大碼模特兒登《VOGUE》日本封面　自創品牌推特大尺碼時裝

撰文：鄭嘉晴
出版：更新：

模特兒的外型向來給人印象都是偏骨感的，有些甚至瘦骨嶙峋，像紙板一樣，彷彿給風吹兩下就會倒下的樣子。在模特兒界，「瘦」很多時候就是「美」的象徵，只有身形瘦削的人穿起摩登時裝，才會有藝術感。不過。近日一位亞裔大碼模特兒則破例登上《VOGUE》日本版封面，更成為美國體育雜誌《運動畫刊》（Sports Illustrated）首位拍攝泳裝照的亞裔大尺碼女模。

擁有日本及荷蘭血統的年輕模特兒 Yumi Nu 在四月登上《VOGUE JAPAN》封面人物，相繼在10月登上香港《VOGUE》的封面。頂著一顆混血臉孔的 Yumi 其實來頭不少，兩歲的時候已經以兒童模特兒的身份出道，更是世界知名 DJ Steve Aoki 的侄女。十五歲便開始創作歌曲，具有音樂天份的她除了接拍模特兒的工作，亦一直有作曲而活躍圈內。

Yumi認為自己成為封面人物象徵著人們終於願意接受不同身型的女性。（IG @_yumi_nu）

Yumi表示，登上《VOGUE JAPAN》雜誌封面對她來說意義非凡，其一是因為這是她從小以來的夢想，剛進這行時，她就一直跟經紀公司說，自己的夢想就是成為 VOGUE JAPAN 的封面人物，加上社會對女性存有太多既定的標準，身為日本混血兒的 Yumi 更是深深感受到亞洲，尤其是日本對於女性的該有的模樣有要求，她認為自己成為封面人物象徵著人們終於願意接受不同身型的女性。

隨著年齡增長，我越來越意識到自己的想法比別人的看法重要多了。
Yumi Nu
這兩年，Yumi意識到自己的尺碼缺乏衣服的選擇。（IG @_yumi_nu）

這兩年，Yumi 意識到自己的尺碼沒太多衣服可以選擇，「對於中型和大尺寸顧客來說，時尚存在着巨大的差距。」因此，她開展了自己的品牌。她成立的全新品牌 Blueki 是一個尺碼包容性針織品系列。Yumi 想創造出各式各樣的衣櫥必備品，並有許多尺寸和款式供選擇，尺碼介乎 XXS 到 6X。Yumi 在品牌尺碼方面做了許多研究，發現大多數大碼品牌停止在 3X，認為品牌在尺碼上應有更高包容性。

所有的服裝在每個人身上看起來都很棒。
Yumi Nu
Yumi需要花很長時間才能做到合身的衣服給大碼女性，而針織品對她來說剛好是最簡單、靈活的東西。（IG @_yumi_nu）

Yumi 需要花很長時間才能做到合身的衣服給大碼女性，而針織品對她來說剛好是最簡單、靈活的東西。Yumi 坦言，現在她可以直接跟工廠說，「我們需要在臀部增加 3 英寸，或者我們需要一個背板來支撐胸部。」這些都是她，以至擁有跟她差不多身形的女性來說，是一直以來所缺少的東西。她說：

大碼顧客厭倦了只有彈力單品——我們想要百褶裙、皮褲和其他人一樣所有很酷、無彈力的單品。
Yumi Nu
Yumi會穿上自己喜歡的衣服，寫下自己的優點，從而變得更自信。（IG @_yumi_nu）
模特兒在工作時必須一直保持自信和快樂，這是這個行業需要的，但有時真的感覺很累或不舒服，這樣的時刻對我來講非常困難，但世界就是這樣，有好日子也會有壞日子。
Yumi Nu

Yumi 會把低潮的情緒放在一邊，穿上自己喜歡的衣服，寫下自己的優點，從而變得更自信。其實世界上的「美」並不只有一種，肥胖也有它的美態，而女人的漂亮是發自內心的自信，懂得欣賞自己的女生就是最漂亮的了。

俄羅斯少女患病左臉天生大片紅色胎記　被家人安撫獲自信成模特兒烏克蘭少女患白化病無法長久暴露在陽光　曾遭欺凌18年後成模特兒人體模特兒打破社會禁忌　反思身體自主：裸體不一定跟性有關
01女生
女生熱話
Being Ms 女生
穿搭時尚
亞洲名人娛樂