金髮夢露影評｜被斥過份渲染荒淫 瑪麗蓮夢露叫丈夫做Daddy有原因

金髮夢露｜瑪麗蓮夢露的美國傳記電影《金髮夢露》（Blonde）終於於 Netflix 在9月28日上架。電影改編自 2010 年同名小說 Blonde，不過電影由在戲院上映，到在Netflix上架，都備受爭議，有人大讚女主角的表演，鏡頭畫面極具藝術性，但也有人認為電影並不尊重瑪麗蓮夢露本人，加深了新世代對她的刻板印象。



我們總會在無數的渠道聽過瑪麗蓮夢露的故事，周旋在美國前總統約翰甘迺迪兩兄弟之間、不穿衣服睡覺、小時候曾被送到孤兒院、片酬比別人低等等，這一切的故事都一一被寫入美國傳記電影《金髮夢露》（Blonde）裡。

《金髮夢露》改編自 2000 年出版的同名小說《Blonde》。（IG@ana_d_arma）

很多人或者會以為電影是向我們揭露真正瑪麗蓮夢露的故事，但其實它是改編自 2000 年出版的同名小說《Blonde》，屬於以虛構的敘事方式描述真實歷史存在的人物，當中有許多情節或者會因為劇情需要、敘事的張力而加入虛構的成分，而程度多寡也因人而異。因此有部分人認為，電影過份渲染瑪麗蓮夢露的荒淫生活，與事實不符，並沒有尊重她本人，加上導演過分大膽用藝術風格拍攝，片長更達2小時46分，令人卻步。

《金髮夢露》被批拍攝手法過於藝術及時間太長令人卻步。（IG@ana_d_arma）

雖然電影受到這樣的批評，也難以100%知道裡面的內容什麼是真或假，但無論是故事的人物、真實被記載過事跡，還是電影裡的情節，都令人反思當年荷里活是如何塑造「瑪麗蓮夢露」，也看到如何催毀「諾瑪珍 Norma Jeane（瑪麗蓮夢露的本名）」的一生。

（以下有劇透成分）

金髮夢露｜瑪麗蓮夢露是時代下被過度消費的性感尤物？（IG@ana_d_arma）

觀眾、業界熱捧瑪麗蓮夢露 卻不知誰是諾瑪珍

電影最初花了不少時間描寫瑪麗蓮夢露（諾瑪珍）的童年，母親指責因為女兒諾瑪珍令她被愛人拋棄，長久以來飽受情神問題困擾，令諾瑪珍一直都認為自己是一個負累，久而久之令她出現「不被認可、不被需要」的自卑感。後來母親被送到精神病院，諾瑪珍則到孤兒院去。（有傳真實的瑪麗蓮夢露在9歲被送到孤兒院後，有過 11 位寄養父母。）之後諾瑪珍的其中一位養父，安排她去學習演戲，甚至為她改藝名「瑪麗蓮夢露」，從此就成為傳奇人物。但對於諾瑪珍而言，「瑪麗蓮夢露」只是一個面具，一份工作，自卑的她卻從來沒有以「諾瑪珍」而活過，人人愛戴的只「瑪麗蓮夢露」，反而令她更感孤寂。

我在首映禮上不斷閉上雙眼，我不敢相信銀幕上的女孩是我，觀眾認為我就是妮爾（電影角色名稱），但晚上的派對我又變回瑪麗蓮。 《金髮夢露》

金髮夢露｜瑪麗蓮夢露愈紅代表荷里活影圈愈腐敗？（《金髮夢露》截圖）

瑪麗蓮夢露是時代下被過度消費的性感尤物？

身為20世紀50年代和60年代初最流行的性感象徵之一，瑪麗蓮夢露可以算是時代的產物，她也為許多男人帶來無限的遐想，同時也是象徵著父權主義下女性的地位。在電影中的瑪麗蓮夢露曾被第一任丈夫問及她是如何開始演戲，她的腦海裡即時浮現出在試鏡獨白時被性侵的畫面，後來一次她傾盡全力地試鏡，希望用演技得到角色，但背後卻換來製片商的一句「你看，她那翹臀。」

