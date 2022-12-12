「性單戀」不是性向！3大原因被喜歡的人喜歡上卻感噁心

被暗戀已久的人喜歡上，無疑是最幸福的事情之一。不過世界上有一種戀愛心理，是只享受單戀，而抗拒被愛的。不知道大家身邊有沒有朋友曾經很喜歡一個人，但對方一旦喜歡上自己，就會覺得異常噁心。乍聽之下或許會覺得這樣的心態很難理解，不過這絕對不是寥寥可數的個案，約莫在2014年網絡上出現了「性單戀」一詞，雖然至今沒有研究或文獻記載這樣的戀愛心理，卻真實發生在不少人身上。



世界上有一種戀愛心理，是只享受單戀，而抗拒被愛的。（《無法抗拒的他》劇照）

《01女生》詢問過臨床心理學家廖嘉敏小姐對這方面的專業意見，發現「性單戀」目前並非精神疾病的一種。這個網絡流行用詞主要是形容在關係上的心理狀態，有些人對别人會產生好感、愛意，但當對方回應示愛時，卻會感到不安或厭惡，對這個人失去興趣，無法接受被愛，加以迴避。有些人提出可能跟「逃避型依附模式」有關，逃避型依附模式：年幼時因主要照顧者未能滿足甚至忽略依附需求而感到不安痛苦，為了避免情感受傷，久而久之習慣壓抑或掩飾自己的需求，也因為缺乏信任不懂得跟別人親近，容易有距離感。也有一些情況可能跟過往感情經歷或創傷有關，受傷後不敢再讓別人走近，或者認為自己是不值得被愛的、破碎的，不配有好事發生的。

臨床心理學家廖嘉敏小姐（受訪者提供）

心理YouTuber維思維也曾經在影片裡面解釋過， 「性單戀」就是一個人對「浪漫感受」的嚮往，卻對「親密關係」的排斥。某人對一個人產生愛意，卻有不希望從對方那裡得到相同的回應。一旦知道對方對自己也產生情愫，就會立刻對其產生排斥的現象。簡單來說，就是「我喜歡你就好了，但你千萬不要也喜歡我，不然我會覺得不舒服。」他歸納了一些常見的說法，「性單戀」的可能原因有三，分別是：童年缺愛心理、迴避型依戀和偶像崇拜的延伸。

「性單戀」可能原因1. 童年缺愛心理

童年缺愛心理與成長環境息息相關，例如：兒時父母關係不好，常常吵架，或者長期在外工作而疏忽照顧孩子，久而久之會讓孩子產生「連父母都不愛自己，周圍的人更不可能愛自己」的想法，因此對於突如其來的關愛會不由自主地出現抵觸情緒。

「性單戀」可能原因2. 迴避型依戀

迴避型依戀是「依附理論」的其中一種模式，即嬰兒與母親的某種依附關係。（Getty Image）

迴避型依戀和「性單戀」的現象有點相似，迴避型依戀是「依附理論」的其中一種模式，即嬰兒與母親的某種依附關係。在兒時孩子還沒有辦法獨立的時候，需要依賴身邊親近的人，通常是母親，來滿足自己的基本生活需求。但如果母親或親近的人不能滿足其基本生活需求的時候，譬如：儘管父母在身邊明確總對孩子不耐煩，拒絕和孩子身體接觸，對孩子需求不敏感、不支持等。

在長期的拒絕下，孩子的潛意識中就會產生「想父母這樣親近的人都不能依靠，那只能靠自己了」的想法，形成一種孤立的迴避模式。長大後拓展到戀愛，儘管「迴避型依戀」這也會喜歡上他人，但因為習慣將自己的心封閉起來，所以不喜歡與別人太過親近。每當發現有人向他敞開心扉的時候，就會覺得的很緊張、不舒服，缺乏安全感。

「性單戀」可能原因3. 偶像崇拜的延伸

一般追星活動大多都是從青春期開始，青少年往往會面臨「自我認識」和「自我認同」的階段。（《請回答1997》劇照）

相信大家或身邊都有追星的經驗，追星族往往願意為偶像單方面花大量的金錢和時間，默默地付出，卻不求回報，大家覺得跟「性單戀」的性質是否有點相似呢？追星能獲得滿足感和開心，也就是一種精神寄託。一般追星活動大多都是從青春期開始，青少年往往會面臨「自我認識」和「自我認同」的階段，當他們在追逐偶像的同時，也是在認識自己和肯定自我，並通過對偶像的認同、欣賞、模仿，來發掘自己的價值觀。

追星族往往願意為偶像單方面花大量的金錢和時間，默默地付出，卻不求回報。（《請回答1997》劇照）

由於追星只是單方面的付出，追星的過程是自由的，粉絲可以決定要不要追逐偶像，想追時可以多關注他一些；不想追時可以馬上全身而退，更不用擔心被喜愛的人拒絕，完全沒有壓力。可是當那位偶像想和你發展成情侶關係，大多粉絲都不能接受。在追星的過程中，幻想是少不免的，但一旦成為了現實，一切就變味了。

一直以來的精神寄託、零壓力的喜歡和崇拜的價值觀都會一瞬間因建立關係而馬上結束。感覺就像你花了很長時間打怪獸升級，正享受著過程帶給你的愉悅感，突然遊戲告訴你過關了，卻會有莫名的失落感。

不想追時可以馬上全身而退，更不用擔心被喜愛的人拒絕，完全沒有壓力。（《男朋友》劇照）

看到這裡，不少人會對「性單戀」產生誤解，包括誤以為「性單戀」是性向、人格。有些人會以為「性單戀」是一種形象，跟同性戀、雙性戀同一個分類，其實並不然，它只是一種對戀愛的心理狀態。人格是一種相對穩定的心理特質，形成後通常不太會改變，而「性單戀」這種心理狀態是可能隨著成長閱歷的增加而改變的。

「性單戀」者雖然也可能有克服心理障礙的一天，可是在那一天來臨之前也是非常痛苦的。除了難以發展或維持感情關係，當遠離或結束關係後，可能會感到自責、懷疑自己，也可能會受別人非議，如：只是玩弄別人感情的渣男女等，因而受到困擾。要解決「性單戀」帶來的痛苦，必須先認清是什麼阻礙了關係的延續，探討和梳理過往的經歷，確認自己的情緒和情感需要，接納那個不需要完美也可以被愛的自己。