英女王國葬︳英國王室以珍珠為喪禮飾物首選「哀悼珠寶」有段歷史

英女王國葬在香港時間9月19日的下午舉行，各地國家元首也已經來到英國出席國葬。不難發現無論是英國王室成員，還是政要女性人物，都佩戴上珍珠飾品，就連戴安娜王妃也曾說過：「如果女人只能擁有一件珠寶，那一定是珍珠。」原來珍珠除了是高貴、優雅的代表，更是被王室認為是「哀悼珠寶」，背後其實是有一段歷史。



英女王國葬︳凱特王妃戴上別具意義的珍珠葉胸針。(Getty Image)

自英女王駕崩後，在王室成員服喪期間，也不難看見珍珠的身影。凱特王妃在英女王移靈過程中，戴上英女王的鑽石及珍珠葉胸針，該飾物中央鑲嵌3顆大珍珠，是英女王在73歲生日訪問南韓時所佩戴，後來英女王把胸針轉贈凱特。而凱特王妃耳上的珍珠耳環，有傳是戴安娜王妃的遺物之一。珍珠成為了王室必備的飾物，尤其是在服喪期間更是定必出現的配飾，原來是有段歷史。

在19世紀珍珠因為外型、色澤與眼淚相近，因此它們被認為是帶有「悲傷」、「眼淚」的意思。在1861年阿爾伯特親王去世，他的妻子維多利亞女王在40年來都只是穿上黑色的造型打扮，並配搭素色的珠寶，當中最得她喜愛的就是珍珠，而她餘生裡一直都戴著一條長串珍珠。

自從維多利亞女王在丈夫離世後，一直都戴著珍珠配飾，久而久之「珍珠」就變成王室的一個傳統，尤其在哀悼、葬禮上，珍珠就成為了王室成員端莊、具歷史意義的配飾。即使王室成員出席其他國家的王室喪禮，也會戴上高貴、優雅的珍珠耳環及串珠，好像1982年，戴安娜王妃在摩納哥王妃「嘉麗絲·姬莉」的葬禮上也戴上一條珍珠串。而英女王出席親夫菲臘親王、妹妹瑪嘉烈公主、戴安娜王妃的葬禮上，都佩戴過不同的珍珠飾物。

凱特王妃在去年菲臘親王的葬禮上戴上四股珍珠項鍊。(Getty Image)

凱特王妃也繼承了王室傳統，在去年菲臘親王的葬禮上戴上四股珍珠項鍊，這條頸鍊是凱特王妃出席英女王和菲臘親王70結婚週年紀念日所戴過的頸鍊，也是她向英女王和菲臘親王致敬的途徑。除此之外，珍珠也是王室出席大大小小活動的飾物。

珍珠淚 The Lover's Knot 。(IG@theroyalfamily)

其中最令人驚艷的，是這頂名為「珍珠淚 The Lover's Knot」皇冠，它在1914年設計而成，是當時為瑪麗皇后，即是英女王伊麗莎白二世的祖母，它更帶有「女王認可的王妃」、「未來皇后」的意思。

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