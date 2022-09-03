烏克蘭少女患白化病無法長久暴露在陽光　曾遭欺凌18年後成模特兒

白化病︳天使總是給人感覺神聖且純潔無瑕，一塵不為世俗所染，與眾不同。烏克蘭一名少女因為患有白化病，從頭髮到腳都是聖潔的白色，還擁有一雙極為罕見的淺紫色瞳孔，空靈精緻的臉孔美得被譽為「人間天使」。可是這位墮落凡間的天使的獨特美貌背後，卻是身心長達18年的煎熬。



來自烏克蘭的Nastya Zhidkova天生患有白化病。（IG @kiker_chan）

來自烏克蘭的Nastya Zhidkova由於天生患有白化病，因此擁有具光澤感的白金色頭髮、白得透徹的肌膚，眼睫毛和眉毛也是純白色的，還有全球只有大概600人擁有的紫色瞳孔。加上白化病的影響，瞳孔顏色變淺，讓她天生擁有淺紫色雙眸！這樣的外貌本來是「只得天上有」，沒想過卻帶給Nastya極大的身心靈痛苦。由於Nastya 的身體無法自行生成黑色素，她從小看上去就與旁人不一樣，因此被欺凌了18年之多，經常被同學稱為「怪物」、「吸血鬼」，被路人投以奇怪眼光，上下打量，甚至唾棄。

Nastya長年累月被欺凌和排擠，讓她受盡折磨。（IG @kiker_chan）

當時年紀輕輕的Nastya承受著大家的異樣目光和無情指罵，長年累月不間斷的被欺凌和排擠，讓她受盡折磨。她無法理解自己為何會被這樣對待，並開始討厭自己的一切。她剪掉自己的眼睫毛、染髮等等，務求讓自己看上去跟旁人無異。

Nastya無法長時間暴露在陽光之下，否則全身都會被灼傷。（IG @kiker_chan）

然而Nastya的痛苦又何止是心靈上的，白化病帶來的副作用遠遠超乎一般人的想像。Nastya淺紫色的眼眸因為缺乏色素，無法反射光的顏色，因此她的眼睛非常畏光，視力也異常地差，嚴重者甚至會失明。而且，Nastya也無法長時間暴露在陽光之下，否則全身都會被灼傷。身體限制也令她被迫放棄了很多工作邀約，剛開始當模特兒的時候，身體虛弱的Nastya連走在T型舞台上也會搖搖欲墜，只能憑一己意志力一步步小心走著。

Nastya被星探發掘，成為了《Vogue》的御用超模，重拾自信。（IG @kiker_chan）

Nastya日復日處於自卑當中，渡過了18年的光陰。直至她遇到了模特公司的星探，懂得欣賞並發掘了她的潛能。「一片雪白」的Nastya在任何場景之下，都能夠突圍而出，像白紙襯托出來一樣。逐漸她打響了知名度，出道一年就已經擁有10本雜誌封面，兩年完成12場時裝秀，更成為了《Vogue》的御用超模！

慢慢地，Nastya重新找回自信，成為獨當一面、具影響力的女性。她出演林俊傑《While I Can》的MV中，展露著自信的笑容，散發著能量，以身作則鼓勵相同以及不同遭遇的人接受這個就是自己。即使有缺憾、跟別人不盡相同也沒有關係，因為做自己就是最美麗的了。