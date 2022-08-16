台女驚見螞蟻堆滿大腿、衛生巾　婦科醫生親解「經血引蟻」迷思

【月經】每當經期來到時，都會顧慮滲漏煩惱，但有否想到還會構成衛生問題？有台灣女生日前在社交媒體Dcard發文，指家遇蟻患，雖做足清潔、驅蟲和放螞蟻藥，但仍防不勝防，甚至因為經期來到，有蟻群更爬到其大腿根部和衛生巾上，令她急急上網求助。



【月經】有台灣女生發文指家中遇蟻患，甚至有螞蟻結隊爬到其大腿根部上。(freepik)

該女生於網上發文《下體變成蟻巢》，指由於入讀大學，家裡被空置，打掃次數大少，結果放暑假回家後，就發現屋內滿布螞蟻。女生其後陸續做驅蟲工作，蟻量也相對減少。直至有天，由於她生理期來很不舒服，於是決定服安眠和止痛藥，然後躺沙發上睡覺。沒想到這一舉動便出事，在她睡醒後上廁所，精神迷糊間發現螞蟻出沒，「剛開始還想說為何馬桶墊上也長螞蟻，才發覺自己大腿根部還有衛生棉上爬滿螞蟻。」她發現後隨即沖洗下體，並嘆「沒想過螞蟻會吃月經」，引起網民熱議。

▼▼▼【月經】台灣女生發文《下體變成蟻巢》，引起網民熱議，點圖即看▼▼▼

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不少網民皆表示驚訝，不僅建議該女生檢查糖尿，亦有人認同經血會吸引螞蟻，「月經對螞蟻好像很有營養呢！」、「我之前丟的衛生棉也長過螞蟻」、「有次（經血）不小心滴到地板忘記擦掉，再看到的時候螞蟻已經在吃了。」幸好，該女生其後留言，指經檢查後沒有患感染或糖尿問題，估計「因為螞蟻沒有東西可以吃」，所以才發生這起驚嚇事件。

【月經】不少網民對「螞蟻吃經血」的迷思充滿好奇。(freepik)

雖然事情告一段落，但對「螞蟻喜好經血」的迷思，依然百思不得其解。就此，《01女生》訪問了婦產科醫生方秀儀，希望找出答案。方醫生解釋，女網民所發生的事情並不常見，但「衛生棉上的經血、分泌物和代謝物，都含豐富營養，所以吸引螞蟻。」她同時提到氣味大都是吸引螞蟻的原因之一，故建議勤換及妥善棄置衛生巾。如果遇上同類問題，她亦指可盡量用清水洗乾淨，並檢查外陰有否紅腫或疼痛，若有徵狀需盡快求醫。

婦產科醫生方秀儀。（方秀儀醫生提供)

經期來臨時，最緊要注意衛生。方醫生亦舉出3個容易忽略的衛生問題，不知大家都做對了嗎？

衛生問題一：更換衛生棉的次數



由於陰道本身溫暖而潮濕，以致細菌易滋生，故方醫生提到，女生在經期時應頻密更換衛生用品，「衛生巾或棉條最少每4至6小時更換一次，最長也不應超過8小時。」她同時指，在經量多的日子更要勤更換，否則易感染陰道炎，嚴重更會出現中毒性休克綜合症。

衛生問題二：月經期間不用沖洗陰道



有時候我們以為清洗表示乾淨，但方醫生指出，即便月經來臨時，也不必特別沖洗陰道，「只需用清水沖洗外陰就可以。」若用肥皂的話，亦會刺激陰部敏感肌膚，而含界面活性劑的淋浴乳更因具較強刺激性，容易造成發炎和敏感等問題。

衛生問題三：選對衛生巾質感



對於容易皮膚敏感的女生，方醫生建議選擇觸感柔滑細緻、對肌膚刺激性低的棉質衛生巾，以減少發炎或痕癢問題。

資料來源：Dcard