大碼模特兒登《VOGUE》日本封面　自創品牌推特大尺碼時裝

模特兒的外型向來給人印象都是偏骨感的，有些甚至瘦骨嶙峋，像紙板一樣，彷彿給風吹兩下就會倒下的樣子。在模特兒界，「瘦」很多時候就是「美」的象徵，只有身形瘦削的人穿起摩登時裝，才會有藝術感。不過。近日一位亞裔大碼模特兒則破例登上《VOGUE》日本版封面，更成為美國體育雜誌《運動畫刊》（Sports Illustrated）首位拍攝泳裝照的亞裔大尺碼女模。



擁有日本及荷蘭血統的年輕模特兒 Yumi Nu 在四月登上《VOGUE JAPAN》封面人物，相繼在10月登上香港《VOGUE》的封面。頂著一顆混血臉孔的 Yumi 其實來頭不少，兩歲的時候已經以兒童模特兒的身份出道，更是世界知名 DJ Steve Aoki 的侄女。十五歲便開始創作歌曲，具有音樂天份的她除了接拍模特兒的工作，亦一直有作曲而活躍圈內。

Yumi認為自己成為封面人物象徵著人們終於願意接受不同身型的女性。（IG @_yumi_nu）

Yumi表示，登上《VOGUE JAPAN》雜誌封面對她來說意義非凡，其一是因為這是她從小以來的夢想，剛進這行時，她就一直跟經紀公司說，自己的夢想就是成為 VOGUE JAPAN 的封面人物，加上社會對女性存有太多既定的標準，身為日本混血兒的 Yumi 更是深深感受到亞洲，尤其是日本對於女性的該有的模樣有要求，她認為自己成為封面人物象徵著人們終於願意接受不同身型的女性。

隨著年齡增長，我越來越意識到自己的想法比別人的看法重要多了。 Yumi Nu

這兩年，Yumi意識到自己的尺碼缺乏衣服的選擇。（IG @_yumi_nu）

這兩年，Yumi 意識到自己的尺碼沒太多衣服可以選擇，「對於中型和大尺寸顧客來說，時尚存在着巨大的差距。」因此，她開展了自己的品牌。她成立的全新品牌 Blueki 是一個尺碼包容性針織品系列。Yumi 想創造出各式各樣的衣櫥必備品，並有許多尺寸和款式供選擇，尺碼介乎 XXS 到 6X。Yumi 在品牌尺碼方面做了許多研究，發現大多數大碼品牌停止在 3X，認為品牌在尺碼上應有更高包容性。

所有的服裝在每個人身上看起來都很棒。 Yumi Nu

Yumi需要花很長時間才能做到合身的衣服給大碼女性，而針織品對她來說剛好是最簡單、靈活的東西。（IG @_yumi_nu）

Yumi 需要花很長時間才能做到合身的衣服給大碼女性，而針織品對她來說剛好是最簡單、靈活的東西。Yumi 坦言，現在她可以直接跟工廠說，「我們需要在臀部增加 3 英寸，或者我們需要一個背板來支撐胸部。」這些都是她，以至擁有跟她差不多身形的女性來說，是一直以來所缺少的東西。她說：

大碼顧客厭倦了只有彈力單品——我們想要百褶裙、皮褲和其他人一樣所有很酷、無彈力的單品。 Yumi Nu

Yumi會穿上自己喜歡的衣服，寫下自己的優點，從而變得更自信。（IG @_yumi_nu）

模特兒在工作時必須一直保持自信和快樂，這是這個行業需要的，但有時真的感覺很累或不舒服，這樣的時刻對我來講非常困難，但世界就是這樣，有好日子也會有壞日子。 Yumi Nu

Yumi 會把低潮的情緒放在一邊，穿上自己喜歡的衣服，寫下自己的優點，從而變得更自信。其實世界上的「美」並不只有一種，肥胖也有它的美態，而女人的漂亮是發自內心的自信，懂得欣賞自己的女生就是最漂亮的了。