台北女子圖鑑｜對愛感累了嗎？4個現代愛情觀：電話分手、水泡男

【台北女子圖鑑｜愛情】年輕時常嚮往愛情，但隨離離合合，經歷各種喜怒哀樂，現時長大後的你，曾有一刻對愛情感到累了嗎？台劇《台北女子圖鑑》近日在Disney+熱播，引起不少觀眾討論。內容改編自《東京女子圖鑑》，除了講述較繁榮的台北，與舒適樸實的台南之間的文化差異，還提到由桂綸鎂飾演的林怡姍經歷的現代愛情故事。



【台北女子圖鑑｜愛情】故事講述由桂綸鎂飾演的林怡姍，所歷的現代愛情故事。(劇照/Disney+ Hong Kong)

桂綸鎂在播出的首5集裡，已有5段戀情，雖有觀眾笑稱女主角「多情」，但當你懷著吃花生的心態看時，內心卻不其然地被牽動，心中浮現出「這些事自己也不曾遇過？」的想法，並在自己的破碎回憶中發現，原來我們都曾是林怡姍。

【台北女子圖鑑｜愛情】桂綸美從台南到台北展開新生活。(劇照/Disney+ Hong Kong)

踏實男：安定對我而言還是太早

初戀總是有著「不能走到最後」的魔咒，桂綸鎂的首任男友便是麵店阿南。他同樣來自台南，個性溫馴貼心，會為桂綸鎂煮飯和弄飯盒，在對方低潮時，更是他支持和鼓勵對方走過暗霾。兩人過著低調樸素的生活，不過由於麵店生意僅僅足以過活，故當地主要求加租時，阿南決定減少社交，以省開支。這同時讓桂綸鎂反思，這真的是自已嚮往的台北生活嗎？她最後留下一句「你很好，我們不適合，我們要的不一樣」，結束了關係。

有說年輕是本錢，有能力追求更好的東西。在愛情方面亦然，總是想有更幸福美滿的愛情，因此會東挑西揀。阿南並非不上進的人，會為賺更多錢而研發新菜單，但唯一的不足，或許就是生活得太單調乏味。美國暢銷作家Mark Manson曾提出維繫長久愛情關鍵，「是他們可以一起度過無聊的日子」，雖然兩人曾經相愛，但「安定」這個詞，對年少氣盛的桂綸鎂而言，實在是言之過早。

【台北女子圖鑑｜愛情】桂綸鎂於短訊中被男友George分手。(劇照/Disney+ Hong Kong)

電話分手男：還是喜歡帶溫度的面對面對話

經歷初戀後，桂綸鎂更確定自己追求的目標，並經電話向對方提分手，沒料到同樣的事，在她其後的交往中，再次發生在自己身上。她的男友George是位花心男，很快便對桂綸鎂失興趣，更移情別戀。在一次約會前，他突然失約，發短訊表示「不要一直打來，想告訴你，我喜歡上別人了。」然後他就不再出現。

隨著手機應用程式普及，不少人都愛透過發訊息通話，並將內心不敢表達的話說出來。與此同時，不少年輕人也習慣以短訊辭職和分手。因怕直接傷害對方，故用冰冷的電子產品，減低雙方的衝突和情緒。上周播出的《野人老師》，有句對白大約說到，現時是虛擬世界的時代，會在裡面交友，增進關係。也許分手訊息現時經已普遍，但對較老派的筆者而言，還是喜歡帶溫度的面對面對話，若被短訊分手，相信會覺得對方不是真心或有苦衷，對事件或會更難釋懷和怨忙吧！

【台北女子圖鑑｜愛情】還未整理好上一段情，桂綸鎂很快投入新戀情。(劇照/Disney+ Hong Kong)

水泡男：好好道別才不會傷害更多的人

在面對感情受挫後，桂綸鎂很快投入新戀情，與電子工程師沈華慶交往。還未整理好上一段情，還未搞清想法，她便以另一段情麻醉自己，使自己感受不到愛在當中。她曾對好友說，「我覺得他很可愛和溫柔，對我也很大方，但就是沒甚麼話聊。」好友便一語道破，指若然喜歡對方，無論兩人做甚麼都會忘我，「不要管問題出在誰身上，反而沒有感覺，就換下一個。」

不少人失戀後，都易愛上另一人，將對方當成感情缺失的彌補，找個舒適的避風港，又或是想報復對方，證明自己也很有魅力，沒有對方也可幸福生活。桂綸鎂的青梅竹馬李承恩，雖在劇情中換女友如畫，亦未提及暗戀對方，但中間留有不少伏筆，如向桂綸鎂說家人都當她媳婦，並在對方失戀時唱了一首〈我還是愛著你〉。

由於他身邊一直有女友，讓桂綸鎂意識不到對方的愛。但他之所以這樣做，或許正因是深愛，同時明白對方或不接受，於是一直等待，繼而產生寂寞感，並選擇以其他伴侶來抵銷這種感覺。不過，當你療傷後便會醒覺，這些或都不是自己想要的。雖然殘酷講分手，但如桂綸鎂所言，「好好結束才是成長」，只要好好道別，大家才不會傷害更多的人，並會遇到更合適的另一半。

【台北女子圖鑑｜愛情】桂綸鎂與上司Allen發展出戀情。(劇照/Disney+ Hong Kong)

控制狂男：不想要權力，只要他尊重

桂綸鎂其後戀上同事Allen，對方其後升職為行銷部總監，並任命她為副經理。雖然在對方庇護下，她可以無憂無慮，只要跟隨對方的規劃走便可，但她卻不甘只成為對方的「小公主」，希望能夠主導自己的人生和事業。於是她決定分開並辭職，「想要證明自己，就要靠自己的能力重新開始。」

他不論愛情還是工作，每一件事他都可理直氣壯地幫我決定，我就要像個無知的小女人，順從他、愛慕他、服從他的安排。 林怡姍

對於高枕無憂的小女人生活，桂綸鎂同事莎莎就曾問她「也許很多人很羨慕」，但她卻白了一眼，說「這不是我想要的」，「我不想要權力，我只要他尊重我。」輕易得來的東西，總讓人學不懂珍惜，對自己人生而言亦毫無意義，因此寧願自己努力，嘗過挫折，才可學到更多的東西。有時習慣依賴，會令自己走不出舒適圈子，繼而服從對方。女人啊！還是需要學會獨立，才不會在愛情裡失去自我，並展現出獨特的個人魅力。