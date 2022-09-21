陳文媛事業高峰隱退娛樂圈！歷人生低潮走出陰霾成小富婆低調生活

陳文媛｜TVB劇集《戀愛自由式》是不少港人的經典回憶，提起這套劇，相信不少人都會記起陳文媛（BoBo），最近有網民發起「娛樂圈失蹤人口選舉」，陳文媛竟位居第一位！現年43歲的陳文媛自2006年淡出娛樂圈後就甚少現身幕前，當年因準備嫁給富商而隱退，最後卻因一單轟動全城的新聞而令戀情無疾而終，導致嫁入豪門夢碎？



TVB劇集《戀愛自由式》是不少港人的經典回憶，提起這套劇，相信不少人都會記起陳文媛（BoBo）！（《戀愛自由式》劇照）

經典作《戀愛自由式》深入民心 陳文媛在事業高峰時隱退娛樂圈

現年43歲的陳文媛（BoBo）年輕時憑著清新甜美的外貌，在就學時期已經有兼職模特兒工作，後來被星探發掘正式加入娛樂圈。2001年，陳文媛以歌手身分出道，憑著出道作《順路》一曲廣為人知，更成功令她奪得多個新人獎殊榮，成為當紅的樂壇人新王。

後來進軍影視界，2003年，陳文媛與蕭正楠、唐寧等合作拍攝的劇集《戀愛自由式》大受歡迎，至今相隔20年，這劇集依然為港人留下深刻回憶，陳文媛也憑著「游嫻」一角，在劇中飾演天生長短腳的樂天少女，令她人氣急升，後來也有參與過《當四葉草碰上劍尖時》、《情迷黑森林》等電視劇演出。

在事業發展得如日方中的時候，卻決定為愛情淡出幕前？陳文媛在入行初期，被拍到與陳冠希出遊令兩人戀情曝光，但相戀三年後就分手收場，後來陳文媛遇上了金融才俊金紫耀，有傳是因兩人準備結婚，所以陳文媛才決定告別娛樂圈。

在事業發展得如日方中的時候，陳文媛卻決定為愛情淡出幕前？（《情迷黑森林》劇照）

陳文媛因一事嫁入豪門夢碎 靠投資有道成小富婆擁千萬豪宅

本來預備嫁入豪門、享受幸福美滿的家庭生活，卻因2008年一則轟動全城的新聞而令一切有所逆轉。陳冠希當年的不雅照風波震驚全城，陳文媛也是其中一位受害者，更令她形象受損，但即使發生了此事，金紫耀依然對她不離不棄，甚至打本給她開設水晶美甲店，讓她發展自己的生意，嘗試走出陰霾。

走過近10年的愛情長跑，陳文媛與金紫耀本來到了談婚論嫁的地步，但後來有指因男方家人難以接受她的過去，最終戀情也是無奈地終結。不過在兩人拍拖期間，金紫耀一直對陳文媛照顧有加，更教她金融方面的知識，陳文媛後來因金紫耀的關係，認識了有股神之稱的莊友堅，更被對方賞識邀請她成為其助手，開始發展她的金融事業。

人生總有高峰彽潮，但只要捱得過去，總會有路可走。陳文媛昔日為愛捨棄如日方中的演藝事業，面對事業、愛情的低潮願意從頭學起發展新領域，投身金融界後因擅於投資在早年以1,800萬購入北角雲景台千呎豪宅，今日所擁有的一切得來不易，全靠她勇敢走出低潮的勇氣。

面對事業、愛情的低潮願意從頭學起發展新領域，陳文媛投身金融界後因善於投資在早年以1,800萬購入北角雲景台千呎豪宅。（hoccgoomusic＠IG）

陳文媛在與金紫耀分手後，因返教會認識到現任老公，對方是圈外人，也只是平凡的上班族，但對方並不介意陳文媛的所有過去，兩人拍拖一年就在2016年11月旅行閃婚，其後再在香港補辦喜酒，婚後也過著低調但幸福的生活。

陳文媛婚後過著低調但幸福的生活。（《戀愛自由式》劇照）

【陳文媛Q&A】