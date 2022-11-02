41歲鍾欣潼素顏驚為天人　阿嬌自稱「天生麗質」從不去美容院

現年41歲的鍾欣潼（阿嬌）近年積極在內地市場發展，不時在社交媒體分享日常點滴圈粉。日前鍾欣潼在小紅書上載了卸妝秘訣，更即場落妝以素顏示人，獲網民激讚素顏跟化了妝一樣漂亮。不過鍾欣潼去年突然發福被指是災難，她更坦言自己有容貌焦慮。



現年41歲的鍾欣潼（阿嬌）近年積極在內地市場發展，不時在社交媒體分享日常點滴圈粉。（ 微博 @鍾欣潼）

在小紅書片段中，鍾欣潼穿上白色浴袍，並將秀髮盤起，對著鏡頭卸妝，大方展示完美零死角素顏。阿嬌表示因為工作關係，已經化了逾10小時妝，完成工作後回到酒店後就隨即卸妝。以一分鐘時間開展卸妝教學，由眼妝開始，然後輕輕按摩臉部，再來是唇妝，並用清水潔淨。完成後大批網民指阿嬌妝前妝後的樣貌分別不大，可見其皮膚狀態非常好，像剝殼雞蛋一般幼嫩，白裡透紅像蘋果一樣，粉絲們都紛紛稱讚她是「素顏女神」。

由眼妝開始，然後輕輕按摩臉部。（小紅書 @ 鍾欣潼）

不過鍾欣潼去年參與內地真人騷《怦然心動20歲》時被指暴肥，身形變得異常臃腫昔日的瓜子臉不再，甚至圓潤得連頸部也消失不見。有指她是受到荷爾蒙失調所影響，不過即使變胖，她的五官依舊精緻，而且多了一份可愛感。雖然一再被評擊，但她仍樂觀笑言這應該是她凍齡的重要秘訣：「因為我好像個氣球，又胖又瘦又胖又瘦。」

完成後大批網民指阿嬌妝前妝後的樣貌分別不大，可見其皮膚狀態非常好。（小紅書 @ 鍾欣潼）

鍾欣潼的美貌無容置疑，而且保養得宜，不過她曾參與內地節目時表示，自己對外表變老很是在意，坦言自己有容貌焦慮，真的讓人萬萬想不到。鍾欣潼直言自己長了很多白頭髮，上節目前一天特地去染頭髮，更豪花16,410人民幣（即大約$17,707港幣）來購入護膚品。

她參與內地節目時曾表示自己對外表變老很是在意，坦言自己有容貌焦慮。（YouTube @一枝南南makeup）

不過被問到如何保養皮膚時，阿嬌就一改口風，笑言自己「天生麗質」，從來不用去美容院做療程，亦從未試過使用任何美容儀，只會做好基本的護膚。除了向大家分享了一些她平時愛用的護膚產品之外，還特別提到在自己眾多護膚品當中，眼部保養產品佔比最多，因為出現眼紋會非常顯老。她除了有多款眼霜，更會敷上一盒價值 $6,000 元的眼膜來保養、滋潤雙眼，非常「錫身」。