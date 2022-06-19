呂頌賢麥景婷姊弟戀相戀28年依然恩愛　曾為照顧太太減拍劇超愛妻

呂頌賢｜於90年代憑著在劇集《笑傲江湖》中餘演「令狐沖」一角而廣為人知的呂頌賢，近年主要在內地發展。呂頌賢近日罕有地在港出席公開活動再度引起話題，現年56歲的他獲網民大讚樣貌與身形都保養得宜，封他為「凍齡男神」，更有網民指他與MIRROR成員Edan撞樣，凍齡秘訣原來是全靠吃素？呂頌賢除了是凍齡美魔男，私下更是個貼心暖男愛妻號，跟太太麥景婷相戀28年依然恩愛，婚後多年不但零緋聞，更曾為照顧妻子甘願減少幕前工作，對太太不離不棄！



呂頌賢除了是凍齡美魔男，私下更是個貼心暖男愛妻號，跟太太麥景婷相戀28年依然恩愛！（《某日某月》劇照）

呂頌賢被封「最帥令狐沖」

現年56歲的呂頌賢畢業於香港演藝學院，畢業後隨即被經理人看中並與他簽約，其後拍攝了首部電影《拳王》正式加入影壇，首次拍戲就擔正做男主角，更憑著此電影榮獲香港金像獎最佳新人獎提名！後來因電影公司倒閉而加入亞視，開始在電視圈發展，在亞視參演了幾套劇集後就轉投TVB，於1996年憑著劇集《笑傲江湖》中飾演令狐沖一角成功入屋，更因此劇紅遍中港台，因為其出眾外貌，被稱為「最帥令狐沖」！

呂頌賢的演藝事業可說是一帆風順，自《笑傲江湖》播出後，令他的事業創高峰！但到了2001年，他就開始淡出娛樂圈，在內地開連鎖餐廳，並考獲潛水教練執照當潛水教練，開始發展個人事業，間中客串一下內地劇集而已！

呂頌賢於1996年憑著劇集《笑傲江湖》中飾演令狐沖一角成功入屋（《笑傲江湖》劇照）

呂頌賢｜與麥景婷相戀28年依然恩愛 為照顧妻子淡出幕前

呂頌賢在《笑傲江湖》中把令狐沖一角演繹得淋漓盡致，瀟灑形象深入民心，而私下的他原來也是個暖男愛妻號！呂頌賢與太太麥景婷於1994年拍攝《碧血青天珍珠旗》而結緣，相戀14年後，於2008年在關島低調結婚，結束多年愛情長跑，雖然麥景婷比呂頌賢大4歲，但兩人無懼姊弟戀，相戀多年依然恩愛！

呂頌賢是個專一好男人，在婚後沒有傳出過任何緋聞，兩人在婚前已有共識不生育，享受多年二人世界，他們多年來更不時周遊列國，到處去旅行，甜蜜恩愛地度過了28年！

麥景婷曾在拍攝TVB節目《歡樂今宵》時遇車禍，但在意外後或因沒有好好調理身體，多年來一直有不少後遺症浮現！為能擠出多些時間陪伴及照顧太太，呂頌賢甘願減少幕前工作來照顧對方，多年來對妻子不離不棄，珍惜與對方相處的時間，看得出呂頌賢是個百分百愛妻號！

呂頌賢與太太麥景婷於1994年拍攝《碧血青天珍珠旗》而結緣，相戀14年後，於2008年在關島低調結婚！（微博＠麥景婷）

呂頌賢｜靠1招凍齡被封美魔男

呂頌賢與麥景婷不時在社交平台上分享兩人甜蜜合照，不少網民都留意到呂頌賢保養得宜，除外貌及身形來看完全看不出是56歲，封他為凍齡美魔男，更有網民指他與MIRROR成員Edan撞樣！呂頌賢保養其凍齡外貌原來是靠吃素？

不少網民大讚呂頌賢保養得宜，除外貌及身形來看完全看不出是56歲，封他為凍齡美魔男（微博＠麥景婷）

呂頌賢曾經分享指自己在年輕時看過一本與如素有關的書籍，了解到人類適合吃素的原因，其後就啟發到他開始培養吃素的習慣，也因為他喜歡做運動，熱愛打拳、潛水，間中還會在家中健身，難怪他的外貌及身形也保養得宜！呂頌賢也熱衷於推度素食文化，有拍攝與素食相關的網劇，又有開設素食餐廳，他更因為見到太太周身病痛，向她講解食素的好處，令對方也變成了素食者！

【呂頌賢Q&A】