渣男離開你是他損失！劉嘉玲5個愛情觀　學懂你也是優雅魅力女人

【劉嘉玲｜愛情金句】在眾人眼中，劉嘉玲和梁朝偉是對恩愛夫妻。日前兩人更在出席釜山國際電影節後，飛往日本東京踏單車，並拜訪時尚品牌 Sacai 設計師阿部千登勢，經常出雙入對，看來超級甜蜜。兩人拍拖初時，其實曾被稱為「不般配的情侶」，個性一動一靜，不似能夠走遠。然而兩人感情未受影響，至今依然相愛，印證無堅不摧的感情。想維繫長久感情，不妨從劉嘉玲的愛情觀學習，讓自己多年後，依然是位充滿魅力的女人。



>>>劉嘉玲梁朝偉相愛33年 膝下無子眼中只有對方<<<

【劉嘉玲｜愛情金句】劉嘉玲和梁朝偉拜訪時尚品牌 Sacai 設計師阿部千登勢。（IG@carinalau1208）

【劉嘉玲｜愛情金句】劉嘉玲和梁朝偉在東京街頭踏單車。（IG@carinalau1208）

【劉嘉玲｜愛情金句】劉嘉玲和梁朝偉在東京街頭踏單車。(ig@carinalau1208)

劉嘉玲與梁朝偉的感情，始於1988年的舞台劇《花心大丈夫》。當年兩人一直不被看好，劉嘉玲其後更歷裸照流出事件，情緒一度陷低潮。但梁朝偉依然不離不棄，謂：

這圈子這麼複雜，我們就離開吧！你想去哪裡，我們就去哪裡！ 梁朝偉

這句話就如救助般，讓劉嘉玲度過陰霾。劉嘉玲其後因父親離世，以及想給自己一個交代而提出結婚。兩人最後於 2008 年在不丹舉行婚禮，多年來過著低調幸福的生活。

【劉嘉玲｜愛情金句】劉嘉玲和梁朝偉經常出雙入對，看來超級甜蜜。(ig@carinalau1208)

劉嘉玲愛情金句一：「人生總要遇到一兩個渣男，你才會進步。」

愛情不如教科書，沒有既定的答案，也不定保證可以維繫至永遠。若然因為害怕失敗，讓自己一直處於舒適框架內，是不會有進步的。台劇《台北女子圖鑑》曾提到，要經歷多段嘗試，才可摸索到自己想要怎樣的愛情。承如劉嘉玲所言，遇上渣男才會更愛自己，「男友喜歡你也好，不喜歡你也好，但永遠要記住，離開你，是他的損失。」

【劉嘉玲｜愛情金句】劉嘉玲和梁朝偉於不丹結婚。(劉嘉玲微博)

劉嘉玲愛情金句二：「不要覺得有一紙婚約就能保障愛情，只有愛情能保障愛情。」

不少人在婚後，或因相處太過舒適，而開始隨便對待這段關係。當愛情得不到重視，很容易便會丟淡，繼而變得疏遠。因此一紙婚約只能承認關係，而愛情則需自行經營和維繫。就如劉嘉玲和梁朝偉，當年於不丹結婚只為交代，而能夠多年感情保持不變的原因，實為大家願抽時間過二人世界，讓雙方感受到愛情連繫的感覺，即使只是互拍的個人單車照，也感受到充滿粉紅的氛圍。

【劉嘉玲｜愛情金句】劉嘉玲認為女人在生活上要獨立，凡事要有最壞的打算。(ig@carinalau1208)

劉嘉玲愛情金句三：「經濟上要獨立，自己賺錢自己花。」

古時有云「男主外、女主內」，時移勢易，女生至少也要留點本錢，以保障自己能夠獨立，最終不會一無所有。雖然適度的依賴，可讓對方感受到自己的重要，但過度的需求，反而增添對方負擔，令關係變質。因此劉嘉玲無論在拍拖時或婚後，依然保持自己事業，「生活上要獨立，凡事要有最壞的打算。」她將自己的演藝魅力繼續展現，這樣看來反而更為吸引。

【劉嘉玲｜愛情金句】劉嘉玲和梁朝偉都會尊重和欣賞對方。(ig@carinalau1208)

劉嘉玲愛情金句四：「這麼多年來，我們都在往前走，總是不停地用新東西去吸引對方，尊重和欣賞是最重要的。」

關係的重要之處，在於大家朝同一方向和目標前進。劉嘉玲和梁朝偉多年來都共同進退，會一起發掘新事物，向新的目標邁進。此外，尊重和欣賞也是重要的一點，若然你對對方感無趣，兩人做什麼也會是無聊的。因此你同時需要發掘出對方優點，讓自己依然找到對方的心動點，這樣才能一直保持健康的感情關係。

【劉嘉玲｜愛情金句】劉嘉玲認為愛人先要懂得愛自己。(ig@carinalau1208)

劉嘉玲愛情金句五：「一個真正懂得愛的人，其實第一個應該是愛自己。」

要清楚自己的個性，懂得照料自己情緒，才能由心而發去付出真心。劉嘉玲認為獨處非常重要，指徹底瞭解自己後，那個愛才比較健全，「當你跟人相處時，你不會是依賴，也不是霸佔，是做自己。」