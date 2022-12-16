「歐洲最美公主」精通4過語言　受三軍訓練成現代花木蘭

世界盃舉辦得如火如荼，大家茶餘飯後的話題除了緊湊的球賽之外，球員們的花邊新聞也成為焦點之一。有「歐洲最美公主」之稱的西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）「萊昂諾爾公主（Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz）」也是球迷之一，有傳她因為迷上18歲的「金童」加維（Gavi），在中場時向加維索取簽名！



現年17歲的萊昂諾爾公主是西班牙國王費利佩六世的長女，未來將成為伊莎貝拉二世後的首位西班牙女王。（西班牙王室官網圖片）

現年17歲的萊昂諾爾公主是西班牙國王費利佩六世的長女，未來將成為伊莎貝拉二世後的首位西班牙女王。貴為公主的她不僅精通4種語言，包括：母語西班牙文、加泰隆尼亞語、英文，還有中文，也擅長大提琴、網球等樂器與運動。在16歲時，她跟隨父親腳步，在入讀大學前接受西班牙海陸空三軍訓練，成現代花木蘭，可謂文武雙全！

可是這般英勇有才華的萊昂諾爾公主其實也藏著一顆少女心，原來這位甜美可人、猶如童話故事走出來的主角般的西班牙公主萊昂諾爾十分喜歡18歲的「金童」加維 （Gavi），更有指她藏有一個貼滿加維英姿照片的文件夾！不少網友也被她反差萌所吸引，充滿女王風範的她，也有如此可愛的一面。

原來這位甜美可人、猶如童話故事走出來的主角般的西班牙公主萊昂諾爾十分喜歡18歲的「金童」加維 （Gavi）。（西班牙王室官網圖片）

根據西班牙憲法中，「男性優先繼承王位」規定，若國王在未來誕下一名兒子，將會改由兒子取代王位繼承人，言下之意，即萊昂諾爾公主並不一定會成為王位繼承人。不少人均認為這樣的規定過於落後，也有歧視女性的涵義，議會亦曾就該憲法展開辯論。雖然最後未能改變憲法，卻引起社會上巨大爭議。

萊昂諾爾公主早在14歲已為頒獎禮演講，絲毫不怯場。（西班牙王室官網圖片）

萊昂諾爾公主早在14歲已為頒獎禮演講，絲毫不怯場，小小年紀已擁有未來女王風範。其後每年她都會為不同的活動演講，其中在2019年的一次演講中，萊昂諾爾公主更流利轉換三種語言，分別是：加泰隆尼亞語、英文與西班牙文，大展語言天份。

母親 Letizia Ortiz西班牙王室歷史上首位平民王后。（西班牙王室官網圖片）

萊昂諾爾公主雖然出生高貴，卻有著親民的氣質與個性，全因母親Letizia Ortiz是西班牙王室歷史上首位平民王后。在嫁入皇室之前，母親是一名知名新聞主播，也曾經有過一段婚姻。後來與國王菲利浦六世相戀，嫁入王室後成為西班牙王室首位平民王后，並誕下兩位美麗公主。