2023星座運勢愛情預測：金牛迎12年愛情高峰、處女巨蟹小心爛桃花

【2023年12星座運勢｜愛情】臨近年末，多個節日緊接而來，跨年過後便是元宵和情人節，令人不禁好奇來年愛情走勢，到底感情關係會否順利，以及如何提升運勢呢？塔羅牌占卜師「利時神婆」Gladys為《01女生》讀者解開謎題，當中金牛和人馬女生的感情運超旺，但處女座和巨蟹座則要小心，容易出現爛桃花，或發展出三角關係！



2023年12星座運勢｜水象星座：

【2023年12星座運勢｜愛情】太妍的星座為雙魚座。(IG@taeyeon_ss)

【2023年12星座運勢｜愛情】雙魚座：會遇異地戀情



2023年將是充滿務實規劃的一年，財運會較旺，配合土星和海王星幫助，可讓雙魚女生想法變得更貼地，故不妨趁機打好經濟基礎，使生活變得穩定實在，並擁有條件去規劃大家的未來。若然是單身的話，在5月初至6月初時，由於吉星落在外遊宮，易在外遊時發展異地戀情，不過今年不多吉星落在愛情上，較難會安定下來，建議多觀望一段時間。



幸運色：淺紫色

【2023年星座｜愛情】徐玄的星座為巨蟹座。(IG@seojuhyun_s)

【2023年12星座運勢｜愛情】巨蟹座：小心觸發三角戀



巨蟹女生要小心注意！因冥王星座落親密宮，加上戀愛宮沒吉星，愛上情易遇引誘，認為對方跟自己很夾，繼而引發三角關係或婚外情，因此需要理性控制情感。若是單身的巨蟹女生，由於吉星落在工作上，容易遇上不少應酬或新同事，特別在12月時更易遇到心儀對象。不過，期間亦要留意對方背景，以免被動地介入三角關係，影響工作。



幸運色：藍色

【2023年12星座運勢｜愛情】蔡卓妍的星座為天蠍座。(IG@choisaaaa)

【2023年12星座運勢｜愛情】天蠍座：遇見真命天子



恭喜天蠍女生，在2023年容易遇上真命天子！雖然星體不太活躍於愛情宮，但每逢出現的都是關鍵。由於土星和海王星同時出現，桃花不算旺盛，但貴精不貴多，會遇上能與你穩定生活的人，特別是在3月中至4月中的時候，因此那段時間需多加汪意。若然已有拍拖對象，可考慮進一步發展，如結婚、生小孩或移民等。



幸運色：黃色

2023年12星座運勢｜火象星座：

【2023年12星座運勢｜愛情】BLACKPINK LISA的星座為白羊座。(IG@lalalalisa_m)

【2023年12星座運勢｜愛情】白羊座（牡羊座）：愛情不是重心發展的一年



白羊女生在2023年的愛情裡，將不是重心發展的一年，反而在工作和財運方面最有突破。不過，由於金星會在6月至10月初期間停留，若把握好機遇，將有機會脫單，有新對象出現。特別在6月，主宰星火星亦來到桃花宮，容易增加愛情衝動、一見鍾情，並突破關係。若是有對象的白羊女生，則要注意10月，因水星和火星都在婚姻宮，容易激發問題，但經理性分析和討論的話，往往都會迎刃而解。



幸運色：紅色

【2023年12星座運勢｜愛情】鄧紫棋的星座為獅子座。(IG@gem0816)

【2023年12星座運勢｜愛情】獅子座：關係上重視心靈課題



獅子女生在2023年，將會渴求找到心靈契合的另一半。由於冥王星來到戀愛宮，會希望更多心靈交流，希望雙方表達更多內心想法或需要。雖然獅子女生喜歡激情，但由於土星落在親密宮，故這時會更重視心靈需求，激情亦相對減少，建議與另一半尋找共同學習的興趣，回到身心靈課題，建立更好關係。若然單身的話，11月尾至12月是全年桃花最旺的時候，容易在學習新事物時，遇上識志同道合對象。



幸運色：杏色、米色

【2023年12星座運勢｜愛情】麗英的星座為人馬座。(IG@laiyingdesu)

【2023年12星座運勢｜愛情】人馬座（射手座）：桃花運超旺的一年



人馬女生在2023年的桃花超強，因吉星將在桃花宮停留半年，由現時至明年5月中，會易結識新對象，特別在金星共同出現的2月中至3月中，愛情運會更旺，或會在運動或旅遊時結識到另一半。若有伴侶的話，將會踏入穩定的一年，相繼有火星、金星和水星來到愛情宮，助關係從熱戀和浪漫，慢慢進入深入了解，建立出更深厚的感情。



