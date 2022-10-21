卓慧思為英國史上任期最短首相！強硬形象被稱「當代戴卓爾夫人」

英國前首相卓慧思（Liz Truss）昨日在首相府會見傳媒，就早前推出「迷你預算」減稅方案處理不當致歉，並宣布辭任保守黨黨魁一職，由9 月 6 日上任至今僅45 天，成為英國史上任期最短首相。即使如此，被冠以「二代鐵娘子」之名的卓慧思仍然是英國歷史上最年輕的女性內閣大臣和英國千年來第一位女性司法大臣兼大法官。



英國前首相卓慧思（Liz Truss）昨日在首相府會見傳媒，宣布辭任保守黨黨魁一職。( Getty Image )

卓慧思不論在從政還是愛情路上也經歷不少高低起跌。47歲的卓慧思於1975年出生於英國牛津，父親為利茲大學的數學教授，母親則是護理員，二人都是左翼人士，曾帶當時年小的卓慧思參加反對戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的遊行示威。不過她的想法並沒有被父母左右，在大學畢業那一年加入了保守黨，並支持戴卓爾夫人提倡的自由市場主義，與雙親的政治取態形成對立面。

於1998年和2000年，卓慧思都在格林威治市議會選舉中失敗而回，無法獲得議會議席，但這些挫敗沒有讓她放棄從政。直至2006年，已婚的卓慧思終於當選倫敦格林威治市地方議會議員，卻隨即被爆出與保守黨已婚議員田銘祺（Mark Field）相戀之醜聞，男方更離婚收場。雙雙出軌的婚外情令她形象受挫、直插谷底。三年後，原本獲時任保守黨黨魁卡梅倫欽點為國會選舉重點候選人之一的卓慧思，成功在第一輪投票脫穎而出，但婚外情醜聞卻令她險失議席。

06年，已婚的卓慧思被爆出與保守黨已婚議員田銘祺（Mark Field）相戀之醜聞。（IG ＠elizabeth.truss.mp )

2010年，卓慧思成功獲得西南諾福克選區的國會議員議席，其後更在政壇扶搖直上，先後在卡梅倫、文翠珊和約翰遜的內閣擔任多項要職，包括教育大臣、環境、食品及鄉郊事務大臣、國際貿易大臣等，更成為英國歷史上最年輕的女性內閣大臣和英國千年來第一位女性司法大臣兼大法官。

戴卓爾夫人擔任英國首相長達11年，因為剛強硬朗形象被外界稱為「鐵娘子」。熱愛自由的卓慧思曾承諾會以果斷的措施和大膽的計劃振興英國，其對外強硬的表現更被《BBC》、《衛報》等英國大型媒體冠以「當代戴卓爾夫人」的稱號。

卓慧思曾被《BBC》、《衛報》等英國大型媒體冠以「當代戴卓爾夫人」的稱號。 （IG ＠elizabeth.truss.mp )

直至請辭的前一天，卓慧思在國會下議院的首相問答之中，起鬨聲音四起之際，仍激動表示「I am a fighter not a quitter」（「我是戰士，不是輕言放棄的人」）。我們現在回看可能會覺得這麼自打嘴巴的說法很可笑，但另一個角度來看，也可以解讀成她對政壇的熱衷和最後的掙扎。

【卓慧思Q＆A】