜的女同學吧！至少可以短暫遮住痘痘，免得尷尬。俄羅斯一位女孩Tonya左臉天生有著一大塊紅色胎記，覆蓋整個左眼皮，根本無法遮掩。



俄羅斯一位女孩Tonya左臉天生有著一大塊紅色胎記。（IG @red.tonya )

Tonya之所以會有那麼大片胎記，是因為她患有一種罕見疾病「斯特奇-韋伯綜合症（Sturge–Weber syndrome）」，為先天性神經及皮膚的病變。患者一側面會有一大塊胎記，顏色從淡粉色到深紫色不等、形狀不等。

Tonya患有一種罕見疾病－斯特奇-韋伯綜合症（Sturge–Weber syndrome）。（IG @red.tonya )

異於別人的模樣，讓Tonya從小便受盡同學們的嘲笑。感委屈又無助的Tonya向父母訴苦，幸得爸媽的暖心開導，告訴她無須在意別人的眼光：「無視他們或對他們吐舌頭。」Tonya憶述小時候與奶奶一起散步時，其他孩子曾投以怪異目光問道：「你怎麼了，發生了什麼事？」Tonya指著自己的臉問奶奶：「這是什麼？」奶奶則溫柔回答道：

你被上帝做了標記。 Tonya奶奶

Tonya奶奶溫柔解答：「你被上帝做了標記。」（IG @red.tonya )

家人的支持和陪伴讓Tonya慢慢恢復自信，並夢想能成為一名模特兒。經歷過多番嘗試，卻被拒之門外。但她並沒有被挫敗打垮，更積極地尋找機會，最終機緣巧合下得到一間專門聘請殘疾人士作模特的公司關注與賞識，這次Tonya終於可以牢牢把握達成夢想的第一步，最後她成功進入 Alium 公司成為一名時尚模特兒。

家人的支持和陪伴讓Tonya慢慢恢復自信，並夢想能成為一名模特兒。（IG @red.tonya )

現在的Tonya毫無保留地展現自己的紅色胎記，甚至圍繞著胎記的邊緣化成不同妝容、打造成藝術創作，絲毫沒有遮掩自己的缺陷之餘，更將其突顯、轉化為個人特色，這樣的勇氣真的讓人敬佩萬分。後來，她更將自己的IG帳戶取名為「Red Tonya」，展現獨特的美麗，也渴望籍此激勵對自己沒有自信的人。Tonya認為與眾不同不是古怪，而是天賦：

你是一個不尋常的人，但這是一件很酷的事情，和其他人不一樣，不應該害怕展示自己，與眾不同這很棒！ Tonya

現在的Tonya毫無保留地展現自己的紅色胎記。（IG @red.tonya )

不合符世俗眼光的「美」，不一定代表不美，學會接受自己的不完美。就算長得再好看，也總會有人不喜歡自己，我們不可能討得每一個人的青睞。「合則來，不合則去」，用心對待愛惜自己的人就已經足夠了。