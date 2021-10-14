網民熱捧10大乾爽衛生巾　超薄設計零異物感　哪款敏感肌也適用？

【衛生巾／M巾】月經來潮的「嗰幾日」，侷促黏膩的感覺加上經痛，總讓人煩躁不已。每個女生都總有數招解決月經不適的小偏方，選對衛生巾同樣重要。市面上品牌林林總總，往往要碰過壁才能找出最適合自己的衛生巾，不想再「兜兜轉轉」？不妨參考網民分享，看看有哪些乾爽衛生巾值得入手。



衛生巾彷如女生們的「親密伴侶」，真正試用過才知是否「合拍」。台灣討論區Dcard不時有網民評比不同品牌的衛生巾，《01女生》集合各大用家評價，精選出10大乾爽衛生巾，讓你在經期可以「無感」渡過。

選對衛生巾絕對可減緩月經不適。（《少女情懷總是M》劇照）

夏日恩物涼感衛生巾

香港天氣長期潮濕炎熱，讓「妹妹」感覺清爽的涼感衛生巾成為不少女生的寵兒。然而，初試涼感衛生巾的女生或會因其觸感太刺激而不習慣，不妨一試台灣網民大推的高潔絲植萃涼感系列衛生巾。大部份用家都指這款衛生巾涼感溫和適中，持久度大概是2小時，而且加入茶樹精華，散發淡淡香味，可掩蓋經血味道。

高潔絲植萃涼感 23cm售價為$37.9。（高潔絲官網）

零摩擦感日本品牌

除了涼感衛生巾，日本品牌Elis的衛生巾也廣獲好評。本來是造紙起家的Elis後來漸漸推出女性衛生用品，大部份用家都指觸感比其他品牌柔軟，厚度也是超薄型，因此用起來零摩擦感之餘，也不會感覺悶熱黏膩，即使私處較敏感、容易發癢的「敏感肌」女生也適合使用。

Elis Megami 零感清爽超薄日用量多護翼衛生巾 27cm 售價為$30。（Elis官網）

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