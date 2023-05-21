一舞傾城｜34歲蔡潔入行九年終被看見 多次性感演出：態度專業

【一舞傾城｜蔡潔】被稱為港版《華燈初上》的TVB劇集《一舞傾城》日前開播，故事以80-90年代香港日式夜總會為背景，講述一群不同年齡的舞小姐的故事，雲集多位女演員，其中蔡潔就飾演皇牌小姐，有不少大膽的親密劇情，她表示：「作為演員，無論咩角色同場口，最重要係serve番劇本嘅要求，符合番劇情嘅需要。」

現年34歲的蔡潔已入行9年，而真正演藝事業有起色，也是在去年於TVB台慶劇《法證先鋒V》中首擔女主角。在這之前事業一直浮浮沉沉，但對每個角色都認真對待和做好準備，終迎來「被看見」的機會。



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蔡潔入年多年終在去年TVB台慶劇《法證先鋒V》中，首次擔正女主角，飾演冷靜專業的法醫科高級醫生范佩清，在劇中與洪永城將會有感情線。而在戲外的蔡潔原來也是一位高學歷女神，出道作竟是飾演曾志偉情婦，與其有全祼的親密戲份，當時都有引起一陣熱議。

蔡潔高學歷入行 曾獲選美冠軍及多個獎項

蔡潔原來也是一位高學歷女神，大學就讀於暨南大學藝術學院導演系，是著名演員張鐵林愛徒，畢業後前往澳洲墨爾本皇家理工大學繼續攻讀創意媒體碩士。就讀期間参選《墨爾本華裔小姐競選》獲得了冠軍及最上鏡小姐等七大獎項，以及翌年代表墨爾本回港參加《國際中華小姐競選》獲得「最受傳媒歡迎佳麗」。

蔡潔高學歷入行 曾獲選美冠軍及多個獎項（IG@jackykycai）

蔡潔出道作《香港仔》飾演曾志偉情婦

蔡潔在完成學業後，即被導演彭浩翔邀請出演《香港仔》的護士正式出道，在這套電影中她所飾演護士角色背後是與曾志偉角色偷情的情婦，在劇中無論是與其在車上的親吻戲，還是全祼的親密戲份﹐都能看出蔡潔對表演的熱誠、認真和專業，在電影上映後也讓不少觀眾留下印象。蔡潔其後也因此獲得不少演出機會，先後演出了二十多套電影，以及開始踏入電視圈。

蔡潔終獲機會 接連出演兩套電視劇女主角

演技與外貌兼備的蔡潔，在如此高產量的電影作品下，也再沒有留下像《香港仔》令人印象深刻的作品，其後改簽至邵氏兄弟踏入電視圈，拍攝了不少邵氏兄弟和無綫電視的劇集，昨日播出的《法證先鋒V》更是蔡潔首部擔正女主角的作品，令人期待她的演出。不僅如此，日前被譽為港版《華燈初上》的《一舞傾城》釋出預告片，蔡潔將會再次擔正出演，兩部TVB 重頭劇都由蔡潔出演女主角，相信將會蔡潔一戰成名的機會。

蔡潔終獲機會，接連出演兩套電視劇女主角（IG@jackykycai）

蔡潔曾與王宗堯有過半年短暫戀情

蔡潔入行多年在對待感情事都相當低調，唯一最為人熟知的就是在2016年曾與王宗堯有過短暫半年戀情，在男方社交平台常放閃，更曾出席朋友生日聚會，當時感情看似相當穩定。孰知，蔡潔在一次訪問中表示因工作忙碌雙方交流變少，已經分手了！而王宗堯在一次節目中，透露蔡潔在戀愛期間失蹤，他也是在媒體報導中才得知被分手，令這段關係變得撲朔迷離！