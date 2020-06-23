娛樂圈中多對夫妻經常大方放閃，分享恩愛的婚姻生活。若對方能把自己的野蠻脾氣照單全收，可以於愛情中做自己是最幸福的，而這樣強勢的相處方式意外地令這些明星夫妻的關係更親近。

每對夫妻也有各自的相處之道，別人眼中的水火不容可能是兩人的生活情趣。即使女方如何強勢，另一半仍然忍讓包容，凡事以對方為先的心意始終不變。

吳若希：不時公開數落另一半惹負評 實際生活溫馨

吳若希經常公開數落另一半（IG@jinnyng）

吳若希日前宣布懷上第二胎，一家三口再添成員。她與丈夫Alex曾經歷離合，本來已分開的兩人因為她懷孕而復合，並於女兒Giselle出生半年後結婚。吳若希個性直接，不時於節目與社交平台上數落丈夫，又經常把「離婚」一詞掛在嘴邊，讓人感覺兩人的婚姻生活並不和諧。

她更於《姊妹淘》上分享一次情緒失控的經歷，她指當時仍是男朋友身份的Alex突然更換了家中密碼鎖的密碼，令她感覺對方想把自己拒諸門外。然後她便請鎖匠開門並大肆破壞男方家中的所有物品，包括電視、花瓶、床和魚缸等，暴燥行為更遭到網民批評。

對於網民的負評，個性冷靜的Alex於IG上維護太太並情深表白，「如果你不惡，不野蠻，不任性，這就不是你，這就不是當初我選擇的你。」他經常於IG分享太太為他準備晚餐、按摩、陪伴女兒等的溫馨場面，隨着新生命的來臨，相信這家庭將會更熱鬧歡樂。

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應采兒：與陳小春相差16年的戀情曾不被看好

應采兒與陳小春雖然年齡相差16年，但結婚10年一直是娛樂圈的模範夫妻。（IG＠@yingcaier）

應采兒與陳小春雖然年齡相差16年，但結婚10年一直是娛樂圈的模範夫妻，與兒子Jasper更因參與內地真人節目而曝光率大增。脾氣如牛的陳小春遇上了個性同樣直接的應采兒，意外地沒有出現針鋒相對的場面，結婚多年感情仍然穩定，兩人更於早前迎來了第二名兒子，一家四口非常幸福。

經常有報導指陳小春把女方捧於手心，並視她為「女王」。「應采兒是我女朋友，她很野蠻，而且經常大聲說話，有時更會直接作出要求，但我偏偏就臣服於她之下。」暴燥的「山雞哥」為愛情收斂脾氣，改變自己，他直言愛笑的應采兒為他的人生帶來了陽光。兩人水火不容的個性曾令戀情不被看好，但事實證明只要願意磨合，沒有愛情是無法收成。

袁詠儀：從小被寵成公主 另一半擔當緩衝的角色

張智霖與袁詠儀相愛27年，近年經常亮相內地綜藝節目公開放閃，恩愛非常。（《一路上有你》劇照）

張智霖與袁詠儀相愛27年，近年經常亮相內地綜藝節目公開放閃，恩愛非常。張智霖曾笑言當時是被女方的外表吸引，在看到她參選港姐的片段時以為她是個溫柔大方的小女生，怎料到袁詠儀實質獨立耿直，婚後更變本加厲，把野蠻的一面表露無遺。

袁詠儀的任性人所共知，而這公主性格原來從幼稚園已開始成形。她憶述小時候因為上課偷吃零食而被罰時，父親不但沒有責怪她，更要求老師讓她於課堂上吃東西，自此她便肆無忌憚地於班房內進食。因為父親嬌縱女兒，導致嬌縱長大後性格橫蠻，坊間更有不少傳言指她年少時曾因此與不少明星結怨，令她損失了許多工作機會。而張智霖深知太太性格如此，經常擔當著緩衝的角色，為她與其他人緩和緊張氣氛。