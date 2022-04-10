人體模特兒打破社會禁忌　反思身體自主：裸體不一定跟性有關

【人體模特兒】踏入畫室，沒半點尷尬和猶豫，灑脫地在眾人前除去身上服飾，一絲不掛擺好姿勢馬上就位，放空着的靜止狀態正好感受當下的身體及重整思緒。裸體，你會想到甚麼？社會上不少人把裸體視為禁忌，或會與色情聯繫上，然而「人體模特兒」Cath對於裸體反倒悠然自得，更以裸體反思身體自主：「對於個社會來說，我覺得它是可以打破一些對身體的禁忌，我們更加要去深思是為何這件事需要打破，就是社會把它包裝成一個禁忌。」



人體模特兒｜Cath對於裸體反倒悠然自得，更以裸體反思身體自主：「我覺得它是可以打破一些對身體的禁忌，我們更加要去深思是為何這件事需要打破」（黃寶瑩 攝）

Cath解開童年枷鎖 成長反思身體自主

生於傳統保守家庭的Cath，與爸爸相差40年，從小到大，Cath深知與父母價值觀相差甚遠，童年的枷鎖反令她重新反思身體自主。Cath憶述小時候試過洗澡後不穿衣，當時卻被爸爸嚴厲指責：「你知不知醜？你知不知這樣很不好看？」小時候對此番話語沒有刊心刻骨的感受，只是長大後才發現自己已把這意念內化在思想裏，構成了對裸體有一種不知從那來的羞恥感。

我從小到大都覺得裸體是一件很舒服很自然的事，而我不明白社會為甚麼把這事情污名化。 Cath（ 人體模特兒）

人體模特兒｜Cath深知與父母價值觀相差甚遠，童年的枷鎖反令她重新反思身體自主。（黃寶瑩 攝）

Cath正好處於低谷時期，曾經茫然若失、如墮煙霧，在經歷着成長階段的她不斷思考人生，追溯家人的教育以及社會如何形塑她對身體的想法，正在尋求新的突破，於是決定打破童年枷鎖跳出社會規範的框架。喜歡接觸新事物的Cath，得知「香港體模社」舉辦一個有關人體模特兒的分享會，當時受到一位人體模特兒的啟發，看到相中赤裸的模特兒身體線條很優美，令她更肯定對身體自主的價值觀，「每個人都不需以社會有色眼鏡的標準去看它，裸體不一定跟『性』關聯，只需去欣賞身體的線條就足已。」

人體模特兒｜Cath看到相中赤裸的模特兒身體線條很優美，令她更肯定對身體自主的價值觀。（黃寶瑩 攝）

「我在意的從不是畫作的美 而是每份作品的用心」

裸體，不會投以奇怪異樣的目光、不涉及污穢色情的想像，這只是一種人類最舒服的狀態。當時24歲的Cath清楚自己的內心想法，決定踏上「人體模特兒」之路，發掘赤裸下的真實自我。入行接近一年，已參與過不少人體模特兒的工作，早已熟悉整個工作模式。她雀躍憶述第一次接觸畫畫時的經歷，那時內心興𡚒又緊張，然而緊張的原因並非要在畫家面前裸露，反而比較在意自己所做的姿勢是否讓畫家有足夠的線條可以畫，畫家又是否喜歡她所擺每個姿勢。

人體模特兒｜裸體，不會投以奇怪異樣的目光、不涉及污穢色情的想像，這只是一種人類最舒服的狀態。（黃寶瑩 攝）

Cath為了擺出更多獨創新意的姿勢，每次都會做足準備，除了會看不同畫家的畫作找靈感，亦會翻閱書籍參考更多別具一格的姿勢，入行短短數月已悟出了一套口訣：「若我的臀部在這邊，我個頭就會看向另一邊；我一隻手是直的，那我另一隻手就會彎曲。」過去也曾遇過一些從沒畫過畫作的人來畫人體模特兒，有時甚至會畫得Cath「四不像」，看不出畫家正在畫一個「人」，但是Cath卻從不介意每份畫作的美感，反而在意每份作品的用心。

當時24歲的Cath清楚自己的內心想法，決定踏上「人體模特兒」之路，發掘赤裸下的真實自我。（黃寶瑩 攝）

人體模特兒是一個耗體力的職業 與畫家如朋友

人體模特兒不單止是定點站着或坐着被畫就行，還需構思不同的姿勢，有時一些較高難度的「短姿勢」，如扭曲較多的動作，也許每隔一至十分鐘內不斷頻密轉動作。Cath憶述，過去曾試過睡在瑜伽圈上，那時因頭部沒有物件靠住，因此固定了一、兩分鐘就已經感到頸部很酸痛。一些要維持十至二十多分鐘的長姿勢，則要更專注的定點着，每一次都要被畫多個動作確是耗費體力。

