撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-17 19:00

28歲女藝人吳若希與圈外老公何兆鴻（Alex）結婚近四年，她不時會在社交平台上分享與老公之間的軼事，當中不乏兩人爭爭吵吵的生活瑣事一一在網絡上公開，隨即引起熱議。

情侶私事過度曝光容易造成感情危機？（《今生是第一次》劇照）

「悍妻」吳若希愛公開數老公「不是」？ 言行出位惹網民批評：好難頂

很多女生即使是芝麻綠豆的小事也喜歡在網上與人分享，除了分享與伴侶的甜蜜時刻「放閃」，就連情侶之間的私人問題也在網上公開，不但容易成為他人茶餘飯後的「八卦話題」，也會對伴侶造成直接傷害？吳若希與老公何兆鴻（Alex）結婚近四年，不時會在社交平台上分享與老公之間生活點滴的她，再次成為了大家的焦點。

吳若希近日再在社交網站上大爆與老公之間的軼事。（jinnyng@IG）

早前情人節撞正年初三「赤口」，吳若希再於個人IG帳號上公開表達對老公何兆鴻（Alex）的「不滿」，事緣她要求老公每晚都要擁她入睡，不過年三十晚她指老公失守承諾比她早入睡更以「批踭」攻擊，過後埋首於打機之中「不知悔過」，惹得吳若希十分不滿在社交平台上狂訴苦，甚至公開提及離婚。不過最後吳若希再貼文表示與老公兩人雖然「日日赤口」，不過「日日都是情人節」，二人吵吵鬧鬧亦被視為「另類放閃」。

▼▼▼【吳若希與老公新年「赤口」爭執事發經過...】▼▼▼

吳若希經常網上公審老公 連床事也不避諱？

過去吳若希常常在社交網絡上數落老公，懷孕期間她就曾發文不滿丈夫打機冷落自己，甚至上網搜尋「離婚方法」，一度盛傳患上產前抑鬱。吳若希一向不避諱公開討論家事，有一次她開直播不滿老公打遊戲機無視自己，更公然大爆秘密，指他情願打機也不自瀆，讓場面變得十分尷尬，一旁的老公何兆鴻（Alex）則一言不發繼續打機。

佢係一個唔打X機嘅人，話好嘥時間，其實可能係講緊5至10分鐘，對比起打機2、3個鐘，佢話打機唔嘥時間，唔係好明佢對時間投入嘅觀念，係我有問題定點？ 吳若希

吳若希常常在網絡上公開數落老公成為熱話。（jinnyng@IG）

▼▼▼【「悍妻」吳若希自認脾氣臭 曾情緒失控砸爛電視？（按圖查看詳情）】▼▼▼

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有許多網友對吳若希口不擇言，經常把「離婚」掛在口邊，更大爆「兩公婆」的私事而表示反感，認為作為公眾人物的她言論十分不得體，同時因不時「數臭」老公及脾氣壞而被冠上「任性港女」名號，婚變傳聞早已屢「傳」不鮮；不過也有不少人支持吳若希婚姻，認為「 一個願打一個願挨」，吵吵鬧鬧成為情趣。

公開抱怨另一半易造成「感情危機」？

不少人喜歡將感情生活「昭告天下」，一時高調放閃，一時高調放負，無論好壞、甜蜜或爭吵都一一在網絡上分享，不時宣洩情感尋求安慰，但是這樣做往往會讓感情問題複雜化，讓本身只屬於兩個人之間的「矛盾」，變成旁人七嘴八舌的「爭論」。一不小心還會傷另一半的自尊，造成「感情危機」？

情侶吵架不應上網發洩情緒？（《今生是第一次》劇照）

▼▼▼【4種愛侶私事不應「擺上枱」】▼▼▼

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愛侶之間最重要的是溝通與互相尊重，應該面對面解決矛盾與問題，而不是依靠在網絡上用言論「公審」另一半來表達不滿。生活不需要證明給別人看，也不需要他人來定義，若不想自己的感情受到非議，低調處理無疑是最明智的選擇。

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