幸運色：黃色、橙色

2023年12星座運勢｜土象星座：

【2023年12星座運勢｜愛情】IU的星座為金牛座。(IG@dlwlrma)

【2023年12星座運勢｜愛情】金牛座：12年來愛情高位



個性固執的金牛女生，在2023年受到天王星帶動，會變得較活潑和有趣，將迎接12年來的愛情高峰。由於木星將在6月開始停留一年，遇上難題容易逢凶化吉，若單身的話，易在7月中至8月尾遇上新戀情；而已有伴侶的話，則會在11月或年末，有進一步發展和計劃，如同居、共同儲蓄或結婚。2023年的第2次水星逆行將發生在金牛座，全年運程都不錯，適合與另一半提出復合，但需注意在4月21日至5月中期間，容易引起溝通問題，因此這時期不建議出門或有任何重要討論。



幸運星：紫色

【2023年12星座運勢｜愛情】楊冪的星座為處女座。(楊冪微博)

【2023年12星座運勢｜愛情】處女座：地下情、爛桃花纏身



2023年的戀愛運將會欠佳，由於土星落在戀愛宮，易遇上考驗和壓力，讓事情難順利發展。特別是在下半年，處女女生受到冥王星逆行，容易遇上地下戀或爛桃花，甚至「沉船」，因此需要先了解對方背景和個性，再決定發展下一步。若有伴侶的話，由於關係易有爭執，難推進進一步關係，建議各自忙碌以減衝突，將生活重心放在其他部分。在8月底至9月或，處女座女生還會遇上水星逆行，易引爭執，求復合困難，只停留於忽冷忽熱的曖昧，因此在愛情方面只要隨心就好。



幸運色：淺綠色、青色

【2023年12星座運勢｜愛情】葛綽瑤的星座為山羊座。(IG@yoyo_kot)

【2023年12星座運勢｜愛情】山羊座（摩羯座）：需先解開感情心結



山羊在2023年需面對愛情心結，才可解脫向前。由於木星和天王星都在5月中來到桃花宮，容易結識到新對象，但受到下半年冥王星逆行，易回想起過去心結和拍拖陰影，讓自己感到卻步。因此這一年桃花就很多，但你準備好了嗎？山羊女生最需要的是檢討過去，從中汲取經驗，方可勇敢向前行。若有伴侶的話，在5月時會變得感性，易受觸動。2023年的首個水星逆行將落在山羊座上，由聖誕至農歷新年，易出現口舌之災，建議多做事少說話，以免生是非。



幸運色：深紅色

2023年12星座運勢｜風象星座：

【2023年12星座運勢｜愛情】楊丞琳的星座為雙子座。(IG@rainie77)

【2023年12星座運勢｜愛情】雙子座：易在派對結識對象



個性愛玩好動的雙子女生，在2023上半年將有吉星聚集於人緣運，社交運活躍，易在派對或網上社交覓到新對象，帶動桃花運。不過，由於冥王星落在親密宮，難得到正緣，大多都是從身體出發的情感，易延伸至情慾關係，特別在11至12月期間，會更易遇上性感的對象。若有伴侶的話，則要注意大家的相處時間，否則容易忽略對方，影響關係。



幸運色：綠色

【2023年12星座運勢｜愛情】鄧麗欣的星座為天秤座。(IG@stboo)

【2023年12星座運勢｜愛情】天秤座：幸福甜蜜的一年



天秤女生的愛情將是幸福甜蜜的一年，由於木星在上半年留在戀愛宮，下半年則會轉到親密宮，無論在身心方面都得到滿足，因此不妨考慮與對方更進一步，計劃結婚，特別在火星也留在戀愛宮的3月中至4月初，這時愛情會發展更激烈。若是單身的話，因冥王星在上半年落在桃花宮，容易察覺到愛情氣息，由曖昧慢慢發展出關係，特別是在1月份，將會更易遇對象。



幸運色：黃色

【2023年12星座運勢｜愛情】林心如的星座為水瓶座。(IG@loveruby_official)

【2023年12星座運勢｜愛情】水瓶座：受人介紹而展開戀情



2023年的愛情將會有點平淡，沒有吉星圍繞感情生活，但在4月至5月初時，或會得到家人或好姊妹介紹，而遇上不錯對象。水瓶女生易在3月至6月時，受到冥王星帶動，而個性變陰沉內斂，凡事都有很多考慮，令感情容易熄滅。若有伴侶、計劃生孕的話，4月至5月將是個好時機。



幸運色：深啡色、灰色

·【2023年12星座運勢｜愛情】利時神婆Gladys (IG@gladysphan810)

利時神婆Gladys

9歲迷上塔羅牌，1999年開設利時占卜店，愛占卜、占星、水晶，更愛人愛狗愛生活。

