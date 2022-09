梅根被助手指「反社會自戀狂」　與哈里對英國王室隨從態度苛刻

梅根的人品向來備受質疑,形象都很負面,不受國民歡迎。不過她早前出席英女王的葬禮期間被威廉夫婦邀請一同見民眾,被外界指有望與英國王室破冰。加上梅根在溫莎城堡外與民眾親切互動,似乎試圖擺脫傲姿,嘗試挽救其形象。可是事與願違,正當外界推測他們可藉此修補與英國王室的緊張關係時,一本即將出版的王室新書卻爆出梅根和哈里王子的黑材料,讓哈里王子和梅根的形象再次跌入谷底。



《泰晤士報》王室記者瓦倫丁・洛(Valentine Low)撰寫的新書《Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown》。

梅根被形容為「反社會自戀狂」

這本由《泰晤士報》王室記者瓦倫丁・洛(Valentine Low)撰寫的新書《Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown》,揭露了多項王室成員的秘密,包括:哈里夫婦脫離王室前所發生的事情內幕及其「惡行」。梅根被助手形容為「反社會自戀狂」,待人無禮。書中提到梅根在與哈里結婚前就已經對王室隨從態度苛刻,曾數次當面斥責一名女性侍從,據該女侍從的說法,梅根對她的欺凌持續多天,更一度每隔10分鐘便打給她,對她呼呼喝喝,讓她身心俱疲。

梅根被助手形容為「反社會自戀狂」,待人無禮。(Getty Image)

2020年,哈里王子與梅根脫離英國王室一事不但震撼國際,就他們的助手團隊對此也毫不知情。據悉,哈里王子與梅根早在2019年已經計畫好退出王室,但從未跟王室團隊提及一事,助手也是到2020年才得悉這件事,表示很難接受就這樣被拋棄。

梅根向來被指對助手的態度惡劣,明明知道自己的言論會影響外界對王室的印象,卻拼命製造王室負面新聞。脫離王室後更不斷爆料,被視為只是想賺錢。2018年,梅根代表王室訪問澳洲的時候,有工作人員聽到她抱怨:「我不敢相信我沒有為此(訪問澳洲)收到任何報酬」,她更一度指不能理解為何要出席公眾場合,和別人握手,這也是大家公認梅根愛錢的證據之一。

梅根向來被指對助手的態度惡劣。(The Royal Family)

哈里任性愛推卸責任?助手自組「倖存者俱樂部」

新書又指哈里與助手在一次前往澳洲的南太平洋之行後隨即惡化。當時哈里王子接受媒體訪問時竟語出驚人:「感謝你們的到來,儘管你們沒有受邀。」書中形容這是非常粗魯與不正確的話,而事實上該媒體有獲邀隨行,可是當哈里王子的助手指出其言論不當時,他只回答:「好吧,你不應該讓我去做的。」讓人覺得他任性且愛推卸責任,不懂看場面說話。助手們在哈里和梅根離開王室後甚至自稱「薩塞克斯倖存者俱樂部」(Sussex Survivors' Club)來揶揄他們。

對於大多英國民眾而言,梅根就是破壞王室關係的「壞女人」。據書中所說,當初哈里對外公開與梅根的關係,是因為梅根威脅如果哈里再不公開兩人的戀情,就會分手。哈里被嚇壞了,才焦急地在2016年公開了與梅根的戀愛關係,並在2017年就宣布訂婚,引起外界的一片譁然。

王室作家凱蒂・尼科爾(Katie Nicholl)在新書《The New Royals》。

喬治小王子囂張稱︰我爸將成為國王

不過書中令人震驚的不止是哈里夫妻的事,除了這對「慣犯」之外,向來給人形象俊俏乖巧的喬治小王子行為同樣讓人大打折扣。據另一個王室作家凱蒂・尼科爾(Katie Nicholl)在新書《The New Royals》中所說,喬治小王子雖然只得9歲,但很清楚自己的身份地位尊崇。在一次向同學爭吵中,仗著自己的王室地位囂張地說:「我爸將成為國王,所以你最好給我小心點」,令年紀小小的喬治小王子形象插水。