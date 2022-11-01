韓網盤點5位公認的最美女明星　網民：「美到說不出話來」

最美女明星︳近十年韓國明星都是全球追捧的對象，韓國演藝圈美女數之不盡。近日韓國討論區 theqoo 中，一則標題為「韓國人公認的韓國美女」的帖文登上熱搜，文中列出５大韓國最美女星，一眾網民紛紛表示贊同。不過一些主流公認的韓國美女明星如：孫藝珍、宋慧喬等則未見上榜，到底哪5位能媲美這些盛世容顏的女明星們是誰呢？



韓國最美女星 1. 李英愛

李英愛憑韓劇《大長今》而廣為人知，演技與美貌並重讓她在韓國演藝圈留有一席位。（Getty Image）

李英愛憑韓劇《大長今》而廣為人知，演技與美貌並重讓她在韓國演藝圈留有一席位。有「氧氣美女」的李英愛自2011年誕下龍鳳胎之後，便淡出幕前。近日，51歲的她出席釜山電影節時被網民大讚保養得宜，歲月並沒有在她身上留下任何一點痕跡，其優雅的氣質甚至更勝年輕時，作為凍齡美魔女絕對是當之無愧。網民也大讚李英愛「美得不能用言語形容」、「美到說不出話來，聲音也是top one」。

韓國最美女星 2. 允兒（林潤娥）

允兒近年亦嘗試挑戰演戲，被網民封為「零死角女神」。（IG @yoona__lim）

作為韓國元祖女團少女時代的「門面擔當」，剛出道已獲封為「國民C位」。除了強項跳唱，允兒近年亦嘗試挑戰演戲，被網民封為「零死角女神」。無可挑剔的外表被韓網被稱讚「渾身散發出公主氣質」、「如果現在是大韓帝國，允兒一定是公主」。美得不真實的外貌真的讓人羨慕不已。最近允兒更宣佈與2PM成員俊昊合作拍攝浪漫愛情喜劇《King the Land》，令眾粉絲相當期待。

韓國最美女星 3. 裴秀智

以韓國女團Miss A成員出道的秀智在2012年素顏出演《建築學概論》，因而被封為「國民初戀」。（IG ＠skuukzky）

「人如其名」，秀智清秀的容顏大概沒有人不知曉。以韓國女團Miss A成員出道的秀智在2012年素顏出演《建築學概論》，因而被封為「國民初戀」。清泉一般的美貌可謂男女通殺，只要是韓國人，沒有不喜歡秀智的。近期秀智在《安娜》一劇飾演女主角，角色年齡由女高中生跨越至社會白領，戲裡戲外都是「越級」挑戰。

韓國最美女星 4. 金泰熙

以自然美著稱的金泰希，更是整容外科醫生點名的完全沒有整過容的女星之一。（IG @kimtaehee99）

現年42歲的金泰希，自2017年與韓流巨星Rain（鄭智薰）完婚後，逐漸淡出幕前。不僅擁有高顏值，更是畢業於韓國第一學府首爾大學的學霸、亦是韓國知名物流公司「韓國通運」的太子女，堪稱「人生勝利組」。廣告模特出身的她素有「廣告女王」的稱號。以自然美著稱的金泰希，更是整容外科醫生點名的完全沒有整過容的女星之一。

韓國最美女星 5. 全智賢

憑《我的野蠻女友》 火速走紅成為韓國一線女演員的全智賢，出道21年氣質依然。（Getty Image）

憑《我的野蠻女友》 火速走紅成為韓國一線女演員的全智賢，出道21年氣質依然。2012年下嫁富三代崔俊赫後，接拍戲劇數量減少，及後出演《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》人氣再度急升。現年38歲的全智賢樣貌依然驚為天人，完全看不出來是兩個孩子的母親。