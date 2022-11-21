繩角｜「最美星二代」林愷鈴本色出演女主角　出道作與劉德華合作

上周ViuTV熱播的《繩角》除了有Mirror成員江熚生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）引人注目的演出外，劇中的女主角林愷鈴也讓人無法忽視，不少人都被她精緻外貌和甜美的笑容吸引，更發現原來她並不是第一次與Mirror成員合作，早在去年Mirror成員Edan（呂爵安）MV中擔任女主角，當時就有許多人留意這位女生。不只如此，林愷鈴更是龔慈恩和台灣演員林煒的女兒，初出道就已經獲得不少美譽「最美星二代」、「小吳佩慈」，讓許多人期待她的演出。



ViuTV《繩角》｜林愷鈴本色出演氣質女主姜秀賢，與Mirror 成員江𤒹生有感情線（IG@kaening）

ViuTV《繩角》｜林愷鈴本色出演氣質女主姜秀賢 與江𤒹生有感情線

在劇集《繩角》中林愷鈴所飾演的姜秀賢，與三姑一起打理洗衣店，因此認識了歐陽駿（江𤒹生 飾）、歐陽正（李健宏 飾）等。就在開播之初，林愷鈴就在社交平台Instagram上發文自我介紹：「秀賢（劇中角色）同我一樣，都係一個內向、外冷內熱、好鍾意音樂嘅女仔。」各方面都非常切合她自身形象、性格，令她演出更自然和舒服，每當林愷鈴的出場都讓人注意到這個女生。而劇中林愷鈴所飾演的姜秀賢與江𤒹生所飾演的歐陽駿會有感情線，主要走單純美好路線，不少觀眾都十分期待他們的發展！

ViuTV《繩角》｜林愷鈴年紀輕輕演出經驗豐富 出道作與劉德華合作

年紀輕輕的林愷鈴演出經驗已經十分豐富，早在去年已經在Mirror成員呂爵安（Edan）的《My Apple Pie》MV中擔任女主角，形象同樣是充滿氣質和文靜，讓她成功走進大眾視野。但當眾人以為林愷鈴的演出只能是留在舒適圈中，飾演與其形象貼合的角色，但早在她只有十六歲參演的首部電影《熱血合唱團》，就已經挑戰與自身性格相反的叛逆少女，當時是與一眾好戲之人合作，尤其獲得主演劉德華這位大前輩的照顧和指導，讓她的出道作順利完成。

ViuTV《繩角》｜龔慈恩、林煒之女林愷鈴 獲封「最美星二代」、「小吳佩慈」（IG@kaening）

ViuTV《繩角》｜龔慈恩、林煒之女林愷鈴 獲封「最美星二代」、「小吳佩慈」

五官精緻的林愷鈴相信絕對離不開她的父母遺傳，她的媽媽是氣質女星龔慈恩，而爸爸是台灣演員林煒，她自幼跟著媽媽出席和參與不同的活動，也讓她年紀輕輕踏足演藝圈和獲得不少演出機會，並獲得「最美星二代」、「最有氣質星二代」等美稱，而且更美到台灣被當地媒體稱為「小吳佩慈」。但面對「星二代」的壓力，林愷鈴曾接受《香港01》訪問時表示會有少許，但視它為正能量，更豪言「有一天我要比媽媽更好！」

ViuTV《繩角》｜港大建築系畢業高材生林愷鈴，自幼就學習多種樂器 ，目標成為歌手（IG@kaening）

ViuTV《繩角》｜港大建築系畢業高材生 林愷鈴自幼習多種樂器 目標成為歌手

以IB 41分優異成績考入香港大學建築系的林愷鈴，入行後多次參與電影、電視劇和MV的幕前演出，但原來對於她來說當歌手才是她的目標。林愷鈴自幼就學習鋼琴、小提琴、中提琴、長笛等多重樂器，在音樂造詣方面十分高，也是她一直以來努力的目標。林愷鈴曾被華納唱片邀請，參與音樂企劃「不消失戀愛連續」三部曲的MV出演女主角，距離她的目標又近了一步，讓人期待屬於她自己的音樂作品誕生。