之後在無數的電影裡，瑪麗蓮夢露都賣力地演出「傻白甜」的角色，換上不同的性感造型，去滿足男人的慾望，甚至成為電影的女主角，片酬也比起同片競爭對手低幾倍。面對這些不公平的對待，她都一一忍下去，因為她最渴望得到的不是榮華富貴，而是虛構父親的肯定。

金髮夢露｜瑪麗蓮夢露會稱每任愛人為「Daddy」，其實是希望在愛情裡尋回父愛。（電影截圖）

每任愛人都叫Daddy 只為在愛情裡尋回父愛

從小缺乏父愛的瑪麗蓮夢露，加上母親向她表明「因為你的出現才會失去我的愛人」，令她長久以來都渴望「被需要」的感覺，也一直希望可以從愛情裡尋回父愛，因此她對著兩任丈夫都會稱他們做「Daddy」，更為了迎合他們，做一個「乖女孩」而苦苦討好。渴望平凡組織家庭的瑪麗蓮夢露曾表示：

電影裡的片段總是被剪得很零碎，這裡剪、那裡剪，就像拼圖一樣，但拼湊起來的卻不是你，你只能成為其中一部份，每晚都等著謝幕，說真的我也想安頓下來，跟任何女孩一樣，有個家庭。我好愛小孩，愛到瘋狂。 《金髮夢露》

金髮夢露｜瑪麗蓮夢露渴望平凡組織家庭。（《金髮夢露》截圖）

但正正因為母親曾向她暗示父親是演員的關係，一直以來諾瑪珍都希望用「瑪麗蓮夢露」身分，在人群中尋覓父親的身影，可惜這一切都只是她的假象。經歷了第一段被家暴的婚姻，第二段流產的慘痛經歷，她徹底地失去「諾瑪珍」對於平凡的渴望，選擇用「瑪麗蓮夢露」身分活下去。

金髮夢露｜瑪麗蓮夢露曾與查理卓別林兩個兒子發展出性關係。（IG@ana_d_arma）

性愛畫面愈看愈難受？

在故事開頭，瑪麗蓮夢露與查理卓別林兩個兒子發展出性關係，他們教瑪麗蓮夢露從鏡中欣賞自己的赤裸身體，唯美愉悅的性場面令人感到性愛的美好，但到後來她再度想起入行被性侵的經歷、甚至到最後為美國總統甘迺迪口交的場面，其後女主角多次展露赤裸身體場面都配合著驚悚的音樂、鏡頭，帶著觀眾一步一步看著她如何淪為男性的玩物，令人愈看愈難受。

金髮夢露｜她徹底地失去「諾瑪珍」對於平凡的渴望，選擇用「瑪麗蓮夢露」身分活下去。（《金髮夢露》截圖）

黑白+彩色畫面穿插暗藏意思

電影不時用黑白及彩色畫面穿插，一開始時也難以明白這種表達方式，但當重頭回想的時候，也不難發現其實黑白及彩色都分別代表著諾瑪珍及瑪麗蓮夢露兩個角色。當黑白出現時就是表達瑪麗蓮夢露在光鮮電影世界的生活，而彩色畫面就是諾瑪珍的真實人格及心境。在真實及虛構穿插，有時也會令觀眾慢慢分不清到底誰在說故事，不過這也正如女主角的內心世界，她也分不清誰才是自己真正的人生。

金髮夢露｜ Ana de Armas完美還原瑪麗蓮夢露。(IG@ana_d_armas)

最後，也不得不讚 Ana de Armas 無論從哭戲、內心戲、說話的方式及口吻、走路姿勢，都是完美還原瑪麗蓮夢露。她曾在訪問中透露，電影《金髮夢露》上映後裸體的場面將被廣傳，甚至會被網民合成做其他圖片，她更坦言：「光是想到就讓人心煩、噁心，但事實是我也無法控制它，你無法控制人們的所作所為。」

不過她的表演確實令人眼前一亮，更有機會問，她更表示在拍攝前更特意到瑪麗蓮夢露的墳前獻花，並留下心意卡以示尊重。相信 Ana de Armas 的付出並沒有白費，電影在9月初《第79屆威尼斯電影節》舉行首映，全場更在播放後站立拍掌14分鐘，大獲好評。