Cath形容自己與畫家的關係猶如朋友般的相處，她喜歡與畫家靠近一點，令她久久不忘的一次，在一個細小空間的畫室裏，當天正好是中秋節，在大家中段休息期間，有畫家於畫室煮了一鍋湯丸，大家當晚一起吃着湯丸聊起各自的生活日常趣聞，令Cath感到相當窩心。

有時人與人之間或都市人之間有種冷漠，透過做人體模特兒這職業，畫家觀察我身體，我去觀察他們的作品，大家很容易會有話題，距離很易會拉近。 Cath（ 人體模特兒）

人體模特兒｜Cath形容自己與畫家的關係猶如朋友般的相處，她喜歡與畫家靠近一點。（黃寶瑩 攝）

以第三身的角度欣賞自己 人體模特兒Cath：「裸體不等於蝕底」

社會對於裸體的行為，甚至是「人體模特兒」這職業不被大部分人接納的情況下，幸運地，Cath在擔任人體模特兒的工作至今，未有接收到一些惡意的批評，職業這東西只要不是大奸大惡，的確我們每個人也不應站在道德高地去批評，每人本來就有着不同的想法，在於Cath而言卻毫不介意與別人不一致的看法，反倒她深明如果對方把人體模特兒視為「傷風敗德」，某程度上他／她跟自己看世界事物的價值觀已是很衝擊，既然不合適，也不必糾纏下去。

我不會用蝕底去形容關於我們身體的事，我做這工作是我自己去選擇，而我是很享受在當中。 Cath（人體模特兒）

Cath對於身體的形態沒有太大的執着，只着重於身體的功能性，是在日常生活維持生命的機能，或是當人體模特兒時需要用到它。平日在她的第一身視角卻不能好好欣賞自己身體每一處，但當她被畫家畫人像時，就能以第三身的視角去看回自己，了解自己的背部線條、整個身體的形態等，自己也可以欣賞自己。

平日在Cath的視線角度卻不能好好欣賞自己身體每一處，但當她被畫家畫人像時，就能以第三身的視角去看回自己。（黃寶瑩 攝）

裸體給予心靈沈澱空間 身體禁忌不應存在 帶來身體自主的覺醒

人體模特兒給予一個心靈上赤裸裸地面對自我的時刻，在放空的狀態下處理一些日常生活亂了的思緒，慢慢沈澱內心的想法。Cath當人體模特兒那三小時，雖然一般都是處於靜止的狀態，但是卻讓她可以重新整理自己真正的感受。

當然你穿衣服也可以，但我會覺得裸體很舒服很自在，裸體時亦讓我更誠實去面對我自己的想法，既然我已經一絲不掛，我會很誠實去面對我腦入面的想法。 Cath（人體模特兒）

當人體模特兒正是赤裸裸地面對自我的時刻，心靈上給予一個好好放空的機會，處理一些日常生活亂了的思緒。（黃寶瑩 攝）

從小到大，也許你曾試過自己的身體面對不同非議與批評，不管從外貌、身型，甚至乳房，都受到不同程度的社會規範，特別是女性身體常被「物化」，要變得如模特兒般的魔鬼身材、A4纖腰、修長美腿，仿如要符合一式一樣黃金比例的審美標準才叫好看，而事實又是否如此？

近年身體自主的話題似是開放了，人們都提倡女性身體自主，拋棄社會加諸的各種束縛，敢於對自我肯定及對約定俗成的挑戰，打破社會規範身體形態的框架，了解框架後，裸與不裸可以自由作出對身體自主的選擇。Cath勇於提倡裸體是自然，不應只以「性」來看待，反而要學會欣賞它、重新認識它，拋開一切社會包裝下的裸體污名化。

其實一個身體很美，不需要用社會的有色眼鏡看它，不一定要跟性有關，男跟女都是一樣，你只需去欣賞身體的線條。 Cath（人體模特兒）

人體模特兒Cath：「其實一個身體很美，不需要用社會的有色眼鏡看它，不一定要跟性有關。」（黃寶瑩 攝）

拍攝：黃寶瑩

攝影：吳梓翹

剪接：葉思雅

美術：賴文傑

模特兒：Cath（@cath_being_cath）

場地提供：Plazer Gallery （@plazergallery）

畫家：Ans.C （@ans_04）

畫作提供：Ans.C （@ans_04）、Chris（@secondlife04）

特別嗚謝：香港體模社（@hklifemodelclub）

