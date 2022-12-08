吳若希從「是非」中成長　高情商回應演唱會門票滯銷獲網民支持

吳若希｜這週日（12月11日）就是吳若希出道以來首個個人演唱會《吳若希Let Her Be Jinny演唱會2022》，但她出現了門票滯銷的困境，連日來積極拍片為演唱會宣傳，除了日前親身拍攝回應歷年多個負評，更出現於YouTuber艾力的《Have a nice Date》節目時，再度大膽發表驚人言論，以及高情商回應演唱會門票滯銷及當年菊梓喬得獎一事，獲得不少網民大讚和對她改觀！



吳若希｜公開大爆TVB內幕 自嘲這次是「吳若希告別演唱會」

吳若希｜公開大爆TVB內幕 自嘲這次是「吳若希告別演唱會」（截自 艾力Eric YouTube）

吳若希自出道以來無論是經紀約還是唱片約，一直都是簽給無綫電視及星夢娛樂，所以日前吳若希在YouTuber艾力的《Have a nice Date》節目訪問上，提到自己現在工作只為開心，又大爆：「你估喺TVB做嘢係為錢咩？全世界都知道TVB做嘢冇錢，仲要倒貼！」大膽言論一出，讓艾力都替吳若希擔心這樣公開爆料，在影片一播出就會被雪藏。而吳若希就自嘲道這次演唱會為「吳若希告別演唱會」，趁機做宣傳，貫徹她一向的大膽、愛開玩笑的作風。

吳若希｜回應當年菊梓喬得獎時浮誇反應

吳若希｜回應當年菊梓喬得獎時浮誇反應，她只想開心唱歌（ IG@jinnyng）

提到吳若希就不其然想起幾年前，吳若希與菊梓喬當年的「最受歡迎女歌星」一事，在影片中艾力也有問及此事，她大方表示完全不介意獎項，而主持也有追問為什麼當時宣布得獎是菊梓喬要如此大動作嘲笑對方，吳若希就回應道：「我覺得好彩唔係我攞，開心嘅原因唔係因為佢攞，而係因為真係唔好係我攞啊。」她提及自己曾經獲得過較大獎項，所以清楚知道得獎後的壓力，她分享道她這麼多年我唱歌只是為了開心，所以得獎與否並不重要。

吳若希｜高情商面對網民嘲笑門票滯銷

吳若希一直以爽朗、大膽火爆的形象示人，也因此惹來無數負評，但近日回應網民時竟罕有地表現出高情商。近期楊千嬅演唱會在即但門票滯銷的消息頻頻出現，就有網民標記了吳若希，並貼出她的演唱會售票頁面，留言：「唔好漏咗 吳若希Jinny」，而吳若希面對挑釁的留言，一反常態高情商回覆：「多謝你幫我宣傳～～～係呀～大家記得支持！下星期日（12月11日）就係啦~～～」。

另一則是吳若希在Instagram上宣傳演唱會時，網民留言：「送飛都唔睇啦，唔該到時宣布埋離婚」，她回覆：「你咁期待我宣布離婚嘅？你係咪好想娶我呀？唔好啦...」。風趣幽默又高情商的回應，難怪會有網民隨即購買門票支持，看來在演唱會前門票全數售出有望！

吳若希｜拍片回顧歷年「是非」與「負評」

（截自 TVB Music Group YouTube）

吳若希這次演唱會是以「成長」為主題，她近日就以《吳若希歷年是非/負評大回顧！》為主題拍片回應。在影片開首吳若希就提到被公司嘲笑說她的成長與「是非」是在一起的，她就在影片中親自回應了有關於她的18件「黑歷史」負評，包括：「與林峯歌迷起爭執」、「遭網上勒索」、「跟高登仔出雙入對」、「《越難越愛》奪金曲金」等等，都有逐個回應出道以來的是非，其間吳若希分享道：

我小時候真的會很在意別人說你不實的事情，你就會很想反擊，但是現在長大了，就隨便吧！ 吳若希

這大概就是為什麼吳若希現在可以以高情商的回應和面對各種負評，只要稍微改變自己的心態和行為，以心平氣和及幽默的態度來面對各種嘲諷，反而獲得了意外收穫，在這段影片底下，不少網民都留下正面的留言：「呢幾年吳若希真係成熟咗好多」、「今次看到她EQ極高」、「支持你Jinny」等等支持她的留言。