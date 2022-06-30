Kotex月經褲代替衛生巾！快速吸月經流量　3大吸水生理內褲推薦

【月經褲】女生每個月都會飽受月經問題困擾，除了經痛問題外，最大的困擾便是如何在經期時防止經血滲漏，女生們為了防漏都會選擇一些特長的衛生巾。Kotex最新就推出了月經褲，將衛生巾與內褲結合，可直接吸收月經流量與日常分泌物，清洗後更可以重復使用50次，絕對是女生的經期恩物。



Kotex月經褲

有別於市面上的生理褲只能防漏卻無法吸收月經流量的問題，女性衛生用品品牌Kotex最新破格推出月經褲，將衛生巾與內褲的概念結合可直接吸收月經流量與日常分泌物。1條月經褲備有2片衛生巾的吸收量，使用3層材質設計，表層淨味乾爽、中層吸收、底層防水，快速吸收月經流量及淨味。此外，月經褲用上棉感布料，穿著時尤如普通內褲，舒適透氣零負擔，同時易於打理，水洗後可重複使用50次。

月經褲│Kotex最新破格推出月經褲，將衛生巾與內褲的概念結合可直接吸收月經流量與日常分泌物。（Kotex）

使用方面，官方建議經期前後或月經流量較少日子可直接單穿月經褲一整天，若流量較多則可搭配衛生巾一起使用或更換月經褲，每次經期可準備4-5條作替換。月經褲主要吸收經期中的流量，無法吸收血塊。如廁時若發現內褲面層有血塊，可以使用衛生紙擦拭清潔。月經褲需要每天更換及清洗，可以選擇手洗再機洗，最後自然晾乾即可，不可放入乾衣機。

月經褲│Kotex月經褲水洗後可重複使用50次。（Kotex）

Kotex月經褲

標準零售價：$199

產品尺寸：

M (中碼) 腰圍 23” – 25”; 臀圍 33” – 35”

L (大碼) 腰圍 26” – 28”; 臀圍 36” – 38”



UNIQLO AIRism生理內褲

除了Kotex外，UNIQLO早前亦推出了AIRism生理內褲，採用了清爽透氣的AIRism物料，更於襠部加入了吸水層設計，AIRism生理內褲經測試有30-40ml的吸水量，可以防止經期時出現經血滲漏的尷尬情況。此外，AIRism生理內褲更提供無痕簡約及低腰款式，女生可以根據自己的穿著需要而選擇，穿緊身衣物時就可以穿無痕生理內褲，不怕透出內褲痕跡。

月經褲│UNIQLO AIRism生理內褲（UNIQLO）

UNIQLO AIRism生理內褲

售價：$149



GU Triple Guard Shorts生理內褲

於日本大獲好評的GU Triple Guard Shorts生理內褲日前於香港正式推出，GU這款吸水型生理內褲，結合乾爽、吸水及防水三層特殊結構，襠部位置可吸收15-20毫升液體，配合纖薄的吸水墊層可帶來親膚舒適感，亦可以與衛生巾同時使用，清洗時選擇手洗、浸洗或機洗均可。

月經褲│GU Triple Guard Shorts生理內褲（GU）

GU Triple Guard Shorts生理內褲

售價：$129

只限於美麗華店、皇室堡店及屯門市廣場店發售

