歌手吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）本身育有一女，Jinny現時再度懷孕。婚後常常在Instagram上「放閃」的她，也不時公開「數落」老公，甚至將「離婚」掛口邊，言論「惹火」，引起網民負評。

吳若希直言照片「圖文相符」。（IG@jinnyng）

七夕當晚，正在懷孕的吳若希（Jinny）再次公開表達對Alex的不滿，Jinny在社交媒體上傳與老公背對背站立的照片，丈夫在看手機，而Jinny則做了一個手槍的手勢，在寫道：

「七夕夜，最真實構圖。何生跟他的電話恩愛了一整晚，我跟我肚子搏鬥了一整晚。然後我默默地在手機search『離婚方法』，看完發現過程要那麼繁複，那還是算了～～ #叫你手機幫你生兒子」

Jinny冷嘲熱諷老公只顧看手機，忽略了她。

點解回顧吳若希（Jinny）過往出位言論、備受爭議的事===>

單單打打只是「耍花槍」？

吳若希（Jinny）再甫一發文，就惹來網民瘋狂留言，不少人都替Alex講說話，又有網民勸她不要在「公眾地方吐苦水」，私底下找朋友訴苦會較恰當。雖然Jinny多次受訪都表示與老公的相處方式有別一般夫婦，喜歡「單單打打」，老公從來都不介意。而Alex也曾經在IG上公開對老婆示愛「如果你唔惡，唔野蠻，唔任性，這就不是你，這就不是當初我選擇的你。」

其實有情侶或夫婦也宛如Jinny與Alex，歡喜冤家總以互相鬥嘴為樂，有時候，挖苦對方的確是種情趣，卻也有不少例子原意是想跟另一半「耍花槍」，但拿捏不當可能演變成爭執，對談去到最後不歡而散。打情罵俏或小埋怨固然不會影響關係，然而，當慣了以「單打」方式呵斥對方，務求要在關係中「佔盡上風」，只顧埋怨，從不坦然表達自己感受，這種相處模式可能會成為婚姻中的「慢性殺手」。

打情罵俏之餘，也不忘要坦然表達自己的感受。（IG@jinnyng）

婚姻教父:蔑視是婚姻頭號殺手

美國心理學家John Gottman研究婚姻超過40年，被稱為「婚姻教父」的他曾豪言「只要5分鐘時間，我就能預測一對夫婦最後會否離婚。」曾經接觸及觀察過不少離婚夫婦的他，總結出4個在婚姻關係中的「殺手」——輕蔑（Contempt）、批評（Criticism）、自我辯護（Defensiveness）、築起石墻（Stonewalling）。

若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）本身育有一女，Jinny現時再度懷孕，一家四口理應相當幸福。（IG@jinnyng）

批評是往往是對另一半人身攻擊，這類批評通常針對伴侶外貌性格而不是行為；自我辯護就是每次出現問題時，都將責任推卸到另一半身上；而築起石墻就是完全放棄與對方溝通，讓伴侶有被遺棄或孤單的感覺。John Gottman指出四者之中最致命的就是輕蔑。除了直接謾罵，間接以幽默包裝嘲諷或肢體語言如冷笑、翻白眼等貶低對方的行為，也是輕蔑的一種。有時看似無傷大雅的玩笑話，其實在不知不覺間已經傷害了對方的自尊心，也漸漸消磨兩人之間的感情。

到底如何分辨打情罵俏及輕蔑的界線，專家們在《HuffPost》中提出5個溝通小貼士，避免讓你的另一半覺得被輕蔑，點擊即看===>

參考資料：《HuffPost》

覺得與另一半看不到將來？可能是Timing不對，點擊看12星座男想婚時機==>