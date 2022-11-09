衛生巾黏不好會彈開？原來要「這樣捲」才不會弄髒、減少異味

女生生理期的確是麻煩又難以避免的事情，但是最讓人討厭的莫過於是在公廁的馬桶看到一滴滴血跡，更糟糕的是打開垃圾桶看到沒有捲好、血淋淋的衛生棉。有時候可能不是「上一手」沒有捲好，而是衛生棉黏不好彈開了。但是將心比心，無論是哪種情況，都是以他人的不便換來自己的方便。台灣網站Dcard一位女網友便分享了簡單的捲衛生巾方法，不但衛生且能減少異味。



台灣網站Dcard一位女網友便分享了簡單的捲衛生巾方法，不但衛生且能減少異味。（IG @xeesoxee_fan）

一般人捲衛生棉的方法是直接由尾端捲到另一端，不過丟進垃圾桶後很容易會翻開。（蘇菲初經教育網站）

一般人捲衛生棉的方法是直接由尾端捲到另一端，不過丟進垃圾桶後很容易會翻開，既不雅觀，又不衛生。這位女網友使用不小心放到過期的衛生棉做示範，首先將頭尾沒有背膠的地方摺起來，分成前後各一半，往中間對摺，這樣兩邊的背膠就會緊緊相黏了。衛生棉雙翼通常是皺皺的，可以不用理會。

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捲好之後，可以暫時將捲好的衛生棉黏在右腳大腿，經血沒有外漏的話，衛生棉背面都是乾淨的。這個時候，我們就可以空出雙手撕開新衛生棉包裝，左手暫時捏著新棉棉頂端，但要小心不要掉了，不然就會變髒，不適合放在或靠近私處。接著，右手迅速把剛撕下的包裝紙包覆舊衛生棉，最後還可以把突出的包裝紙塞進去。

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這樣用完的衛生棉就能妥善包好了，這位女網友最後還笑稱自己好像在包禮物一樣，大家覺得這個掉棄衛生巾的建議實用嗎？其實只要妥善處理用過的私密處用品，用什麼方法也都不成問題，根據每位女生的喜好跟習慣就好。

大家記得為他人著想，盡公民責任讓其他上廁所的人享有舒適乾淨的環境。要成為優雅有氣質的女生，有公德心是其中一個首要條件。即使在沒有人看到的地方，也亦要設身處地考慮別人、做好自己該有的樣子。