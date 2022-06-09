龔嘉欣成娛圈小富婆 靠自己30歲買千萬豪宅：拒買股票全憑這一招

【龔嘉欣理財《十八年後的終極告白2.0》】龔嘉欣入行多年，近年人氣急升備受力捧，在最近播出的新劇《十八年後的終極告白2.0》，龔嘉欣飾演「沈越」一角。一直以來醉心演藝事業的她今年更同時開拍兩劇。另外龔嘉欣還接拍了李佳芯辭演的女一角色，默默耕耘早在30歲便靠自己成功上車，完全沒有投資單靠儲蓄也能買豪宅！



龔嘉欣在新劇《十八年後的終極告白2.0》中飾演男主角姚尚謙（譚俊彥飾）的昔日愛徒沈越，二人重逢後屢遇離奇命案，捲入一場又一場的陰謀。戲內龔嘉欣的角色充滿神祕感，出色的演技再次獲得觀眾讚賞。

【龔嘉欣理財《十八年後的終極告白2.0》】龔嘉欣在新劇《十八年後的終極告白2.0》中飾演男主角姚尚謙（譚俊彥飾）的昔日愛徒沈越。（IG@kungkaty）

龔嘉欣戲裡戲外女強人 中學時已儲20萬！

戲內是老闆娘的龔嘉欣，在戲外也是多棲發展的女強人，身為藝人努力發展演藝事業外，同時也有與朋友合資7位數創立火鍋店，發展飲食生意副業。其實龔嘉欣出名是娛圈「小慳妹」，甚少買名牌外，凡事也親力親為，日常更是精打細算非常會過日子。年紀輕輕已入行的龔嘉欣，16歲時便當模特兒，對於同齡人的普通兼職而言，收入相對地非常可觀。由於她從小便有理財概念，在中學時期已經成功儲下20萬元，相當厲害！

【龔嘉欣理財《十八年後的終極告白2.0》】龔嘉欣出名是娛圈「小慳妹」，甚少買名牌外，凡事也親力親為，日常更是精打細算非常會過日子。（IG@kungkaty）

龔嘉欣堅拒買股票 理財全靠儲蓄

龔嘉欣30歲時以935萬購入維景灣畔，靠自己成功上車。不少人或許會以為她要靠股票投資才儲到這筆資金，事實上自嘲是「股票殺手」的龔嘉欣曾因為「買甚麼，跌甚麼」便堅拒再參與股票投資。投資方面她偏向保守派，會選擇穩定的配息基金和定期存款收息，雖然回報率較低但風險也一樣低！

【龔嘉欣理財《十八年後的終極告白2.0》】龔嘉欣30歲時以935萬購入維景灣畔，靠自己成日上車。（IG@kungkaty）

龔嘉欣獨門理財法「3個戶口儲蓄法」

龔嘉欣可以成功上車，當然也有自己一套儲蓄法，原來她日常全靠「3個戶口儲蓄法」理財。龔嘉欣表示，她開設了3個銀行戶口來儲錢，3個戶口有明確的用途，分別是用於長期儲蓄的不動產戶口、負責日常開支的戶口與開心時用於額外消費的戶口。3個戶口的明確「分工」，讓龔嘉欣不知不覺儲下一筆比預想中更多的資產。

【龔嘉欣理財《十八年後的終極告白2.0》】龔嘉欣可以成功上車，當然也有自己一套儲蓄法，原來她日常全靠「3個戶口儲蓄法」理財。（IG@kungkaty）

龔嘉欣慳錢秘訣：不帶提款卡

開設多個理財戶口的龔嘉欣不會時常查看戶口的結餘，因此不時會有意外驚喜，例如戶口內的存款常常會比預想中要多，所以不去查看戶口中的餘額也是她的理財秘訣之一。此外，她為了杜絕自己亂花錢的機會，日常外出時並不會隨身攜帶提款卡，有效阻止自己衝動消費！

【龔嘉欣理財《十八年後的終極告白2.0》】開設多個理財戶口的龔嘉欣不會時常查看戶口的結餘，因此不時會有意外驚喜。（IG@kungkaty）

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